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Запорожский Мотор-Сич подписал новый контракт на поставку в Китай еще четырехсот двухконтурных турбореактивных двигателей АИ-322, используемых на китайских учебно-боевых самолетах семейства L-15 (JL-10). Ориентировочная стоимость соглашения около 800 миллионов долларов.

Теория заговора

Буквально на днях США наложили санкции на китайские компании CNOOC и Skyrizon. Их признали гибридным военным инструментом КНР. Формальной причиной стало, якобы, агрессивное поведение Пекина в акватории Южно-Китайского моря.

Skyrizon — это не просто фирма. Это китайский инвестор украинской компании «Мотор Сич». Она попала в черный список Белого Дома. При этом компания «Мотор Сич» успела получить контракт на поставку двигателей к китайскому учебно-боевому самолету L-15. Пресс-служба Минторга США назвала следующие причины такого крайне неприятного для Киева решения. Обе компании угрожают национальной безопасности Америки. CNOOC, по мнению США, по сути выступает вспомогательным элементом Военно-морских сил Китая для наращивания напряженности в Южно-Китайском море. Как это видит Вашингтон. А Skyrizon — выступает поставщиком силовых установок для летательных аппаратов китайских ВВС. Не секрет, что Китай регулярно проводит учения в Южно-Китайском море, с применением всех возможных средств и видов войск, в частности — морской пехоты. Бизнесмен Ярославский призвал Зеленского спасти «Мотор Сич» от краха © скриншот с видео "Forbes Ukraine"

В сообщении Министерства торговли США отмечается: CNOOC создавала разного рода искусственные преграды для иностранных нефтедобывающих компаний, пытающихся вести добычу нефти и газа на шельфе Южно-Китайского моря, в частности — компаниям Вьетнама. В свою очередь, Skyrizon стала первым в истории фигурантом списка MEU. Сам этот список был основан в конце 2020 года. Цель создания такого санкционного списка — предотвратить любую передачу товаров и технологий военного или двойного назначения от компаний по всему миру для Китая, России и Венесуэлы. «Оси зла», по американской версии. В то время, как Китай ведет проект по разработке бомбардировщика-невидимки по технологии «стелс», Н-20, который способен нести 45 тонн вооружения. Этот проект — вызов, который Поднебесная бросила США.

Тройные стандарты

Санкции против компании Skyrizon Белый Дом ввел из-за контракта, о котором писала Украина Ру. Речь о поставках силовых установок, производимых «Мотор Сич» в Китай.

Дальше собственно сенсация. По информации Defence Express, «Мотор Сич» на днях подписала с неназванной китайской компанией контракт на поставку четырехсот двигателей АИ-322, используемых на китайских учебно-боевых самолетах L-15. Ориентировочная стоимость контракта — около восьмисот миллионов долларов. США уже имеют практику введения санкций против украинского оборонного сектора. В частности, во времена Ющенко, компания Укрспецэкспорт была в американском санкционном «черном» списке за выполнение поставок вооружений для Мьянмы. Исключить дочерние подразделения из санкционного списка США удалось во времена президентства Януковича.

Двухдвигательный учебно-боевой самолет L-15 (в ВВС НОАК — JL-10) был разработан при участии ОКБ Яковлева китайской авиапромышленной группой Hongdu Aircraft Industry Group. HAIG, которая входит в состав китайской государственной авиастроительной корпорации AVIC в Наньчане. Модель представляет собой китайскую копипасту самолета Як-130. Первый полет первого прототипа L-15 состоялся в 2006 году. Самолет L-15 (JL-10) серийно производится HAIG с 2013 года и сейчас становится основным учебно-тренировочным и учебно-боевым самолетом ВВС и ВМС НОАК. На Украине никого не волнует вопрос выживания «Мотор Сич». Китайский инвестор бьет тревогу © РИА Новости, Марина Лысцева | Перейти в фотобанк

К настоящему времени создана и с 2018 года серийно производится также его сверхзвуковая модификация L-15А и L-15B (JL-10H), используемая в ВВС НОАК в качестве переходного учебно-боевого самолета. А на экспорт это продвигается в качестве легкого истребителя. Пока что эта модель была закуплена лишь Замбией. С самого начала L-15 (JL-10) оснащался аналогичными применяемым на Як-130 двигателями серии АИ-222 разработки запорожского ГП «Ивченко-Прогресс» и серийно производимыми запорожским «Мотор-Сич».

