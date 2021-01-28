Кандидатура Юрия Витренко на пост первого вице-премьер-министра, министра энергетики вызвала раздор среди правящей партии «Слуга народа». И тому есть серьёзная причина

В четверг, 28 января, Верховная Рада не поддержала кандидатуру Юрия Витренко на пост первого вице-премьер-министра, министра энергетики Украины.

Ранее за этого кандидата призывал голосовать сам президент Украины Владимир Зеленский. Однако многие депутаты были против. Витренко они называют одним из ответственных за рост тарифов и происходящее с энергетикой Украины в целом.

Капиталист и сын «конотопской ведьмы»

Юрий Витренко был будто бы рождён для политики. Его мать — лидер прогрессивных социалистов Наталья Витренко — в «девяностных» и начале «нулевых» была самой яркой женщиной украинской политики, подчас затмевая даже Юлию Тимошенко. За неукротимость нрава враги прозвали её «конотопской ведьмой».

Однако сын по стопам матери не пошёл. Возможно, свою роль сыграло то, что после развода родителей в 1991 году он остался с отцом. Как бы то ни было, но изначально Витренко привлекала не политика, а экономика, и не социалистическая, а самая что ни на есть капиталистическая. Он отучился в «нархозе» — Киевском национальном экономическом университете, в аспирантуре на кафедре международных экономических отношений в Киевском институте международных отношений и плотно занялся финансами. Шмыгаль внес в Раду представление по Витренко © Facebook/Сергій Лещенко

Ещё во время студенчества Витренко работал в Украинской финансовой группе, а после — в ПАО «Укринбанк».

После окончания «нархоза» в 1998 году он работал в PricewaterhouseCoopers. А с 2002 года принимал участие в разработке стратегии НАК «Нафтогаз Украины» — компании, ставшей знаковой в его судьбе. Он уходил и возвращался в неё не раз. И последнее возвращение — в 2014 году — стало по своему триумфальным для Витренко. Именно в это время прошли суды с «Газпромом», о победе в которых позже заявляло руководство украинской компании.

Кроме того, Витренко успел поработать и поучиться за рубежом. Так, с 2005 по 2006 год он работал в инвестиционно-банковском подразделении лондонского отделения банка Merrill Lynch. Туда он попал после того, как в 2004 году окончил программу MBA международной бизнес-школы INSEAD.

В июле 2020 года Витренко покинул «Нафтогаз», в котором он к тому времени занимал уже пост исполнительного директора. А через пять месяцев — 21 декабря 2021 года — постановлением Кабмина он был назначен первым замминистра энергетики и стал временно исполняющим обязанности министра. Это произошло после того, как 17 декабря украинский парламент не поддержал кандидатуру Витренко на пост «полноценного» министра. Руслан Бортник: Рост тарифов разочаровал украинцев в Зеленском © Facebook, Ruslan Bortnik

Через несколько недель украинцы получили платёжки с повышенными тарифами, что вызвало серию бунтов по всей стране.

Но на Витренко это не сказалось. Напротив, его стали рассматривать на пост министра энергетики, первого вице-премьер-министра Украины.

Ко дню голосования в парламенте он подал декларацию как кандидат на высокую должность. В ней он указал, что его семья владеет пятью квартирами, четыре из них находятся в Киеве, еще одна за границей — в Германии. Кроме того, на счетах у Витренко свыше $3 млн.

Такая декларация для большинства украинцев словно красная тряпка для быка. Вынужденные платить за ЖКХ-услуги ещё больше, чем раньше, они не понимают, отчего одного из ответственных за это повышают в должности.

«Если парламентарии не будут поддерживать их (протестующих против высоких тарифов — Ред.). Если парламентарии назло людям, а назначение Витренко это плевок в лицо протестующим, будут протягивать Витренко, то тарифные протесты переместятся с трасс под дома, дворцы народных депутатов и будут блокировать их до тех пор, пока те не будут принимать решения в интересах Украины», — заявил 28 января бывший народный депутат Игорь Мосийчук.

Он говорил, что на парламентариев давили внешние партнёры Украины и Офис президента, требуя назначить Витренко на должность.

Но этому противились даже в партии власти — в «Слуге народа».

Зависть и осторожность

Витренко поддерживал президент Украины Владимир Зеленский. Чтобы донести свою мысль до депутатов «Слуги народа», Зеленский прибыл вечером 25 января на заседание фракции.

«[Зеленский] просил поддержать Витренко. Считает его самым независимым кандидатом, то есть равноудаленным от всех бизнес-групп. Также отметил, что в области энергетики должен быть полноценный министр», — заявила в комментарии «Украинской правде» заместитель председателя фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук.

Но понимание в родной политсиле Зеленский встретил не у всех.

Популярный на Украине Telegram-канал «Легитимный» утверждает: назначению Витренко противятся не то что рядовые члены «Слуги народа», но и руководство политсилы, а также руководство парламента. Так, не хочет назначения Витренко спикер Дмитрий Разумков. Золотарев объяснил, почему Тимошенко станет лучшим премьером, чем Витренко © скриншот с видео "UKRLIFE.TV"

«Как поясняет источник, у Разумкова государственная позиция и он понимает, что уже сейчас началось «вступление» в предвыборный процесс будущих президентских выборов.

Сейчас происходит кастинг на роль будущего кандидата в лидеры страны, поэтому Разумков красиво «играет» с прицелом на будущее. Набирает баллы», — указывалось в публикации канала.

Его голос может многое значить. 27 января глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко заявил: голоса для назначения Витренко собраны.

«На момент, когда мы вносили ходатайство к премьеру, было 196 голосов. Позже стало больше — уже 210», — рассказал он.

Но источники «Легитимного» утверждают: Корниенко лукавил.

«Что насчет 210 голосов, о которых говорил Корниенко, так это был блеф, у «Слуг народа» на вчера было всего 180 голосов. Сегодня ситуация не улучшилась, все выжидают», — говорилось в публикации канала.

Более того, там же утверждалось, что многие «слуги народа» как могли отлынивали от голосования.

«Многие нардепы специально не заходят в приложение фракционное, чтобы не голосовать, а после сослаться, что забыли. Корниенко-Арахамия всем напоминают о том, что надо сделать…» — рассказывал канал о поведении парламентариев.

И вот голосование состоялось. Витренко не назначили на должность. Голос за него отдали всего лишь 204 депутата, из которых — 177 члены «Слуги народа». 9 голосов дали внефракционные депутаты, а 18 — от «Доверия».

А это означает, что Зеленский утрачивает контроль над собственной политсилой, а значит и над Верховной Радой.