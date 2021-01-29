Европейское агентство лекарственных средств может зарегистрировать вакцину от COVID-19, разработанную британско-шведской компанией AstraZeneca, которая уже предупредила ЕС о срыве поставок препарата

Мир против «вакцинального национализма»

Национализм в области вакцин будет не только моральной, но и экономической ошибкой, заявил 25 января генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус. «Исследование, проведенное Международным фондом исследования коммерции, нацелено на справедливое распределение вакцин. Согласно его результатам, национализм в отношении вакцин будет стоить мировой экономике до 9,2 триллионов долларов и почти половина из них, 4,5 триллиона, составят убытки в самых успешных экономиках мира», — сказал Гебрейесус на брифинге в Женеве.

При этом ВОЗ пока одобрила использование лишь двух вакцин от коронавируса, второй стала вакцина американского концерна Moderna, которую сертифицировали 26 января.

Также 26 января, выступая на Всемирном экономическом форуме, который в этом году проходит в онлайн-формате, канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала к справедливому распределению вакцины от COVID-19 в мире.

«Деньги это одно, но другое — это доступность вакцины в условиях её нехватки. Здесь речь идет о справедливом распределении, а не о деньгах. Поэтому я очень рада, что GAVI (Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации — прим.), который ведет переговоры от лица COVAX (программа ВОЗ по поставкам вакцин бедным странам — прим.), заключил первый контракт», — сказала Меркель. Она заявила, что Германия и ЕС поддерживают эту работу, и «сделают всё», чтобы распределение вакцины началось как можно быстрее.

«Но мы не пускаем пыль в глаза, потому что вопрос, кто в мире какую вакцину получит и когда, создаёт новые союзы, новые воспоминания, потому что когда кто-то получает такую экстренную помощь, он помнит об этом гораздо лучше, чем в хорошие времена», — пояснила канцлер ФРГ.

А на следующий день на Всемирном экономическом форуме выступил президент РФ Владимир Путин — впервые после 12-летнего перерыва. Мюнхенский Давос © РИА Новости, Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк

Российский лидер, в частности, отметил, что массовая вакцинация доступна сегодня прежде всего гражданам развитых стран, тогда как сотни миллионов людей на планете лишены даже надежды на подобную защиту, и на практике такое неравенство может означать общую угрозу.

«Надо объединять, координировать усилия всего мира в распространении и повышении доступности необходимых сейчас вакцин от коронавируса. Оказать нужно помощь тем государствам, которые нуждаются в поддержке, в том числе африканским», — призвал Путин. Кстати, в тот же день официальный представитель министерства здравоохранения ЮАР Попо Майа сообщил, что в стране разрабатывают план по сотрудничеству с Россией по вакцине против коронавируса «Спутник V». Россия и Великобритания начали вакцинацию. На фармацевтическом рынке - война вакцин © РИА Новости, Александр Кряжев | Перейти в фотобанк

Также 27 января в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) заявили, что если страны сосредоточатся на обеспечении лишь собственных потребностей в вакцинах, то это негативно повлияет на борьбу с пандемией COVID-19. «Вакцинальный национализм» и накопление запасов вакцин непременно приведут к тому, что мы будем переживать эту эпидемию дольше, а также может способствовать дальнейшей мутации коронавируса и подорвать наиболее эффективный на сегодняшний день инструмент против пандемии», — говорится в специальной резолюции, принятой на зимней сессии ПАСЕ в Страсбурге.

Конфликт фармкомпании AstraZeneca и Евросоюза

Как ожидается, 29 января Европейское агентство лекарственных средств (EMA) примет решение о допуске на рынок ЕС вакцины от коронавируса, разработанной британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca. Если это произойдет, препарат станет третьей вакциной от COVID-19, разрешённой к применению в ЕС. Несмотря на это, в данный момент Евросоюз серьезно отстает по темпам вакцинации от других регионов мира, а между Еврокомиссией и компанией AstraZeneca разгорелся серьёзный конфликт.

Согласно заключенному в августе 2020 года контракту, ЕС должен получить от этой компании до 400 миллионов доз препарата. AstraZeneca получила в рамках сделки предоплату в размере 336 миллионов евро, однако 22 января 2021 года компания неожиданно сообщила о том, что из-за нехватки производственных мощностей не сможет до конца марта поставить вакцину в ЕС в согласованных объемах. В первом квартале 2021 года поставки будут на 60% меньше, чем планировалось.

Это вызвало в Брюсселе резкое недовольство, тем более, что ранее о сокращении поставок вакцины уже заявили в компании Pfizer. Комиссар ЕС по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес потребовала от AstraZeneca выполнить свои обязательства по контракту в полном объеме, и обвинила компанию в том, что она отказывается поставлять необходимое количество вакцин в ЕС, но при этом не собирается снижать объемы поставок в Великобританию.

В ответ гендиректор AstraZeneca Паскаль Суаро заявил, что компания не продаёт свою вакцину «где-то ради выгоды», отметив, что компания «не зарабатывает на этой вакцине денег» и «справедливо относится к Европе». Правда, его фактически опровергли в британском правительстве, которое 28 января призвало AstraZeneca прежде всего выполнить обязательства перед британцами в связи с тем, что ситуация в стране — худшая в Европе.

