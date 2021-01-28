Активисты движения предпринимателей «SaveФОП» накануне запланированной в Киеве на четверг, 28 января, массовой акции протеста, обратились к правоохранительным органам с просьбой не звонить и не отговаривать предпринимателей от поездки в столицу

Призыв размещён на странице движения в Facebook: «Уважаемые работники правоохранительных органов Службы безопасности Украины и Национальной полиции Украины, просим прекратить обзванивать активистов и пытаться убедить не ехать на акцию протеста…».

Авторы обращения напоминают, что протестующие предприниматели стоят на Майдане в Киеве «под открытым небом, снегом и дождём уже 45 суток — и стоят «как скала». Тогда как власть те же 45 суток провела «в развлечениях и комфорте» и «при абсолютном игнорировании дел в стране…».

«Не может народ Украины достучаться до разума своей власти. Не хочет власть вынуть беруши из ушей и услышать свой народ», — говорится в обращении. Авторы указывают, что в таких условиях предприниматели вынуждены «выносить сор из избы» и обращаться к международным организациям и в посольства стран G7.

Сообщается, что в четверг запланировано большое шествие к представительствам Евросоюза, к Конституционному суду Украины, к посольству США. Протест «Save ФОП»: почему профессиональные революционеры, близкие Порошенко, не решат проблемы мелкого бизнеса в Украине © REUTERS, Gleb Garanich

Власть как будто бы что-то делает в направлении решения проблем микробизнеса, однако эта деятельность предпринимателей совершенно не устраивает. Об этом сказал в очередном стриме из лагеря протестующих на Майдане лидер движения Сергей Доротич. Так, по его словам, в созданный при Офисе президента Украины в декабре прошлого года Совет по содействию развитию малого бизнеса не включены активисты «SaveФОП», а вошли разные эксперты, нардепы, чиновники и «так называемые конструктивные ФОПы — те, которые одобряли и одобряют инициативы Данилы Гетьманцева…».

Доротич подчеркнул, что Совет фактически содействует процессу фискализации, рассматривая важные, но не первостепенные в настоящее время вопросы. Поэтому, продолжил он, предприниматели выражают Совету своё недоверие, о чём уведомят Офис президента. Одновременно к Совету выдвигается требование работать и принимать неотложные решения.

«Если вы не хотите нас там (в Совете — Ред.) видеть, то быстро закатайте рукава и работайте, иначе вынесут и, возможно, вынесут вперёд ногами», — предостерёг Доротич, посоветовав членам Совета не шутить, поскольку ФОПы на шутки совсем не настроены.

Относительно «пиковой» акции, назначенной на четверг, то принято решение начать в 9.00, сообщил Доротич. Сначала будет митинг на Майдане, а затем протестующие проведут шествие к зданию КСУ, поскольку ФОПы выступают за конституционные права и свободы, попираемые властью (речь о праве на предпринимательство и на труд), там тоже состоится митинг. Затем планируются походы к представительству ЕС и к посольству США. Депутаты, бриллианты и подрывная работа: акция предпринимателей Украины «SaveФОП» разрастается © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Почему именно туда? «Я думаю, вы все понимаете, сознательные люди, роль США в украинских реалиях. Я думаю, вы все прекрасно знаете, что мы стоим с протянутой рукою перед США. Наши власть имущие бессовестно выклянчивают эту финансовую помощь, которую разворовывают, раздавая разного рода обещания нашим внешним финансовым партнёрам», — пояснил лидер движения, добавив, что ФОПы укажут этим самым внешним кредиторам и партнёрам на бездарность нынешней украинской власти.

Доротич отметил, что власть вполне ясно показала своё отношение к предпринимателям, и теперь протестующие намерены всему миру объяснить, что «тут при власти преступники, тут при власти казнокрады, блюзниры, те, которые уничтожают государство Украину, уничтожают показательно…».

Лидер «SaveФОП» заранее принёс извинения за то, что выход протестующих на улицы принесёт киевлянам некоторые неудобства. И пояснил: «У нас нет другого выхода, мы как загнанные звери — нас, видите, мордуют, и мы вынуждены будем защищаться».

По мнению Доротича, планируемое шествие ФОПов и передача ими обращений в КСУ, представителям ЕС и в посольство США — пугает украинскую власть. Он также отметил, что митинги под Верховной Радой и у Офиса президента не дают эффекта, там предпринимателей «не слышат» и «не хотят видеть».

В то же время, рассказал он, всё международное сообщество должно понять, что уничтожается малый бизнес как основа среднего класса, чем разрушается само украинское государство — и далее неожиданный (или, напротив, ожидаемый?) поворот мысли: если Украина в результате ослабнет, то «и Европа будет в опасности от агрессивного соседа на Востоке», имеется в виду — Россия, которая, конечно, добавим от себя, на деятельность ФОПов никак не влияет. Лидер «SaveФОП» Доротич пожаловался на СБУ и заявил, что находится в состоянии войны с Россией © Facebook, Сергій Доротич

Напомним, ФОПы выступают против обязательного введения кассовых аппаратов для малого бизнеса и требуют соблюдать право на труд во время локдауна. Протесты ФОПов начались в декабре 2020 года со стычек с полицией, в ходе которых было много пострадавших. Впоследствии акция предпринимателей приняла форму «налогового майдана»: на главной площади Киева постоянно находятся на представители движения «SaveФОП» из разных городов страны.