Мощная пропагандистская машина на Украине продолжает работать, создавая образ «России-врага». А ожидания, связанные с приходом к власти президента Владимира Зеленского и его команды, не оправдались. Новая власть продолжает ту же политику, какую вёл режим Порошенко

Об этом рассказал бывший украинский политический узник, а ныне исполнительный директор медиагруппы «Россия сегодня» и член СПЧ Кирилл Вышинский на состоявшейся 28 января презентации своей книги «Жил напротив тюрьмы…».

В названии обыгрывается анекдот, который автор книги в своё время упомянул в письме, направленном коллегам-журналистам из киевского СИЗО. Он написал: «Коллеги, привет из Киева! Я практически в двух шагах от своего дома. Анекдот «Раньше жил напротив тюрьмы, теперь живет напротив дома» — это про меня».

И вот теперь так названа книга. Впрочем, по словам автора, писал он «не о тюрьме, а об Украине».

Украина: взгляд Вышинского изнутри и снаружи тюрьмы © РИА Новости, Владимир Песня | Перейти в фотобанк

«Пытка телевизором»

А происходило и происходит такое, что ещё относительно недавно не могло присниться многим и в самом кошмарном сне: политические убийства, война на востоке Украины, Россия — «страна-агрессор»… Забыть об этом не позволяли непрерывно работающие в камерах телевизоры.

Как отметил модерировавший пресс-конференцию главный редактор издания Украина.ру Искандер Хисамов, эта описанная Вышинским в его книге «пытка телевизором», помимо прочего, наводит на размышления о том, насколько эффективно работает пропагандистская машина, создающая в сознании людей искривлённую реальность.

И в этой реальности братские народы Украины и России в мгновение ока — по историческим меркам — вдруг стали врагами. Как такое могло произойти?— такой вопрос пришёл от журналистов из просторов сети. Отвечая на него, Кирилл Вышинский отметил, что это случилось не вдруг, над этим долго и системно работали, «и та машина, которая это делает, действительно, на украинском телевидении видно, как она работает, как крутится её маховик».

Особенно это заметно, если смотреть телепередачи внимательно или «смотреть в экстремальных условиях». Вышинский рассказал, что сюжеты, которые он видел, сидя в тюрьме, начинались, как правило, с рассказа о событиях в зоне АТО (так называемая антитеррористическая операция. — Ред.), в них речь шла «о том, как мужественно добробаты борются с оккупантами, с агрессорами, с Россией, а Россия — только страна-агрессор…».

И тут же шли сюжеты, повествующие о том, как растёт товарооборот с РФ, о том, что самыми прибыльными рейсами украинской железной дороги являются рейсы в Москву…

Абсурд, но далеко не все это замечают в обычных условиях. Тем временем, продолжил журналист, «машина работает, и ничем другим, как работой этой машины, целенаправленной, чёткой и очень организованной, не объяснить то, что так резко изменилось отношение украинцев к России, к тому образу, который создают в телевизоре…».

Помнить «опыт оранжевого психоза»

Вышинский выпустил книгу о тюремном заключении на Украине © РИА Новости, Владимир Песня | Перейти в фотобанк Дмитрий Киселёв напомнил в связи с этим, что он и сам имел возможность наблюдать результаты такой обработки сознания во времена так называемой оранжевой революции, причём на примере многих своих коллег-журналистов, поскольку работал в то время — кстати, вместе с Кириллом Вышинским — на популярном украинском телеканале ICTV, создавая там информационное вещание.

Напомнил и о том, что через достаточно короткое время народ пришёл в себя, и даже в какой-то момент «оранжевый цвет стал на Украине неприличным». Но в сам момент «революционного подъёма» многие просто не задумывались о том, что будет дальше со страной, поддавшись «оранжевому психозу».

Киселёв отметил, что сейчас он уже в России видит «молодых людей, которые совершенно не понимают, в чём они участвуют, как их используют против них же». Для них полезно было бы изучить украинский опыт и понять, что «после таких вещей жизнь не становится лучше, жизнь не становится счастливее, жизнь не становится чище».

Перо опаснее пистолета

Вернёмся к Украине. Реальность вне телеэкрана — другая, отметил Вышинский. Он рассказал, что едва ли не половина людей, с которыми он сидел в Херсонском изоляторе, либо побывали до этого на заработках в России, либо собирались ехать в Россию после освобождения, поскольку дома работы просто нет. В жизни люди на Украине связаны с Россией множеством экономических, родственных, культурных и любых других связей, а в телевизоре это страна-агрессор, подчеркнул журналист.

