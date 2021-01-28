В минувшее воскресенье, 24 января, российская трубоукладочная баржа «Фортуна» возобновила строительство газопровода «Северный поток - 2» в территориальных водах Дании, несмотря на новые санкции США

«Фортуна» пишем, «Академик Черский» в уме

В минувшую пятницу, 22 января, судно снабжения «Катунь» отбуксировало трубоукладочную баржу «Фортуна» к точке начала работ по достройке «Северного потока — 2» в датских водах. Об этом говорят данные навигационного портала Vesselfinder. К 19.00 трубоукладчик доставили к югу от острова Борнхольм, где начинается недостроенный участок газопровода. К точке работ вслед за баржей сразу следовало судно снабжения «Вени», которое шло из Мукрана, где находится база «Северного потока — 2». Возможно, оно доставило груз труб. Место нахождения баржи указывало на то, что «Фортуна» приступит к укладке на самом коротком недостроенном маршруте, протяженность которого в датских водах составляет 47 километров. Есть ли жизнь после СП-2? Какое будущее ждет украинскую газотранспортную систему © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

А уже 24 января оператор проекта СП-2, компания Nord Stream 2 AG, сообщила журналистам: «Судно «Фортуна» в коридоре строительства в водах Дании начало работы по возобновлению строительства газопровода «Северный поток — 2». Работы идут в соответствии с полученными согласованиями». По данным портала отслеживания судов Marinetraffic, рядом с «Фортуной» находится судно снабжения «Балтийский исследователь», а в зоне укладки трубы — многофункциональное судно обеспечения «Вени» и судно-буксир «Катунь». Кроме того, и неподалёку от места укладки газопровода курсирует судно снабжения «Мурман».

По другой нитке необходимо уложить ещё около 70 километров труб в датских водах. С высокой вероятностью, её будет достраивать российский трубоукладчик «Академик Черский». 21 января судно отошло от берегов Калининградской области и направилось в порт Висмар, куда прибыло 23 января. На протяжение лета-осени 2020 года «Академик Черский» проходил модернизацию оборудования и его испытания в море, и в строительстве СП-2 он до сих пор не участвовал.

Стоит отметить, что 22 января, когда «Фортуна» и «Академик Черский» двигались к местам назначения, патрульно-разведывательный самолет ВВС Польши M28B Bryza 1R пролетел над трубоукладчиками и судами «Северного потока — 2». Все пролёты польский военный самолёт совершил на расстоянии 23-25 миль от территориальных вод Польши — в экономической зоне Германии и Дании в Балтийском море. Таким образом, говорить об обычном полёте, который совпал с подходом трубоукладчиков СП-2 к месту строительства, не приходится.

Как известно, Польша является активным противником проекта, и с борта самолета могли вести детальную аэрофотосъемку, материалы которой могут быть интересны властям США, которые ввели расширенные санкции к участникам проекта, и уже внесли в санкционный список владельца баржи «Фортуна» — ООО «КВТ-Рус». При этом в Польше панически боятся восстановления нормальных отношений между США и Германией. Так, 27 января ректор Ягеллонского колледжа, профессор-американист Гжегож Бурский заявил: «Это, конечно, проявление шизофрении, поскольку, с одной стороны, мы слышим о негодовании из-за того, что Германия строит газопровод вместе с Россией и хочет обеспечить себе альтернативу. С другой стороны, Байден приглашает Германию к сотрудничеству». Бурский отметил, что более крепкие отношения США и Германии приведут к улучшению контактов между Вашингтоном и Москвой, что вызывает тревогу в Польше. В ФРГ предупредили о судебном процессе в случае остановки СП-2 © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Байден считает СП-2 «плохой сделкой для Европы», Меркель не согласна

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во время брифинга 26 января заявила: «Президент всё ещё считает «Северный поток — 2» плохой сделкой для Европы». Она отметила, что новая администрация оценит меры против строительства трубы, принятые предшественниками. «Мы знаем, что предыдущая администрация вводила против газопровода новые санкции. Сейчас мы проводим обзор этих мер и консультируемся с нашими европейскими партнерами», — добавила пресс-секретарь. Псаки отметила, что тема «Северного потока — 2» обсуждалась во время телефонных переговоров Байдена и канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

По словам Энтони Блинкена, чью кандидатуру на пост госсекретаря США в тот же день утвердил Сенат, Байден будет предпринимать меры для остановки строительства СП-2. Если же повлиять на европейских политиков не удастся, то новый президент начнет рассматривать другие варианты воздействия. «Знаю, что Байден хотел бы, чтобы мы использовали все средства убеждения, которые у нас есть, чтобы убедить наших друзей и партнеров, включая Германию, не продвигать дальше этот проект», — сказал Блинкен.

Однако убедить Германию в этом будет сложно, особенно учитывая выбранные в Вашингтоне методы. Ещё 21 января на пресс-конференции в Берлине Ангела Меркель заявила, что её принципиальная позиция по «Северному потоку — 2» в свете новых санкций США «ещё не изменилась настолько, что можно сказать, что проекта не должно быть». Канцлер ФРГ также выразила надежду на то, что смена администрации в США приведет к установлению более конструктивных отношений между Вашингтоном и Берлином. Это, по словам Меркель, видно уже по тому, какие первые указы подписал президента Джо Байден сразу же после инаугурации.