Кроме того, Еврокомиссия может ввести косвенный контроль над экспортом вакцин, о чём ранее говорил и глава Минздрава ФРГ. Стелла Кириакидес поспешила подчеркнуть, что ЕС не планирует запрещать экспорт вакцин, а лишь хочет добиться большей прозрачности. Однако подобное решение может привести к росту политической напряженности между ЕС и другими клиентами фармкомпаний, имеющих производственные мощности в странах Евросоюза. В первую очередь речь идёт о США и Великобритании. При этом уже 28 января Европейская комиссия инициировала проверку завода компании AstraZeneca на юге Бельгии, а днём ранее на заводе уже состоялся проверочный рейд Федерального агентства лекарственных средств и товаров медицинского назначения Бельгии.

Но самый болезненный удар британско-шведская компания получила в ФРГ. Постоянная комиссия по вакцинации при германском Институте имени Роберта Коха сообщила 28 января, что вакцину компании AstraZeneca следует использовать только для людей в возрасте от 18 до 64 лет. Для оценки эффективности препарата среди людей старше 65 лет данных недостаточно, добавили эксперты. Ранее немецкие газеты Bild и Handelsblatt сообщили, что препарат AstraZeneca имеет лишь 8% эффективность среди людей старше 65 лет.

Компания назвала эту информацию «совершенно неправильной» и подчеркнула, что разрешение на использование её вакцины в Великобритании распространяется и на пожилых, а клинические исследования показали сильный иммунный ответ на препарат, в том числе, в старшей возрастной группе. Паралич и смерть: чем обернулась вакцинация Pfizer в Норвегии и Израиле © РИА Новости, Константин Михальчевский | Перейти в фотобанк

Хроника массовой вакцинации

Основатель корпорации Microsoft, филантроп и мультимиллиардер Билл Гейтс полагает, что мир не готов к следующей пандемии, которая может быть в десятки раз хуже пандемии SARS-CoV-2. Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Suddeutsche Zeitung, опубликованному 27 января. По мнению Гейтса, чтобы нормализовать жизнь, миру в лучшем случае потребуется целый год. В минувшем декабре Гейтс, подводя итоги 2020 года, выразил опасение, что, несмотря на вакцинацию, пандемия в ближайшие месяцы будет только усиливаться. Как известно, Билл Гейтс получил первую дозу вакцины BioNTech/Pfizer 22 января.

Одну из наиболее активных кампаний по вакцинации от COVID-19 в мире проводит Великобритания, в которой используются вакцины BioNTech/Pfizer и AstraZeneca. На данный момент первую дозу получили уже более 7 миллионов британцев (правда, вторую — менее полумиллиона). К середине февраля планируется привить около 15 миллионов человек, отнесенных к самым уязвимым категориям населения.

В Германии по состоянию на 26 января первую дозу вакцины BioNTech/Pfizer получили более 1,6 миллиона человек, это соответствует примерно 2% населения ФРГ (около 80 млн. человек). Согласно результатам опроса, проведенного в середине января, 63% жителей ФРГ выразили желание пройти вакцинацию. В середине декабря, до начала прививочной кампании, этот показатель составлял 52%. В то же время каждый пятый респондент заявил, что не будет делать прививку.

Свыше половины россиян (57%) положительно относятся к массовой вакцинации жителей страны от коронавируса, против 29%, заявил 28 января генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров. В тот же день старший научный сотрудник лаборатории генной инженерии патогенных микроорганизмов Центра им. Гамалеи, кандидат биологических наук Дарья Егорова сообщила, что более двух миллионов россиян уже привились от коронавируса «Спутником V» вне клинических испытаний вакцины. Три проблемы Зеленского: мобилизация, вакцинация, «дорогизация» © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на сессии Всемирного экономического форума в Давосе 26 января заявил, что вакцина «Спутник V» в настоящее время зарегистрирована в 14 странах, в течение ближайших двух недель мы ожидаем регистрации более чем в 25 странах. В тот же день глава МИД Исламской республики Иран Мохаммад Джавад Зариф сообщил, что вакцина «Спутник V» успешно прошла регистрацию в Иране.

Американское агентство Bloomberg 26 января в статье «Вакцина стала оружием в конфликте Украины с Россией» сравнило ситуацию с вакцинацией от COVID-19 на Украине и в Крыму. В материале отмечено, что Киев до сих пор не начал прививать украинцев от коронавируса, в то время как в Крыму уже давно идёт вакцинация. Также подчеркивается, что поддержке Москвы прививать своих жителей готовятся власти самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик.

Авторы обратили внимание, что Украина — самая большая из тех стран Европы, в которых еще не началась вакцинация от коронавируса. «Проблема простая: им нечего дать 42-миллионому населению, поскольку заказанные правительством дозы вакцины либо не утверждены, либо не прибыли», — говорится в статье. По мнению журналистов, это грозит украинскому президенту Владимиру Зеленскому геополитическими последствиями, а также ростом давления на него внутри страны. По предварительным данным, вакцинация на Украине начнётся в феврале 2021 года.