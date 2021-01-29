В истории известен «казус Мильерана» – в 1899 году французский социалист Александр Мильеран вошёл в состав буржуазного правительства, что вызвало кризис в европейском социалистическом движении. Подобный казус связан с именем Владимира Зеленского – из числа украинских президентов он наиболее «народный», но продолжил политику, народом не одобряемую

Действительно, Владимир Зеленский — парень из рабочего, русскоязычного Кривого Рога. Карьеру сделал благодаря своим способностям. Политикой интересовался, но в политику не лез. В общем, он может и не идеальный «человек из народа», но уж точно не представитель старой политической элиты.

Несмотря на это, Зеленский продолжил политический курс Петра Порошенко. Достаточно посмотреть на языковую политику президента, которую во время избирательной кампании он обещал пересмотреть. Да и его заявление в адрес самого Порошенко о том, что он, Зеленский, «приговор» своему предшественнику, давно уже выглядит анекдотом.

Более того, он с ходу начал проведение земельной и административно-территориальной реформ, к которым его предшественник подходил крайне осторожно. В основном не только потому, что имел значительно меньшую общественную поддержку и довольно условное парламентское большинство, но и потому, что реформы эти являются откровенно непопулярными.

Что же такое случилось с Владимиром Александровичем, что он откровенно «забил» на свои предвыборные обещания? Причин этому много.

Непростой «простой человек»

Начнём с того, что Зеленский всё же к моменту избрания президентом какую-то биографию имел, и биография эта всё же отнюдь не среднестатистическая.

Во-первых, он из семьи очень интеллигентной. Потому что не у каждого выходца из интеллигентной семьи отец — доктор наук и профессор.

Во-вторых, Зеленский — еврей. Его избрание на пост президента делает честь украинским избирателям и даже самому Петру Порошенко, который, несмотря на весь свой показной национализм, не счёл возможным использовать тему национальности своего оппонента в избирательной кампании. Этот факт биографии не самый типичный, и он создаёт для обладателя определённые возможности (правда, сложности он тоже создаёт, причём немалые).

В-третьих, Зеленский сделал блестящую карьеру в шоу-бизнесе, став одним из самых востребованных на Украине и в России актёров и медиаменеджеров.

В-четвёртых, он задолго до избрания стал долларовым миллионером.

Все эти обстоятельства по отдельности, возможно, и не имеют особого значения, но в комплексе мы всё же получаем достаточно типичного представителя творческой интеллигенции, который при всех своих талантах страшно далёк от народа.

Был ли готов Зеленский к политической карьере?

Владимир Зеленский вовсе не собирался идти на пост президента и согласился только под давлением Игоря Коломойского. Это очень существенный момент — раз не собирался, значит, не был готов к тому, чтобы бороться за власть и пытаться реализовать какое-то своё представление об Украине будущего.

У Зеленского не было своей программы. Да, он говорил какие-то слова, но это просто были те слова, которые хотели услышать его избиратели. Он эти слова уловил и их ретранслировал. Но верил ли он сам в сказанное?

Большинство экспертов сходится во мнении, что Зеленский боится националистов. Ситуация алогичная — глава государства, в распоряжении которого находятся все правоохранительные органы, который может опереться на общественное мнение и зарубежную поддержку, боится стайки отморозков… Очевидно, это не вчера началось. Он боялся их раньше и не смог преодолеть свой страх теперь.

У Зеленского не было команды. Часть людей досталась из «Квартала» (но они политики не в бОльшей степени, чем он), часть была предоставлена Коломойским, часть — Пинчуком (это в основном «соросята»). В списки «Слуги народа» попала масса сторонников Порошенко…

Честно говоря, если бы Зеленский действительно набирал людей по объявлениям, столь разрушительного эффекта не было бы. Удалось бы собрать людей случайных, безусловно, ещё менее готовых к политической карьере, чем сам Зеленский, но, по крайней мере, дающих более или менее адекватный срез украинского общества. То, что получилось, среза общества не представляют. Срез чего именно они представляют, нам лучше не знать.

Жертва системы

Украинцы, голосуя за Зеленского, имели в виду полную замену политической элиты и политической системы. И это в значительной степени получилось:

— был избран новый, не связанный со старой политической элитой президент;

— была сформирована новая администрация и правительство, в основном состоящие из новых людей;

— избран новый парламент, в котором впервые в современной истории Украины появилось однопартийное большинство.

И что? И ничего. Несмотря на то что система вроде бы рухнула, новый президент и новые депутаты оказались встроены в старую систему. И даже переименование Администрации президента в Офис ничего принципиально не изменило. Жидкость традиционно приняла форму сосуда.

Форма же была заранее определена уже принятыми законами, уже внедрённой в государство идеологией (которой, по Конституции, якобы нет, но на самом-то деле она есть…).

Может, всё не было бы так трагично, если бы имелась какая-то альтернатива, но альтернативы не было. Общественный запрос состоял в том, чтобы привести к власти новых людей, с тем чтобы они реализовали старую политику. Так что отсутствие у Зеленского своей идеологии тоже было частью общественного запроса.

Социология стабильно показывает, что украинцы поддерживают европейскую интеграцию. Кто лучше всего знает, как интегрироваться в Европу? Конечно же, европейцы. Так что диктат со стороны европейских послов и миссии МВФ вполне соответствует общественным настроениям.

Социология стабильно показывает, что в вопросе конфликта на Донбассе избиратели придерживаются линии «ни войны, ни мира, а армию усилить». Ну так это та же линия, которую проводил Порошенко.

«Борьба с коррупцией» — вообще беспроигрышный манёвр. И даже то, что сами «борцы с коррупцией» являются вполне успешными коррупционерами, ситуацию не меняет. В сумасшедшем доме ведь как? Кто первый халат надел, тот и врач…

Так что Зеленский — жертва системы и жертва общественного мнения.

Избиратели же сами не знают, чего хотят. Они не против курса, они против его результатов. И каждый раз удивляются, почему удар молотком по пальцу вызывает неприятные ощущения. А проблема не в том, кто именно бьёт молотком и в какие цвета этот молоток окрашен. Проблема в том, что молотком бьют по пальцу…