Мечты

Китайская Skyrizon и «Мотор Сич» планируют построить завод в городе Чунцин, где будут производить и обслуживать авиадвигатели по украинским технологиям. А еще китайская компания планировала инвестировать 250 млн долларов в модернизацию украинских производственных и проектных мощностей «Мотор Сич».

Но есть но. Стоит помнить, что СБУ заблокировала продажу 56% акций иностранным (китайским) инвесторам. На предприятии говорят о рейдерском захвате, в котором рейдерами является силовая структура киевского режима — СБУ. А «киевский режим» — это главные антагонисты владельца «Мотор Сич» Богуслаева, которые стали властью после госпереворота 2014 года.

Перспектива работать в таких условиях вряд ли понравится любым инвесторам, а не только китайским. Впрочем, у Китая особый путь. И особый взгляд на Украину. Собирать самолеты руками украинских рабочих КНР не собирается. Он строит СП в Чунцзине, а от «Мотор Сич» требуются советские технологии и украинские мозги. Вкратце, история такова. В феврале 2015 года «Мотор Сич» и Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co подписали меморандум о совместном строительстве в китайском городе Чунцин нового завода по производству двигателей для вертолетов и самолетов.

В апреле 2016-го другая китайская компания — Skyrizon Aircraft Holdings Limited выдала, украинскому предприятию кредит на 100 миллионов долларов под небольшой процент. А в июне 2017 года в Антимонопольный комитет Украины пришло письмо с просьбой разрешить гражданину Китая сконцентрировать у себя 56,0009% акций «Мотор Сич». Этого гражданина, как пишут, зовут Ван Цзин. США обеспокоены намерением Украины продать Китаю «Мотор Сич» - Помпео © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Схема не советская, а китайская. КНР привлекает на свою территорию технологии и специалистов. В китайской прессе пишут, что Чунцин готов принять 2-3 тысячи украинцев, имеющих опыт работы в авиастроительной отрасли. Другой вопрос, что это, очевидно, не согласовано с украинскими властями, чем и вызван визит СБУ на «Мотор Сич». Украинско-американские интриги вызывают большое раздражение в Пекине. Посол КНР в Киеве Дай Вэй обвинил американцев в «недружественных высказываниях» и напомнил, что Китай — крупнейший экономический партнер Украины. Киеву не стоит ссориться с Пекином, иначе Украина лишится щедрых инвестиций. Но как Зеленский будет возмещать китайцам моральный и материальный ущерб? Единственный легальный способ аннулировать сделку по «Мотор Сич» — национализировать предприятие и выплатить китайской стороне компенсацию. Отступные — от 500 миллионов до двух миллиардов долларов.

И реальность

Поскольку украинскому бюджету большие расходы не под силу, остается надеяться, что эти деньги предоставит Oriole Capital Group. Если Skyrizon не откажется от сделки, американцы введут санкции против «Мотор Сич», заблокировав зарубежные счета компании. Заказов от «Укроборонпрома» нет, так что предприятие сейчас выживает только за счет экспорта, расчеты за который идут через западные банки. Санкции все это перекроют.

Американцы надеются, что такая перспектива сделает Skyrizon уступчивее в вопросе компенсации за отказ от покупки «Мотор Сич». Но это было до Байдена. А теперь наблюдатели предсказывают, что США и Китай достигнут консенсуса и найдут оптимальную модель для работы «Мотор Сич», которая удовлетворяет все стороны этого треугольника.

Вашингтон имеет прозрачный контроль за движением технологий, Пекин получает авиационные двигатели украинского производства, а Украина извлекает свои финансовые выгоды из огромных китайских контрактов. Включение Skyrizon, не имеющей собственного производства авиадвигателей, в список Минторга США Military End-User компаний, ассоциированных с китайским ВПК в целом и НОАК в частности, по сути означает не что иное, как признание в Вашингтоне «Мотор Сич» китайским предприятием.

Иными словами, в США уже не видят шансов запретить законную сделку и помешать переходу контроля над «Мотор Сич» под китайский контроль, и считают это лишь вопросом времени. Своего США уже добились: посредством лицензирования операций с китайской компанией Вашингтон получает понимание и прозрачность цепочек поставок для китайской авиационной промышленности.

В свою очередь, вследствие достижения этого консенсуса с США, в Пекине украинскую «Мотор Сич» также уже считают дружественной Китаю компанией, которая получает государственные контракты на снаряжение китайских вертолетов четырехстами двигателями украинского производства.