Но, увы, эта пропагандистская машина, которая буквально «вбивает в подкорку» представление о России как о «враге», продолжает работать на Украине и до сих пор. Вышинский отметил, что нынешняя украинская власть, судя по всему, продолжает политику власти прежней, при которой его бросили за решётку.

Хотя книга и «не о тюрьме», но, конечно, легендарным украинским изоляторам, где волею судеб и властей довелось побывать автору, а это Херсон, это Одесса, это киевская «Лукьяновка», в книге посвящено немало страниц. Не столько стенам, хотя эти стены, вполне возможно, видели и Мишку Япончика, и Котовского, и многих других, исторических уже, лиц, сколько оказавшимся там сегодня людям.

А люди в украинских изоляторах разные (как известно, «от сумы да от тюрьмы не зарекайся»), отношения складывались тоже по по-всякому. Многих искренне поражало, что за журналистские статьи на Украине можно получить срок значительно больший, чем за убийство.

Особенно впечатлял товарищей по несчастью тот факт, что в «деле Вышинского» фигурируют 72 статьи, которые он даже не писал, но как главный редактор разместил на сайте «РИА Новости Украина» и при помощи которых, по версии следствия, вёл дело к «полному разрушению государства Украина и её поглощения Российской Федерацией».

Абсурдность подобных обвинений вполне очевидна, однако и при новой украинской власти никто не торопится эти обвинения снять. Даже разбираться в этом никто не хочет. За всё время после освобождения, а прошло уже более года, не состоялось ни одного судебного заседания, рассказал Вышинский, добавив, что он не видит пока у украинской Фемиды желания разобраться в этом «деле».

«Мне кажется, что политические дивиденды власть получила, а дальше… Ни справедливость, ни торжество закона никого не интересуют», — сказал он, добавив, что, судя по всему, «не в интересах его следователей и прокуроров проводить судебные заседания, на которых можно было бы разбирать по сути все обвинения, которые мне были предъявлены».

Соотечественники не будут оставлены

Отвечая на вопрос о том, собирается ли он вернуться в Украину, Вышинский сказал, что, конечно, «хотел бы снова оказаться и в родном городе Днепропетровске, и в Киеве», но для него и для его семьи «на сегодняшний день это вопрос безопасности». Увы, то, что происходит на Украине, пока не даёт оснований для оптимизма.

Но всё может измениться. Журналист отметил, что приобретённый тюремный опыт позволяет грамотно отстаивать интересы коллег, подвергающихся сейчас политическим преследованиям за их журналистскую деятельность в некоторых странах, в частности, на Украине, в Эстонии и в Латвии (там преследуют журналистов Sputnik и Baltnews).

Вышинский рассказал, как оздоровить правоохранительную систему Украины © РИА Новости, Владимир Трефилов

Что касается поддержки преследуемых сегодня за сотрудничество с российскими СМИ журналистов, то Вышинский подчеркнул: его пример «показывает, что наши соотечественники не будут оставлены».

«И тут мы опираемся на поддержку государства (РФ. — Ред.), что мне кажется очень важным — что это не только наша инициатива, мы работаем в тесном контакте с МИД, с другими госорганами, осознавая, что дискриминация наших соотечественников — это серьёзная угроза, в том числе и для России», — сказал он.

«Это нужно не только мне»

Прозвучал вопрос: что оказалось самым сложным в работе над книгой? Бывший политический узник ответил: «Самым сложным было вспоминать какие-то вещи и ещё раз их переживать». По его словам, в процессе работы были моменты, когда возникало желание «не переживать это ещё раз, не вспоминать, не искать слова, чтобы всё это описать…».

«Но, с другой стороны, я понимал, что это нужно не только мне, но и тем, кто следил за мной, за моей судьбой, тем, кто хочет знать об Украине больше, чем они знают сейчас. Мне кажется, это мой определённый долг перед теми людьми, с которыми я встречался, что мне есть что рассказать. Рассказать в какой мы ситуации и почему в неё попали», — сказал автор.

Тираж книги с 26 января поступил в книжные онлайн-сети, в частности, предзаказ можно сделать в Лабиринт.ру. Со следующей недели книга появится и на полках книжных магазинов.

Напомним, что Кирилл Вышинский, возглавлявший портал РИА Новости Украина, был задержан в Киеве 15 мая 2018 года по подозрению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд восемь раз продлевал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Вышинский освобождён из-под стражи 28 августа 2019 года, 7 сентября прилетел в Россию.