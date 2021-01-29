На Украине в разгар зимы неожиданно возник острый дефицит угля на теплоэлектростанциях. Не исключено, что он создан искусственно компанией ДТЭК Рината Ахметова. Самый богатый человек Украины не раз пользовался крайне критической ситуацией, шантажируя власть и добиваясь максимальной выгоды для своего бизнеса

Волшебная формула «Роттердам плюс»

Богатейший украинский олигарх Ринат Ахметов обладает уникальной способностью оставаться на плаву при любой власти в стране. Никакие катаклизмы не способны серьезно пошатнуть его весьма выгодный бизнес в энергетическом секторе. Холдинг ДТЭК добывает до 85% украинского угля и производит до 30% электроэнергии.

В конце лета 2014 года стало понятно, что восточную часть Донбасса Украина потеряла. А с ней и все шахты, добывающие антрацит — марку угля, на котором в то время работала половина крупных ТЭС страны. Хотя зимой 2014-2015 годов все шахты на неподконтрольных территориях исправно работали и уголь шел на украинские ТЭС, но было понятно, что ситуация с отлаженными поставками антрацита висит на волоске. Поэтому в ноябре 2014 года СНБО подготовил стратегический документ о функционировании энергетического блока страны, в котором был пункт «Диверсификация источников поставок угля на Украину». Ринат Ахметов: кто он © РИА Новости, Сергей Старостенко | Перейти в фотобанк

Потеря антрацитовых шахт и возможная остановка половины ТЭС стали весомым аргументом для внедрения новой методики формирования цены электроэнергии по формуле, получившей в народе название «Роттердам+». Порядок расчета предполагал, что в тариф для тепловых электростанций закладывается цена угля по импортному паритету за последние 12 месяцев на европейской бирже, учитывающей цену угля газовых марок в портах Амстердам—Роттердам—Антверпен плюс его доставка на Украину. Топливная составляющая в тарифе для тепловой генерации — это примерно 80%. Следовательно, именно от цены угля зависит изменение тарифа на отпуск электроэнергии тепловыми электростанциями. Импортный паритет в стоимости угля должен был ликвидировать зависимость украинских генерирующих компаний от поставок угля с неподконтрольных территорий.

В 2016 году, уже после введения формулы в жизнь, уголь продолжал исправно поступать на украинские ТЭС с неподконтрольных территорий. И все было бы хорошо, если бы в конце декабря вдруг не случилась железнодорожная блокада Донбасса. Перекрывать ж/д пути начали ветераны АТО во главе с народным депутатом Семеном Семенченко. В ответ украинское правительство назвало их «вредителями, которые ставят под угрозу энергетическую безопасность страны», ведь поставки угля были жизненно необходимы.

Журналисты и политологи усмотрели в блокаде козни украинского олигарха Игоря Коломойского против Ахметова, бизнес которого наиболее страдал от прекращения грузовых перевозок. Однако дальнейшее развитие событий ставит эту версию под сомнение.

В марте 2017 года СНБО по предложению президента Петра Порошенко принял решение о полной остановке транспортного сообщения с неподконтрольными территориями. К слову, это решение весьма удивило Евросоюз, который назвал официальную блокаду Донбасса противоречащей предыдущей политике украинского правительства и потребовал объяснений от Украины. «Президент - Коломойский, премьер - Ахметов»: Гожый рассказал, кто управляет Украиной © Facebook, Андрей Гожый - адвокат

Энергетика стала первой отраслью, ощутившей последствия «блокады». За месяц до официального решения о прекращении торговли с неподконтрольными территориями правительство ввело чрезвычайное положение в электроэнергетике. После того как в марте 2017 года ДТЭК потеряла контроль над своими угольными активами, холдинг сразу начал искать другие источники поставок угля антрацитовой группы для собственных ТЭС. В апреле 2017 года было объявлено, что ДТЭК договорилась о закупке 675 тыс. тонн антрацита из ЮАР. Именно благодаря этому углю, как говорили в ДТЭК, удалось поддержать стабильную работу станций в летний пиковый период и подготовиться к отопительному сезону 2017-2018 годов.

Ключевым выгодополучателем от введения «Роттердам+» стала именно ДТЭК. Формула позволила компании устанавливать более высокие цены за электроэнергию, проданную энергорынку, что, в свою очередь, привело к росту цен на нее для конечных потребителей. Ведь на деле ДТЭК использовала собственный уголь, себестоимость добычи которого существенно ниже, чем цена энергоносителя по роттердамской формуле. Образующаяся маржа дала возможность структуре Ахметова увеличить доходы на 20%.

Детективы Национального антикоррупционного бюро не нашли документального подтверждения того, что уголь на Украину по формуле «Роттердам+» попадал по морю из Роттердама в заявленных объемах. По данным НАБУ, промышленные потребители, бюджетная сфера, предприниматели и т.д. без основания переплатили за электроэнергию минимум 18,87 млрд грн (51 млрд руб.), из них 14,3 млрд грн (39 млрд руб.) достались ДТЭК, которая, по версии следствия, и инициировала введение формулы «Роттердам+».

