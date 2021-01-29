В ночь на 29 января на 88-м году жизни умер актёр Василий Лановой. Его герои стали образцом для подражания для многих поколений

Мэр Москвы Сергей Собянин в первые минуты пятницы, 29 января, у себя в Instagram сообщил печальную весть.

«Пришла горькая новость. Ушёл из жизни великий артист, всенародно любимый актёр Василий Семёнович Лановой. Его мужественные и благородные герои стали кумирами миллионов зрителей. Образы, которые он создал в кино и в театре, невозможно забыть… Соболезную родным и близким Василия Семёновича. Светлая память…» — написал Собянин.

Как сообщил телеканалу «360» директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок, причиной смерти актёра стала коронавирусная инфекция.

В начале января Лановой и его жена заболели коронавирусом. У них были лёгкие симптомы, но, несмотря на это, их госпитализировали. 28 января актёра перевели в реанимацию, а позже он перенёс клиническую смерть. И вот 29 января Ланового не стало.

Он прожил долгую и яркую жизнь, а его герои стали образцом для подражания для многих советских, а позже — российских мальчишек.

«Над нами летели сотни самолётов бомбить Одессу»

Лановой родился в 1934 году в Москве в семье выходцев из Одесской области. Когда началась Великая Отечественная война, Лановой как раз гостил у бабушки и дедушки под Винницей.

«Я 3,5 года был в оккупации на Украине. Мама и отец отправили нас, как и каждый год отправляли, отдыхать к бабушке и дедушке под Винницу. Через две недели они должны были приехать… Мы — две мои сестры и я — у­ехали из Москвы 20 июня 1941 года. 22 июня в 5 утра мы сошли на станции Абамеликово, а над нами летели сотни самолётов бомбить Одессу… Вот так для меня началась война. Мне было 7 лет, младшей сестре — 4 года, старшей — 10. Родители не приехали ни через год, ни через два, ни через три...» — рассказывал он в интервью газете «Аргументы и Факты».

Маму Лановой увидел лишь в конце мая 1944 года. И то поначалу не узнал её.

«Я побежал встречать её на станцию, обогнал двух сестёр. Вижу: два вола тянут арбу. На арбе сверху сидит женщина. Худю-ющая! С громадными глазами. И… я пробежал мимо. Не узнал маму! А Дмитрий, хозяин волов, крикнул: "Васылька, це ж мамка твоя! Куды ж побиг?" Я вернулся. Долго смотрел на неё. Она смотрела на меня. Вот эти мамины глаза я помню всю жизнь», — вспоминал он. Захарова назвала умершего Ланового настоящим гражданином © РИА Новости, Сергей Мамонтов | Перейти в фотобанк

Его родители остались инвалидами на всю жизнь: они разливали «коктейль Молотова» на химическом предприятии, где работали, и получили поражения нервов ног и рук.

Для самого Ланового война осталась главным событием в жизни.

«Всё, что связано с войной, у меня в памяти осталось буквально по дням… Она для меня оказалась самым главным событием в жизни. Поэтому для меня лучшая поэзия — военная, лучшие песни — военные. Я выпустил пять дисков военных песен и стихов. Для меня самая большая святыня — вклад наших родителей в нашу Победу», — признавался он всё в том же интервью.

Неудивительно, что один из героев Ланового стал образцом советского и русского офицера и примером для подражания для многих советских и российских мальчишек.

Мечта всех женщин, пример для всех мужчин

В 17 лет Лановой сыграл свою первую роль в кино — одарённого, но эгоистичного старшеклассника Валентина Листовского в фильме «Аттестат зрелости». Второй ролью Ланового стала роль поручика Бронислава Оржельского в фильме «300 лет тому…», посвящённом освободительной борьбе на Украине под предводительством Богдана Хмельницкого.

Но всесоюзную славу ему принесла третья роль в кино — роль Павки Корчагина в фильме «Как закалялась сталь».

«Работа над этой ролью стала самым счастливым временем в моей актёрской судьбе. Сближало меня с Павкой ещё и то, что мы были с ним примерно одного возраста. Я жил Павкой, брал с него пример, он давал мне силы, учил упорству, терпению и терпимости», — вспоминал сам Лановой.

После роли в этом фильме 1956 года у Ланового начался стремительный взлёт в карьере. А спустя пять лет вышел фильм, благодаря которому актёр завоевал многие женские сердца — «Алые паруса». Там он сыграл роль капитана Грэя.

А во время съёмок он сделал поразительный сюрприз своей жене: Лановой подговорил капитана парусника, шедшего из Одессы в Коктебель, пришвартоваться в Ялте, где в санатории отдыхала его жена.

«Видели бы вы Ялту, когда мы появились, город стал похож на растревоженный муравейник! Люди забегали, запрыгали, много визга вокруг было… Когда я сошёл на берег, жена сказала: "Вы разбудили Ялту! Показушники!"», — вспоминал сам актёр. Коронавирус убил актера Василия Ланового © РИА Новости, Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк

Впереди будут роли других покорителей женских сердец: Анатоля Курагина из «Войны и мира» и Алексея Вронского из «Анны Карениной». Последнюю роль актёр буквально прожил: его партнёршей по съемочной площадке, исполнительницей роли Анны Карениной, стала его бывшая жена Татьяна Самойлова.

А для советских мальчишек Лановой стал кумиром после 1971 года, когда на экраны вышел фильм «Офицеры». В отличие от более ранних «Анны Карениной», «Войны и мира» и «Алых парусов» он был чёрно-белым. Но это не помешало фильму завоевать популярность. Более того, он стал самым кассовым в советском прокате.

В «Офицерах» Лановой исполнил роль удалого Ивана Вараввы.

Специально для фильма была написана пронзительная песня «Вечный огонь», более известная как «От героев былых времён». И сегодня при её прослушивании у многих — ком в горле.

В 2013 году в Москве на Фрунзенской набережной у здания Министерства обороны России был открыт памятник «Офицеры» — скульптурная группа Ивана Вараввы и семьи Трофимовых.

А герой Ланового стал примером для многих мальчишек и мужчин.

Сам же актёр подавал пример и своим коллегам по профессии своей неуёмной, бьющей через край энергией. До самых последних дней он играл в Театре имени Вахтангова — театре, в труппу которого был принят в 1957 году. Автору этих строк посчастливилось увидеть пару лет тому назад Ланового в роли Абеля Знорко в спектакле «Посвящение Еве». Сложно передать словами всё мастерство и талант актёра, энергию, которой Лановой буквально заражал зрительский зал. Чтобы помнили: Василий Лановой поделился советом, как провести Бессмертный полк 9 мая © Скриншот из видео Украина.ру

Помимо своей актёрской и преподавательской деятельности, Лановой занимался и общественно-политической: он был сопредседателем центрального штаба гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России».

За свою деятельность Лановой был награждён множеством государственных и профессиональных наград: он лауреат Ленинской премии, кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, кавалер ордена Дружбы народов, Герой Труда Российской Федерации и почётный гражданин города Москвы, лауреат театральных премий «Хрустальная Турандот», «Золотая маска» и многих других премий и наград.

Лановой навсегда останется в сердцах не только любителей театра и кино, но и всех тех, кто вырос и ещё вырастет на фильмах с ним.