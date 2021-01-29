Для разрешения белорусского политического кризиса власть страны предложила провести Всебелорусское народное собрание (ВНС). Там, мол, и общественный диалог состоится, и конституционную реформу представят. Но глядя на подготовку к мероприятию, возникает всё больше сомнений, что оно изменит ситуацию в стране

В идеале Всебелорусское народное собрание должно было бы стать своего рода круглым столом для переговоров действующего режима и недовольной части общества. Для этого в его состав должны были войти делегаты как от разных уровней и ветвей власти и государственных объединений, так и протестующие — представители заводских и студенческих стачкомов, независимых профсоюзов, политических партий и движений.

Но практика показала, что обе стороны не горят желанием садиться за этот «круглый стол», а значит, никакого диалога между сторонами не предвидится. Как и стабилизации обстановки в республике.

Формальная сторона вопроса

В белорусском законодательстве нет никаких положений о Народном собрании. На это обращал внимание Александр Лукашенко, который заявил о необходимости исправить это и придать ему конституционный статус.

Анатолий Вассерман: Лукашенко взвалил на себя слишком много обязанностей © РИА Новости, Александр Натрускин

Порядок формирования таких собраний должен быть следующим: «Участники республиканского собрания избираются на собраниях коллективов работников организаций, граждан по месту учебы или службы; местных собраниях; высших органов республиканских государственно-общественных объединений; политических партий; профессиональных союзов; религиозных организаций; других общественных объединений, представляющих все административно-территориальные единицы Беларуси».

На практике такой порядок формирования вполне мог бы позволить всем заинтересованным силам приехать на собрание — от некоторых трудовых коллективов могли бы делегироваться «стачкомовцы», от политических партий — активисты. Во время прошлых Всебелорусских собраний, которые проходят раз в пять лет, использовали нормы этого закона, хотя о присутствии оппозиции всё равно говорить не приходилось.

Но на этот раз власть издала дополнительный — конкретизирующий — указ, который регулирует грядущее Собрание 11-12 февраля: «О созыве шестого Всебелорусского народного собрания». И в нем, что самое интересное, нет ссылок на закон о республиканских собраниях и закреплен уже совершенно иной порядок назначения делегатов: они должны избираться «районными, городскими (городов областного подчинения), Минским городским Советами депутатов и наиболее многочисленными общественными объединениями».

Наиболее многочисленные общественные объединения в республике, чтоб вы понимали, это государственные или работающие при поддержке власти организации «Белая Русь», Белорусский республиканский союз молодежи и Федерация профсоюзов.

Выходит, делегаты Всенародного (!) собрания на диалог с властью избираются не напрямую трудовыми коллективами, партиями, общественными движениями, а представительными органами самой власти и лояльными к ней организациями.



Кто делегаты?

Вышеописанная система назначения делегатов предсказуемо привела к тому, что на широкий «диалог власти и общества» были выдвинуты либо люди из управленческой системы, либо её сторонники из общественных объединений. Причем в белорусских медиа появляется всё больше сообщений о том, что сам делегат не был в курсе собственного назначения.

Так, например, директору ПУ «Горкигаз» Александр Белкин узнал о собственном выдвижении только от журналистов, которые ему позвонили, когда увидели в списках делегатов.

«Кого выдвинули, значит, того выдвинули. Мы сами инициативу не проявляли», — скромно прокомментировал он собственное назначение.

Неожиданно для себя делегатом стал и пинский врач Николай Телятицкий, который прямо подчеркнул, что «политика и власть — это не его», и отказался от участия в ВНС.

Делегатом назначен и фонарщик из Бреста Виктор Кирисюк — его тоже удивил новый статус.

«Чувство растерянности у меня. Я вообще не политик. Я фонарщик! Какие-то политические решения я не готов принимать», — заявил он, однако от участия не отказался.

Эксперт: Оппозицию не приглашали на Всебелорусское собрание © РИА Новости, Виктор Толочко | Перейти в фотобанк

Причем последние, судя по их комментариям для СМИ, не интересуются политикой и назначение в качестве делегатов восприняли с удивлением.

Поэтому Всебелорусское народное собрание, которое в условиях политического кризиса в республике могло бы стать формой коммуникации власти с несогласными и достижения определенного консенсуса, станет форумом представителей власти, её сторонников-общественников и пассивных аполитичных наблюдателей. С несогласными, протестующими и оппозиционными активистами у власти, судя по всему, нет желания напрямую общаться — они по-прежнему воспринимаются как противники.

А что оппозиция?

Нежелание вести коммуникацию у власти и оппозиции обоюдное. Конечно, если бы порядок выдвижения делегатов сохранял бы возможность принять участие в Собрании благодаря голосованию в трудовых коллективах или политических партиях и движениях, оппозиционеры и протестующие могли бы сформировать там внушительную фракцию. Но рассчитывать на то, что их изберут представители местных властей, вряд ли стоило с самого начала. Да и сами оппозиционеры сразу приняли решение игнорировать данное мероприятие.

По мнению оппозиционных лидеров, ВНС носит «формальный» характер, а его цель — «легитимизировать правящий режим». Мол, сама власть предложила провести ВНС и определила его порядок, а по итогу оказалось, что сама же и выбирает, с кем общаться. Так, Франек Вечерко — один из советников Светланы Тихановской — назвал мероприятие «шабашем чиновников, где все вопросы уже давно решены».

Корень противоречий

И организация Всебелорусского собрания с отсутствием активных противников власти, и радикальная позиция лидеров протеста по поводу мероприятия говорят о том, что обе стороны пока не стремятся вести полноценный диалог друг с другом.

Дзермант: Всебелорусское народное собрание — это возможность для оппозиции © Facebook, Алексей Дзермант

Для власти же сохранение собственного статуса — это самый важный вопрос, поэтому естественно, что официальный Минск не пойдет на требование добровольной отставки. Лукашенко обозначил это еще в самом начале кризиса, в августе, заявив следующее: «Никогда вы от меня не дождетесь, чтобы я под давлением что-то сделал. Их [перевыборов] не будет».

После этого власть начала активно предлагать конституционную реформу, а позже и ВНС, пытаясь разрешить кризис своим путем — перераспределением полномочий органов власти и широким общественным диалогом. Но оппозицию это не устраивает — она до сих пор стоит на собственных требованиях, поэтому отвергает любые инициативы действующего режима.

Отношения сторон могут двинуться к «оттепели» только в случае, если кто-то сделает шаг на встречу друг к другу. Вопросы — кто? и когда это произойдет?— остаются открытыми.