Но скандальная формула «Роттердам+» — это не только история о завышенной стоимости угля и не только о том, как президент Порошенко дал возможность заработать олигарху. Формула была выгодна обеим сторонам. Ахметов получил дополнительные 20% дохода, заложенные в коммунальных тарифах. А инвесткомпания ICU, по данным сайта «Наші гроші», в интересах Порошенко купила, как раз накануне введения формулы, евробонды ДТЭК. Ринат Ахметов — от карт до телеграфного столба © скриншот с видео "Канали Футбол 1,2,3"

Новый рынок — новые возможности для ДТЭК

«Роттердам+» автоматически перестала действовать с 1 июля 2019 года, после того как заработал рынок электроэнергии. Запуск рынка совпал едва ли не с самыми низкими ценами на уголь в портах Роттердама, когда за полгода его стоимость упала со $100 за тонну до $50. Если бы формула продолжала действовать, должна была бы снизиться и стоимость электроэнергии, которую производила тепловая энергетика. Поэтому новые условия игры Рината Ахметова не огорчили.

По идее, рынок электроэнергии создали для того, чтобы между компаниями-производителями наконец появилась конкуренция: большую выручку получал бы тот, кто предлагает более низкую стоимость электричества. Но оказалось, что в новых реалиях у Ахметова просто нет конкурентов.

Ими могли быть государственные компании «Энергоатом» и «Укргидроэнерго», себестоимость электроэнергии которых дешевле, чем угольного «киловатта», но правительство «навесило» на них до конца 2020 года спецобязательства продавать львиную долю электроэнергии для нужд населения по фиксированным и более низким, чем рыночные, ценам.

А главное — ДТЭК Ахметова, которая контролирует более 80% тепловой генерации, получила возможность продавать более дорогую так называемую «балансирующую» электроэнергию. Потребности в ней возникают, когда есть пиковое потребление, которое нужно перекрыть. Например, в аномальную жару или во время аварии на одной из генерирующих станций. Обычно в мире для этого используют более дешевые гидроэлектростанции, однако на Украине таких мощностей не хватает, поэтому включают более дорогие ТЭС. Кроме того, ДТЭК производит каждый третий «зеленый» киловатт в стране, который государство обязано выкупать по фиксированной цене до 2030 года.

Правда, конкуренты у ДТЭК все-таки существуют, но за рубежом. В ноябре 2019 года две теплоэлектростанции из холдинга ДТЭК Рината Ахметова — Бурштынская и Приднепровская —остановили работу, требуя прекратить импорт электроэнергии из России и Белоруссии. Формальной причиной в ДТЭК назвали нерентабельность из-за «поступления электроэнергии из России по демпинговым ценам». Для восстановления работы в компании Ахметова выдвинули требования не только остановить импорт электричества из России и Белоруссии, но и запустить рынок дополнительных услуг в рамках нового рынка электроэнергии. $2 млн ежемесячно. СМИ рассказали, как Ахметов спонсирует партию Зеленского © РИА Новости, Ирина Александрова | Перейти в фотобанк

Глава энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус тогда заявил, что ДТЭК хочет шантажировать власть, поскольку оснований для приостановления деятельности ТЭС нет. Цели Рината Ахметова предельно ясны. Еще в сентябре 2019 ДТЭК предложила с 1 января 2020 года поднять тариф на первые 100 кВт-ч с 90 коп. (2,4 руб.) до 1,68 грн (4,5 руб.) за кВт-ч, а затем повышать стоимость электроэнергии по +25% в следующие годы.

"Некоторые компании наших олигархов ведут свой бизнес не экономическим, а политическим способом. Скупая политиков и целые институции, шантажируя власть, ослабляя государство, чтобы добиться для себя льгот и преференций", — написал по этому поводу Герус на своей странице в соцсети.

В апреле 2020 года ДТЭК объявила о том, что остановит свою самую крупную угледобывающую компанию "Павлоградуголь", требуя повышения цены электроэнергии минимум на 20%, иначе у властей будут проблемы с 30 тысячами шахтеров.

И действительно, Ахметов, умело сочетая лоббизм и шантаж, смог добиться выгодных для себя решений.

Сначала был запрещен импорт электроэнергии из России и Белоруссии по двухсторонним договорам, потом — любой импорт электроэнергии из этих стран. Хотя его доля составляла всего 0,2%, но наличие внешнего ресурса сбивало монопольную цену Ахметова. В конце марта 2020 энергохолдинг "ДТЭК Энерго "объявил о выведении в простой шахты "ДТЭК Добропольеуголь", шахты "Белозерская" и обогатительной фабрики "Октябрьская" в связи с отсутствием спроса на уголь. Тогда в ДТЭК уточнили, что речь идет об около 6,5 тыс. из 8 тысяч сотрудников трех предприятий. В ответ Кабмин и НКРЭКУ ввели запретительные пошлины на энергетический уголь из России и запрет на импорт электроэнергии из РФ и Белоруссии, чего и требовал и холдинг Ахметова.

Однако в декабре 2020 года НКРЭКУ сняла все ограничения на импорт электрической энергии из России и Белоруссии. И сейчас на фоне истощившихся складов на тепловых ТЭС, у Кабмина появился свой козырь, которого не было в прошлом году. Если бы с начала этого года импорт электроэнергии был запрещен, то власть вновь побежала бы к Ахметову на поклон.