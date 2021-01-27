В украинских медиа бьют тревогу. 26 января со ссылкой на миграционную статистику МВД России они сообщили, что в 2020 году 409 549 граждан Украины получили российское гражданство. Это на 110 127 человек больше, чем годом ранее

Всего это 60% от общего количества выданных паспортов.

Разбивки по украинским регионам нет, но несложно предположить, что большая часть лиц, получивших гражданство, проживает на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. То есть это граждане ДНР и ЛНР.

По двум народным республикам тоже есть статистика, хотя она и не такая свежая. В октябре прошлого года глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что более 150 тысяч граждан республики стали российскими гражданами.

А в ноябре с аналогичным сообщением выступил глава ДНР Денис Пушилин. На его сайте можно найти информацию – 170 759 обладателей новых российских паспортов. В сумме это дает 290 тысяч человек. Украинцам с российским паспортом запретят голосовать на выборах © РИА Новости, Сергей Пивоваров | Перейти в фотобанк

С Донбассом все более или менее очевидно. Он считает себя частью Русского мира, а в перспективе и России, поэтому паспортизация здесь идет легко и быстро. Хотя ожидалось, что за два года число получивших гражданство будет выше.

Но надо понимать, что значительное количество пожилых людей отказываются брать российские паспорта по простой понятной причине: Украина угрожает лишить их пенсий. Сейчас выехать за нею из республик крайне сложно, но когда-нибудь преграды, установленные из-за коронавируса, будут сняты, и старики поедут за своими деньгами.

На самом деле для Донбасса паспортизация крайне важна. Сотни тысяч российских граждан нуждаются в защите от украинской агрессии. Им эту защиту гарантирует Конституция РФ после принятия соответствующей поправки.

Но даже без нее недавняя история знает прецедент, когда российское руководство приняло решение о помощи соотечественникам, у которых на руках также были паспорта России. Речь идет об «операции принуждения Грузии к миру» в 2008 году, после которой Абхазия и Южная Осетия были признаны Россией суверенными независимыми государствами.

Понятное дело, что многие жители народных республик рассчитывают на то, что эта ситуация повторится, если Украина начнет широкомасштабное наступление.

Вероятность обострения на линии фронта сохраняется: 21 января полпред РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявил, что Киев не отказывается от идеи силового решения военного конфликта. По его словам, «даже на уровне политических заявлений киевская власть настраивает себя на войну против Донбасса». Песков ответил на требование Киева прекратить выдачу российских паспортов в Донбассе © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Так что выдача паспортов РФ видится жителям республик как достаточная гарантия того, что Россия не станет сидеть сложа руки, если украинская армия развяжет новый виток военных действий. Тем более что Владимир Путин еще в 2018 году высказался на этот счет очень жестко и определенно, пригрозив Украине в случае наступления «очень тяжелыми последствиями для украинской государственности в целом».

Теперь снова к подсчетам.

Вычислить, какое количество украинцев, не имеющих отношения к Донбассу, также получили гражданство, невозможно. Поскольку по ДНР и ЛНР есть цифры за два года, а по Украине раскладка по годам. Но можно предположить, что счет идет на несколько сотен тысяч.

На Украине двойное гражданство запрещено законом. Правда, пока какого-либо наказания за него не предусмотрено, поскольку Владимир Зеленский вносил соответствующий законопроект в Верховную Раду, но потом документ отозвал.

Надо полагать, что большинство из тех, кто обзавелся паспортами РФ, решили связать свою жизнь с Россией. Украинцев в разных российских регионах – около 3 миллионов. Некоторые живут и работают здесь годами. Немудрено, что психологически они уже полностью адаптированы к российским реалиям. Для них перебраться в Россию на постоянное место жительства — вполне естественное решение.

А кроме того, перспективы жизни в их собственной стране настолько мрачны, что выбор в пользу другого государства (России, Чехии, Польши и др.) многим представляется лучшим выходом из положения.