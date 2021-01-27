Во вторник, 26 января, Киевский международный институт социологии опубликовал данные свежего исследования (22 января опрошено 1005 респондентов), в котором партийный рейтинг предстал в совершенно неожиданном свете

В новом году был карантин, провал с вакцинацией, скандал вокруг Дубинского, наглое поведение посольства США… Но это всё было и в прошлом году. Действительной новацией было повышение (и последующее снижение, но не до конца) коммунальных тарифов. Причём пришедшие платёжки вызвали исключительное изумление. Что-то должно было упасть. И оно упало.

Начнём, впрочем, с общей оценки ситуации в стране, которая традиционно определяется по ответам на вопрос, в правильном или неправильном направлении идут дела в стране.

По данным нынешнего исследования, считают, что дела в стране идут в правильном направлении, 10%, в неправильном — 74%. Для сравнения: в данных исследования, опубликованных 19 октября прошлого года, ответы на этот вопрос распределялись в соотношении 21% к 69,5%. Падение существенное, но катастрофическим его назвать всё же нельзя. Катастрофа произошла раньше — в августе 2019 года считали, что страна движется в правильном направлении 50,5%…

Президент

Президентские рейтинги тоже пока не выглядят угрожающе, но тенденция обозначена совершенно отчётливо.

На первом месте по-прежнему Владимир Зеленский, за которого намерены голосовать 20% активных избирателей. При этом в конце декабря, по данным КМИС, электоральный рейтинг президента был 27%, а в первом туре выборов 2019 года за него проголосовали 30%. То есть рейтинг Зеленского существенно просел.

На втором месте — Пётр Порошенко с 16% голосов, в декабре — 14% (третье место, сейчас он потеснил представителя ОПЗЖ), а в 2019-м — 16%. Сторонники прошлого президента не дают смутить себя ничем, но их число не растёт.

Третье место — Юлия Тимошенко с 12%. Было 7,5% и 13%. Тема коммунальных тарифов у экс-премьера всегда была ключевой, и избиратели об этом помнят. Опять же, она сменила имидж, а это сигнал, что Юлия Владимировна продолжит борьбу.

Четвёртое место занял Юрий Бойко с 11% + 7,5% у Виктора Медведчука (в прошлом году интенсивно распространялись слухи, что он пойдёт на выборы отдельно). В декабре у них было 15 и 9%. Таким образом, поддержка кандидатов от ОПЗЖ существенно упала. На президентских выборах Бойко поддержали 12%, так что он скатился к старому показателю.

Голоса Бойко и Медведчука совмещаются только частично. В данных декабрьского опроса, если убрать из списка Медведчука, рейтинг Бойко возрастал до 21%.

Далее идут:

— Игорь Смешко (9%, в декабрьском опроснике его не было, на выборах — 6%);

— Владимир Гройсман (6 и 5,5% в декабре);

— Анатолий Шарий (4%).

Очевидно, что электоральная ситуация меняется, причём не в лучшую для Зеленского сторону — его результат приближается к норме для действующего президента. С другой стороны, серьёзную альтернативу ему пока что составляют только политики старого поколения, которые пока не имеют шансов прыгнуть выше своей головы.

В КМИС проанализировали и возможный второй тур выборов, но предложили только два варианта: Зеленский — Порошенко и Порошенко — Бойко.

В первом случае побеждает Зеленский с результатом 55% против 45%. То есть Зеленский всё равно ещё побеждает, но уже не без труда. О результате 2019 года не приходится и мечтать.

Во втором случае побеждает Бойко с результатом 55% против 47% у Порошенко.

Логика КМИС, очевидно, состояла в том, чтобы нащупать соотношение сил между Западом и Востоком Украины. Нащупать его удалось только частично, поскольку Порошенко уж очень токсичный персонаж и для Запада тоже.

Партия

А вот ситуация со «Слугой народа» поистине катастрофическая.

На выборах 2019 года партия получила 43%, в декабрьских данных КМИС её результат составил 21% (уже второе место), сейчас же — 11% и четвёртое место.

Киевский журналист Вячеслав Чечило уже вежливо поинтересовался, а на кой ляд нужна такая партия Дубинскому? Логика в этом вопросе есть — партия, представленная яркими фигурами нынешней СН (Дубинский, Бужанский, Гетманцев) и чётко отстроенная от предшественника, может претендовать на преодоление барьера.

Другие партии:

— «Оппозиционная платформа» — 20% (23% в декабре, 13% на выборах);

— «Европейская солидарность» — 15% (14 и 8%);

— «Батькивщина» — 13% (10 и 8%);

— «Сила и честь» — 8% (4 и 4%);

— «Голос» — 6% (3 и 6%);

— «Украинская стратегия Гройсмана» — 5% (5 и 2%);

— Партия Шария — 5% (2 и 2%).

По 4% набирают УДАР (в декабре — 2%) и «Свобода» (3 и 2%).

Судя по всему, результаты «Голоса» и УСГ демонстрируют направления эмиграции электората СН, а ПШ — ОПЗЖ. Если первое суждение верно, то ситуация для СН даже хуже — «Голос» сейчас совершенно безликий, в лучшие же времена он представлял собой грантоедско-националистическую тусовку, включающую персонажей, которым просто не нашлось места в списке ЕС.

Так или иначе, но СН уже не видать не только монобольшинства, но, пожалуй, даже просто большинства, в котором партия играла бы ключевую роль.

Резюме

1. Дружба с Ахметовым до добра не доводит. В общем-то очевидно, что обрушил державшийся два года рейтинг Зеленского непосредственно Шмыгаль и его манёвры вокруг цены газа и электроэнергии. Интересно, а чего ожидал президент?

2. США тоже должны быть довольны — президентом, который лишился значительной части поддержки, легче манипулировать. А большинство-то в Раде всё равно составляют прозападные партии.

3. Как будет выпутываться из этой ситуации президент, пока непонятно. Первое же предположение — он попытается что-нибудь легализовать при помощи референдума по принятому уже закону. Мы, правда, подозреваем, что он попытается легализовать рынок земли, что уронит недоуроненное. Или тяжелые наркотики. Чего уж мелочиться.