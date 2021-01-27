26 января Верховная Рада во втором чтении приняла закон о народовластии через референдум. Принятие совпало с рекордным падением рейтинга «Слуги народа». Скорее всего это случайность – парни долго шли к успеху по обоим этим направлениям. Но естественным образом напрашивается легализация чего-нибудь этакого, чтобы восстановить рухнувшую популярность

Само по себе принятие закона о референдуме и его проведение являются прямым выполнением предвыборных обещаний Зеленского, но… Это было бы гораздо актуальнее раньше, пока сам Зеленский ещё не успел наломать дров. Или позже — накануне выборов. Сейчас сам по себе закон не решает. Решает правильная тема референдума.

Реформы

Очевидно, что позитивную реакцию вызвало бы намерение «провентилировать» общественное мнение относительно наиболее резонансных реформ — медицинской, земельной, языковой, образовательной, административно-территориальной… Собственно, когда Зеленский обещал советоваться с народом, то народ надеялся, что у него спросят именно об этом. И ужо он тогда ответит.

Однако два года подряд об этом никто никого не спрашивал, тем более не спросят и сейчас — уж слишком далеко зашёл процесс.

По поводу медицинской реформы неоднократно заявлено, что после завершения эпидемии реформа будет продолжена.

На первый взгляд никакой логики тут нет — как раз именно эпидемия наглядно показала неэффективность навязываемой схемы предоставления медицинской помощи, необходимость увеличение числа больничных коек и поликлиник (на сокращении которых ещё недавно настаивала ВОЗ).

Но на второй взгляд очевидно, что медицинская реформа — это не про здравоохранение, а про финансы. А поскольку денег у Украины нет и не предвидится (реформы не для того проводятся, чтобы они появились), то и альтернативы свёртыванию системы здравоохранения нет.

Так что спрашивать людей тут не о чем.

По поводу земельной реформы всё ещё проще.

С высокой степенью вероятности референдум будет проигран — большинство украинцев против рынка земли. А это вызовет недовольство у Запада, который давно уже готовится к получению контроля над украинскими чернозёмами.

К счастью для Зеленского, референдум о земле фактически уже прошёл, ведь рынок земли был включён в его предвыборную программу, и он, несмотря на это, был избран президентом.

Относительно языковой реформы немного непонятно, о чём спрашивать.

Вопрос сохранения русского языка и языков меньшинств в сфере образования, например, можно было решить в рабочем порядке — без референдума. Зеленский, однако, ничего подобного сделать не попытался.

Вообще же любая попытка поднять языковой вопрос вызовет ярость у националистов (а Зеленский их по-прежнему боится) и не получит одобрения Вашингтона (формально США считают этот вопрос внутренним делом Украины, но фактически именно они дирижируют программой изменения сознания украинцев).

Реформа системы образования, так же, как и медицинская, имеет целью сокращение государственных расходов. Потому референдум провести можно, а восстановить школьную систему — нет.

Административно-территориальная реформа уже проводится, несмотря на возражения её участников. Чуть ли не главная её задача — опять же сокращение расходов на содержание государственного аппарата.

Территориальная целостность

Вполне логичным представляется проведение референдума о статусе Донбасса и Крыма. Но тут тоже есть сложности.

Из социологических данных следует, что через механизм референдума очень даже легко завалить Минские соглашения — большинство граждан против их выполнения. Но полученные результаты сильно ограничат возможности манёвра для власти, а Запад будет самоочевидно недоволен, ведь там не первый год убеждают всех желающих в том, что это Россия не желает реализации Минских соглашений, в то время как Украина делает для этого всё возможное и даже кое-что из невозможного.

Есть вариант разрешения частных проблем, который позволит разрядить напряжённость вокруг Донбасса и Крыма, не признавая фактически их статус. Например, телеграм-канал «Легитимный» предполагает возможность проведения референдума по таким вопросам:

«- снять экономическую блокаду;

- вопрос реинтеграции Донбасса (автономия или стена);

- кейс с прямыми переговорами с представителями Донбасса;

- авиасообщение с РФ и торговые отношения;

Источник дополняет, что также будет включён вопрос о коммерческом водоснабжении Крыма и языковой вопрос».

Большинство из этих вариантов (кроме второго и последнего) в принципе действительно можно отработать и получить положительный ответ. Однако это будет означать жесткий конфликт с националистами. Причём не только с радикальными, но и с парламентскими партиями. А без последних будет трудно обойтись.

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В этой связи поднимается и проблема закреплённой в законе возможности проведения референдума об изменении границ Украины.

Например, известный «порохобот» Павел Нусс пишет так: «этот закон создаёт юридическую базу для капитуляции перед Россией. Если на референдум, например, будет вынесен вопрос передачи России Крыма в обмен на вывод оккупантов из Донбасса или на базе какого-то другого договора, то из-за сфальсифицированных результатов референдума такую преступную измену могут узаконить».

На самом деле в законе написана какая-то чепуха. Закон предполагает, что референдум нужен для ратификации международных договоров, направленных на изменение границ Украины. Но дело в том, что изменение границ — сугубо внутренний вопрос, и решаться он может только на референдуме. То есть никакого договора об изменении границ априори быть не может — просто не существует органов власти, которые бы имели полномочия подписать такой договор.

На самом деле это закон, по злому ли умыслу или в силу слабоумия, исключает возможность проведения референдума по изменению границ страны. Между прочим, предусмотренную Конституцией.

Внешнеполитическая ориентация

Хороший вариант для Зеленского — проведение референдума внешнеполитического курса. Ну, например, о переносе в защищённые разделы Конституции намерений интегрироваться в ЕС и НАТО.

Во-первых, результат почти наверняка будет положительным — за ЕС и так большинство, за НАТО придётся провести определённую кампанию, но вероятность провала невысока.

Во-вторых, никто не будет возражать. Разве что Порошенко выразит осторожное неудовольствие — зачем, дескать, закреплять в Конституции то, что и так в ней закреплено? Но выступать против он, разумеется, не будет.

Вопрос в другом — а что получат от этого Зеленский и его партия?

Внешнеполитическая ориентация в принципе не является актуальной проблемой для Украины. Она практически никак не отражается на жизни большинства жителей Украины (в отличие от тех же реформ или разрешения конфликта в Донбассе). Соответственно, в плюс Зеленскому может быть зачтено только само намерение спросить мнение сограждан по этому вопросу. Уже хорошо. Выполнение предвыборного обещания. Но, думается, на рейтингах это никак не отразится.

Кстати, в Грузии референдум о вступлении в НАТО был проведён в январе 2008 года. «За» проголосовали 77%. В НАТО удивились, но итоги референдума приняли положительно. Потом, в августе, уже вступившая в НАТО Грузия провела операцию по восстановлению территориальной целостности… Подробности можно спросить у Саакашвили.

P.S.: Юлия Тимошенко предложила свои вопросы для референдума:

— украинский газ и атомную электроэнергию отдать гражданам Украины;

— вопрос продажи сельскохозяйственной земли;

— продажа стратегической собственности (газопровод, железная дорога, «Укрпочта» и т.п.);

— о марихуане;

— игорный бизнес.

Ну, пусть собирает подписи. Если у неё получится, это как минимум будет свидетельствовать о неплохом состоянии региональных организаций «Батькивщины».

P.P.S.: Кстати, а Владимир Александрович не хочет отчитаться о результатах опроса, которые он проводил одновременно с местными выборами? Нет? Жаль.