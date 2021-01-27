Директор Одесского художественного музея, депутат Одесского городского совета Александр Ройтбурд заявил о грядущем реванше пророссийских сил и призвал политиков Украины сплотиться. В ответ его друзья обвинили партию Ройтбурда в разрушении страны и осудили майдан — после него украинские деятели культуры остались без денег

Во вторник, 26 января, художник, директор Одесского художественного музея и депутат Одесского горсовета Александр Ройтбурд выступил с алармистским заявлением. Причиной обеспокоенности чиновника и политика стал свежий рейтинг популярности политсил от Киевского международного института социологии.

«Я работник госструктуры и одновременно депутат облсовета от «Евросолидарности». Мне в обоих случаях лучше бы промолчать. Но последний рейтинг КМИС подтверждает то, о чем я давно говорю в устном формате: политсилы Зеленского и Порошенко так увлеклись борьбой друг с другом на уничтожение, что не замечают, как на Украину надвигается каток ОПЗЖ. Он может раздавить и тех, и других, и страну», — заявил Ройтбурд.

По словам художника, президент Украины Владимир Зеленский и его предшественник — лидер «Европейской солидарности» Пётр Порошенко — должны снизить накал борьбы друг с другом «перед лицом опасности реванша антиукраинских сил и угрозы политического и цивилизационного разворота страны».

Он призвал к взаимопониманию и рядовых членов враждующих политсил.

«Из Одессы это видно лучше, чем из Киева», — подчеркнул Ройтбурд. Посмеёмся или поплачем? Когда деньги для Украины важнее войны © Facebook, Лига Смеха

Однако в комментарии к нему пришёл его друг — писатель из Киева Владимир Нестеренко, известный под псевдонимом Адольфыч. И когда Ройтбурд обмолвился, что в случае реванша пророссийских сил ему придётся бежать из страны, Нестеренко не сдержался: «За это [вас] и не любят. Нашкодили и тикать. Надеюсь, уе***ь (убежать. — Ред.) никому не удастся».

А дальше писатель и вовсе сорвался.

Крик души

В комментарии к записи директора Одесского художественного музея писатель Адольфыч ёмко и не совсем цензурно охарактеризовал то, что произошло на Украине после майдана.

«Больше героев из зондеркоманд, больше дискриминации русскоязычных, больше цензуры и mob power. Меньше доходов и больше обдираловки монополистами. Спасибо за все «ЕС» и Зеленскому и прочей пи****е (сборищу — Ред.). Больше ненависти. Страну мою сломали, я обнищал, и т.д. А был вполне обеспечен и, главное, востребован», — писал Нестеренко.

Правда, он оговорился: к самому Ройтбурду у него лично претензий нет.

Писатель и художник дружат. И подчас их дружба чревата для остальных людей неприятностями, а то и трагедиями.

Последняя случилась в августе 2016 года. Тогда на лекции российского акциониста Петра Павленского в Одессе Нестеренко устроил потасовку. Позже один из наводивших порядок охранников умер: уже после лекции у него случился сердечный приступ.

«На встрече с Павленским на сцену вылез какой-то *** по имени Саша Ройтбурд с птичьей головой и что-то ****ел (говорил), а его кент Вова Нестеренко взял в руки нож, когда охранники за дело (он насильно обнимал женщин, пил из горла и гладил по голове хипстера-соседа, унижал рядом сидящих людей <…>) решили вывести его из зала», — описывал происходящее свидетель — поэт и журналист Стас Домбровский.

После лекции Ройтбурд звонил Домбровскому, с которым до этого дружил, и требовал убрать запись в Facebook об инциденте на лекции.

Сам Адольфыч долгое время был одним из видных деятелей контркультуры на Украине. Но настоящая слава пришла к нему после популярности в России. Его киносценарий «Чужая. Road action» был опубликован в виде книги в 2006 году издательством Ad Marginem.

Посвящённая криминальным разборкам на Украине работа стала очень популярной. И уже через четыре года по сценарию писателя сняли фильм.

Видео 18+

По словам самого Адольфыча, он продал права на постановку «Чужой» за 100 тысяч долларов, что было крупнейшей сценарной сделкой в отечественной киноистории.

Несмотря на то что он сотрудничал с Россией и сам себя называл русским писателем, отношение к русским у него было не самое лучшее. Украинцы ломанулись в российскую версию проекта Зеленского © Facebook, Владимир Зеленский

«Отсутствие у Украины ядерного оружия — вот что спровоцировало эту войну, а истинная причина — самодержавие, несменяемость власти в России. Головокружение от успехов. Хотя русские всегда были имперским народом, народом-царем, из себя извергающим Царя-мучителя, от которого и страдают», — заявил он в начале апреля 2014 года в интервью изданию Colta, комментируя события на Украине.