«Но тогда мы также должны говорить о том, какие экономические отношения в газовой сфере с Россией приемлемы, а какие нет. Дело не в том, что между США и Россией вообще нет торговых отношений, например в нефтяной сфере. Нужно обсудить, хотят ли они вообще торговать с Россией в газовой сфере, и какой уровень зависимости будет приемлемым. Я считаю эти экстерриториальные санкции, в любом случае, средством, которое неуместно», — подчеркнула Меркель. Ангела Меркель: кто она © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Немецкая «рапира» против американского «мачете»

Журналисты ведущей немецкой экономической газеты Handelsblatt устроили 26 января на страницах издания дискуссию по поводу строительства газопровода «Северный поток — 2». Позицию противников проекта отстаивал журналист Йенс Мюнхрат. Он предположил, что продолжение строительства рассорит Берлин с другими европейскими странами, ухудшит трансатлантические отношения и поставит немецкое газовое обеспечение в невыгодную, по его мнению, зависимость.

В свою очередь, обозреватель Клаус Штратман выступил защитником проекта. Он отметил, что от строительства СП-2 в настоящий момент зависит благосостояние пяти европейских компаний, именно поэтому прекращать сотрудничество в рамках проекта нецелесообразно. По его словам, созданный федеральной землёй Мекленбург — Передняя Померания фонд в поддержку проекта не является «маскировочной» организацией для обхода американских санкций. «США борются с «Северным потоком — 2» при помощи мачете, а Мекленбург — Передняя Померания защищается при помощи рапиры. Кто же всерьёз упрекнёт в этом земельное правительство?» — написал он. А немецким экоактивистам, выступающим против строительства, Штратман ответил, что все их аргументы о вредном влиянии газопровода на климат несостоятельны. Обозреватель подчеркнул, что само по себе наличие трубопроводной инфраструктуры не заставляет Европу переходить на исключительно ископаемое топливо.

При этом ещё 21 января эксперт по вопросам экономической политики фракции входящей в правящую коалицию Социал-демократической партии Германии в Бундестаге Бернд Вестфаль заявил, что поставки российского газа в ФРГ по «Северному потоку — 2» могут способствовать переходу страны к использованию новых технологий. Он подчеркнул, что проект «Северный поток — 2» — это вопрос обеспечения энергетической безопасности Европы. «Мы с Россией долгое время являемся партнерами в области энергетики», — продолжил Вестфаль, уточнив, что Россия всегда была надежным поставщиком природного газа, даже в самый тяжелый период холодной войны. Александр Рар о санкциях США против СП-2: Такого давления Германия не испытывала 75 лет © РИА Новости, Михаил Климентьев

Почти те же слова произнёс 25 января новый председатель входящего в правящую в ФРГ коалицию Христианско-демократического союза Армин Лашет, подчеркнув, что Россия уже около 50 лет является надежным энергетическим партнером Германии. Отвечая на вопросы о проекте «Северный поток — 2», Лашет приветствовал слова канцлера ФРГ Ангелы Меркель о намерении обсуждать с новой американской администрацией энергетическую тематику. «Но вопросы энергобезопасности Германии в конечном итоге должна решать только сама Германия в европейском контексте», — сказал он.

Партнёры «Газпрома» уверены в реализации проекта

Глава германского концерна Uniper Андреас Ширенбек 27 января на конференции European Gas Virtual заявил, что Газопровод «Северный поток — 2» будет завершен, так как этот проект необходим Европе. На этой же конференции глава австрийской компании OMV Райнер Зеле подчеркнул, что СП-2 позволит обеспечить энергетическую безопасность Европы в условиях снижающейся собственной добычи газа в ЕС. Как известно, OMV и Uniper, наряду с европейскими компаниями Engie, Shell и Wintershall являются партнёрами «Газпрома» по «Северному потоку — 2», инвестировав 50% стоимости проекта (более 4,5 миллиарда евро).

«Так как производство газа на внутреннем рынке в Европе снижается, нам потребуются дополнительные объемы газа. Мы убеждены, что как минимум одна треть от объемов газа, которые будут требоваться Европе, будет поставляться по газопроводу «Северный поток — 2». Этот проект поможет Европе обеспечить энергетическую безопасность», — сказал Зеле. Он считает, что в 2021 году спрос на газ в индустриальном секторе постепенно будет возвращаться к докризисному уровню. «Ожидается, что спрос на газ в Европе будет оставаться на стабильном уровне до 2025 года», — добавил компании OMV.

При этом 24 января министр окружающей среды Германии Свенья Шульце. В интервью медиагруппе RND напомнила, что решение о строительстве газопровода приняли «много лет назад», он почти готов и «одобрен в правовом порядке». «Я могла бы представить себе и другие решения. Но если бы мы остановили проект сейчас, мы бы частично нанесли ущерб, говоря о надежности правовых решений, и, вероятно, столкнулись бы с судебными разбирательствами», — добавила Шульце. Несомненно, речь шла о возможных исках к правительству Германии со стороны европейских инвесторов проекта «Северный поток — 2».