Противостояние руководства Евросоюза и властей Польши набирает обороты. 27 января Брюссель уведомил Варшаву, что Еврокомиссия может обратиться в Суд Евросоюза, если в течение месяца не будут устранены нарушения принципа верховенства права. Последствия могут быть более чем серьёзными - Польша рискует потерять место в ЕС

Брюссель слезам не верит: Еврокомиссия продолжит судиться с Польшей © РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк

Самый (не)гуманный суд в мире

В рамках судебной реформы, запущенной ещё в 2015 году, власти Польши стремятся установить контроль над судьями. В соответствии с новым законом о Верховном суде судьи уходят в отставку в возрасте 65 лет, но могут подать прошение на имя президента и справку о здоровье, чтобы продолжить работу. Именно так и поступили 18 из 25 судей пенсионного возраста. Как подчёркивал ранее бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер, срок полномочий судей для того и закреплён в Конституции, чтобы не позволить политическим силам подчинять себе судебную власть, а это именно то, что происходит сейчас.

«Это то же самое, если бы, например, «Право и справедливость» (правящая партия Польши. — Ред.), имея большинство в Сейме, приняла закон о том, что сокращает срок полномочий президента, потому что Дуда им не нравится», — отметил он.

Кроме того, Министерство юстиции наделили полномочиями инициировать отставку судей Верховного суда, которых закон разрешил отправлять на пенсию досрочно. За действие или бездействие, которые могут быть расценены как создающие препятствия для функционирования системы правосудия, а также за действия политического характера судей будут привлекать к дисциплинарной ответственности и даже увольнять. Следить за этим, в том числе какую партию поддерживают судьи и какими соцсетями пользуются, поручено Национальному совету юстиции, 15 членов которого выбирает парламент, и специально созданной Дисциплинарной палате Верховного суда, чей состав утверждает президент.

Реформа спровоцировала массовые акции протестов в Польше. Её критики обвиняют власти в стремлении покончить с непредвзятостью судов, посадить их на цепь и зачистить от «неугодных». Министр юстиции Германии одобрил возможные санкции ЕС против Польши © Creative Commons/Mateusz War

«Польша нарушает законодательство ЕС, разрешая дисциплинарной палате Верховного суда, независимость и беспристрастность которой не гарантируется, принимать решения, которые имеют прямое влияние на судей и на то, как они выполняют свои функции. Речь идёт, в частности, о делах, касающихся лишения судей иммунитета для открытия против них уголовных процедур», — говорится в мотивированном заключении, направленном Евросоюзом Польше 27 января.

Последствия международного масштаба

Суд изучил этот вопрос ЕС по просьбе Еврокомиссии и пришёл к выводу, что назначение судей Дисциплинарной палаты президентом вызывает сомнения в их беспристрастности и независимости от политики, а в апреле 2020 года постановил, что Польша должна немедленно прекратить действие закона об этой инстанции, отвечающей за возможное наказание судей. Однако предписания Брюсселя не возымели никакого влияния на польские власти, и тогда Еврокомиссия впервые в истории инициировала дисциплинарную процедуру в отношении Варшавы. Верховный суд Польши предупредил, что из-за реформы страна может потерять своё место в ЕС.

В интервью ФАН заместитель директора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук Владимир Шаповалов отметил, что претензии к Польше со стороны Брюсселя накапливаются на протяжении нескольких лет — нарушение прав человека, ограничение свободы слова, а теперь ещё нарушение независимости судей, — и нынешняя ситуация — это лишь очередная фаза обострения отношений между ними. По его словам, обвинения вполне обоснованы. Аборты и не только. Как проходят рекордные протесты в Польше © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

«При этом наблюдается поразительная ситуация, при которой Польша, которую держат в Евросоюзе за аутсайдера в плане соблюдения прав человека, почему-то берёт на себя функцию главного учителя стран Восточной Европы в этом вопросе. Чего только стоят публичные высказывания Варшавы в адрес Минска! Они выглядят максимально нелепо. Пускай сперва в своём доме порядок наведут, а уже потом пеняют на оконную пыль у соседей», — сказал эксперт.

Шаповалов уверен, что Польша даже не станет пытаться выполнить предписание ЕС о внесении изменений в судебную систему, как это было в предыдущие разы с аналогичными запросами.

«Проблема не в том, что как-то случайно в польской системе власти возникли те или иные недочёты, а в том, что политики этой страны осознанно создали такой дисбаланс в системе сдержек и противовесов, чтобы подчинить себе суды. И отказываться от своих привилегий они не намерены», — заявил он.

Польская судебная реформа также находится в центре внимания ПАСЕ. 26 января на зимней сессии парламентарии приняли резолюцию с призывом к обеспечению Варшавой независимости судебной системы: вернуть дореформенную систему избрания членов Национального судебного совета или провести новую реформу, которая позволит добиться их независимости от политиков, пересмотреть механизм выбора председателя Верховного суда и вернуться к прежним полномочиям по назначению, повышению и увольнению судей судебных собраний. Польша может провести референдум о выходе из ЕС © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

ПАСЕ обращает внимание на то, что в Польше многие судьи в последние месяцы подвергались различным формам преследований: запугиванию, понижению в должности, дисциплинарному или додисциплинарному производству за критику реформы, привлечение внимания общественности к вопросам, касающимся верховенства закона, или подачу предварительных вопросов на рассмотрение Суда ЕС. В связи с чем депутаты пришли к выводу, что Конституционный суд Польши находится под жёстким контролем исполнительной власти.

Обеспокоенность происходящим выражают не только европейские органы, но и Верховный суд Польши. Проанализировав суть реформы, он пришёл к выводу, что решения партии власти противоречат как праву ЕС, так и Конституции страны, а также предупредил, что действия политиков в конечном итоге могут привести к исключению Польши из Европейского союза.