Он заявил, что в России произошёл фашистский переворот.

«Важно, что РФ стала на путь конфронтации со всем миром, и вот эта «новая Россия» мне не нравится», — отметил он.

В соцсетях он был ещё жёстче и непримиримее по отношению к пророссийским гражданам Украины.

Примечательно, что тогда Адольфыч не задумывался о будущем, о том, останется ли востребованным его талант на Украине. Он отмечал: в родной стране ему живётся легче и свободнее, чем где бы то ни было. Вряд ли называвший себя русским писателем мог представить, что скоро в его «свободной стране» русский язык начнут выдавливать из всех сфер жизни.

Казус Иоселиани

За 12 лет до перепалки Ройтбурда и Нестеренко в соцсетях на телеканале «Украина» вышел очередной выпуск передачи «Шустер Live». Сейчас видеозапись той передачи можно найти, пожалуй, лишь на заблокированном Роскомнадзором за пиратство сайте Dailymotion. Одним из её гостей был советский и грузинский режиссёр Отар Иоселиани.

«Это длилось с 1991 года, как вцепилась русская администрация в этот маленький клочок земли, чтобы не дать людям ни творить, ни работать, ни создать нормальное человеческое государство. Российская администрация испокон веков не была ни рыцарской, ни джентльменской. Сейчас нужно было им напасть на маленькую страну <….> Когда России ещё в помине не было, это царство существовало!» — горячился Иоселиани, описывая события августа 2008 года.

Он обвинил Россию в имперских амбициях. «Квартал 95» открестился от продажи франшизы российскому телеканалу © Лига смеха/Инстаграм

«С тех пор как в России при Александре II было отменено крепостное право, она психологически из крепостного права не вышла. В первую очередь российская администрация подавила свой собственный народ, который находится до сих пор в рабстве! Что делает новая администрация? Она мечтает о восстановлении тех же принципов, что были при большевизме», — указал Иоселиани.

Он обвинил Россию в том, что страна вытворяла над Грузией.

«Только Грузия стала независимой в 1921 году, нахлынула босяцкая 11-я армия и стёрла всё с лица земли!» — заявил Иоселиани, признав, правда, что в этой армии были и грузины.

Он негодовал, заявляя, что Англия и Франция по-джентльменски и мирно ушли из своих колоний, а «эти (Россия. — Ред.) не хотят уходить».

Спустя некоторое время на всё той же передаче Иоселиани… взялся рассказывать о том, что потеряла грузинская культура после распада СССР.

«Сколько у нас было музыкантов! <…> Все поразъехались. Квартет государственный Грузии — его приютили во Франции. В Грузии он не играет уже. Кинематографа в Грузии нет, хотя это был очень высокого качества кинематограф», — жаловался режиссёр.

На следующий день он дал интервью украинской газете «2000».

«Сегодня на их (талантливых режиссёров. — Ред.) пути — коммерция, а против нее не попрешь! Это очень тяжко. Я, например, живу во Франции и там снимаю фильмы. О-о, если б вы знали, как во Франции это трудно. Мы по крохам где-то собираем какие-то суммы. Всячески сокращаем свои расходы, чтобы уложиться и хоть что-нибудь сделать… Урезаем свои сценарии и свои замыслы… Но заказчиком фильма является публика. А публика — дрянь…» — отмечал Иоселиани.

Более того, он сказал, что в советские времена бороться с цензурой было проще.

«Снова приходится делать кино вопреки существующей ситуации. И в советское время надо было делать кино «вопреки», и в наши дни — «вопреки». Но там цензура была открытая, понятная и четко сформулированная. А здесь, в Европе, она неявная: просто денег не дают, мол, публика не захочет это смотреть», — отмечал он.

Затронули в интервью и вопросы политики, и тут Иоселиани стало не узнать.

«Уходите! Вы ничего не понимаете. Вы отравлены российской пропагандой. Вы не понимаете, что это такое — Россия. Что это такое — вот такой маленький народ, и как ей его надо раздавить! Всего этого вы не понимаете! <…> И оставьте меня в покое! Мира у нас с Россией никогда не будет!.. Если раньше мы испытывали к ней презрение, сейчас возникла ненависть. Это очень серьезно. Поэтому живите с русскими, как вам угодно. Целуйтесь с ними и говорите, что НАТО — это опасно, а Россия — это безопасно. Но возврат к прежнему невозможен! Двести лет терпения и презрения кончились!» — прервал он своё интервью с журналистом.

Тот факт, что при той же «большевистской России», о которой с таким презрением Иоселиани говорил накануне, в Грузии были востребованы музыканты и снималось хорошее кино, а после распада СССР грузинская культура стала переживать кризис, Иоселиани словно бы позабыл.

Теперь грузинский опыт постигают и украинские «деятели культуры».