Вступивший в январе в силу закон о запрете русского языка в сфере обслуживания сразу же вызвал отторжение у многих граждан, в особенности на юго-востоке страны. С 16 января на Украине всех поставщиков услуг, независимо от формы собственности, обязали обслуживать клиентов исключительно на украинском языке. И это уже вызвало протесты

Протест отдельных граждан Украины против этого закона принимает подчас нестандартные формы. В прифронтовом Мариуполе, например, местная ветеринарная клиника предложила 50% скидку на обслуживание тем клиентам, которые озвучивают свои просьбы на русском языке.

Травля по полной

«В связи с евроинтеграцией Украины, увеличением тарифов и налогов, а также принятием закона о применении украинского языка в сфере обслуживания, в ЦВП Западный по четным числам каждого месяца, при озвучивании просьбы об обслуживании на русском языке, скидка на все виды услуг 50%», — написала владелица ветклиники Галина Лекунова на своей странице в Фейсбуке. Галина Лекунова: Я не знаю, что не так с этими людьми © Facebook, Галина Лекунова

Никакого нарушения закона здесь нет: частное предприятие вправе предложить хоть 100% скидку, например, клиентам, обратившимся на латыни.

Однако акция ветеринарной клиники ожидаемо вызвала волну возмущения и угроз физической расправы со стороны украинских националистов и неонацистов. Клиника подверглась нападениям. В ночь на 25 января они разрисовали ее фасад угрожающими надписями: «Мы следим за тобой», «Смерть врагам», «Дальше — больше», «Последнее предупреждение».

Семья Лекуновой столкнулась с круглосуточными угрозами. "В клинике жуткий запах нитрокраски, все животные в стационаре в жутком стрессе, очевидно, стучали в окна. Мовные борцы с котятами и щенками, настоящие герои!", — написала ветеринар, добавив затем, что она и не подозревала, что ее страна настолько больна.

«Я с ужасом осознала, какое звериное нутро у людей с милыми, добрыми лицами на фотографиях», — сообщила подвергнувшаяся травле женщина. Тем не менее, ветеринар не намерена сдаваться, хотя и признается, что ей страшно, так как она не сможет противостоять толпе.

Город особого значения

Подобные нападения и факты травли происходят и в Киеве, и в Одессе, но Мариуполю украинские националисты уделяют особое внимание из-за нелояльности самого региона. В 2014 году город какое-то время был в составе ДНР. Здесь 9 мая произошло вооруженное противостояние местной милиции и присланной из Киева Нацгвардии. После этого город накрыла волна репрессий, а многие жители были вынуждены переехать в Донецк или РФ. На окраине города, на территории аэропорта, разместили неонацистский полк Нацгвардии «Азов», который регулярно устраивает в городе парады и факельные марши, запугивая местных жителей. «Мариуполь был бы наш». Бородай объяснил, почему с Донбассом не получилось как с Крымом © Владимир Трефилов

На Мариуполь и «перевоспитание» местных жителей направлены многие программы и проекты западных фондов.

В городе, не реже чем в Киеве, проводят семинары и конференции для местной молодежи, из которой пытаются сделать если не русофобов, то, по крайней мере, «проевропейских» граждан. Мариуполю дают безвозвратные кредиты западные фонды и институции, включая Европейский инвестиционный банк, стремясь сделать из него своеобразную витрину «европейского выбора» в противовес соседнему Донецку. По словам мэра Бойченко, самый богатый украинец, олигарх Ринат Ахметов, которому фактически принадлежит вся промышленная ифраструктура Мариуполя (два крупнейших на постсоветском пространстве металлургических комбината, тоже периодически подбрасывает на реконструкцию города крупные суммы.

Такое внимание к Мариуполю обусловлено тем, что он играет важную роль в экономике Украины. Город является крупнейшим донором бюджета страны (дает около 7% ВВП) и основным источником валютных поступлений (около 10%). Мариупольский порт — одни из ворот страны, откуда вывозится зерно и металл, что является основной статьей экспорта Украины. Здесь же расположены два крупнейших металлургических завода: «Азовсталь» и металлургический комбинат «им. Ильича». Оба принадлежат Ринату Ахметову и Вадиму Новинскому.

В определенной степени Мариуполь можно назвать бриллиантом в короне Рината Ахметова, богатейшего гражданина Украины и «придворного олигарха» всех президентов. Его же ставленники годами осуществляют политический контроль над городом. До Евромайдана и декоммунизации городская власть была представлена в Мариуполе членами «Партии регионов», Социалистической и Коммунистической партий. Президентские и местные выборы 2014 и 2015 года большинство жителей проигнорировали — явка была 14 и 36%, соответственно.

Политические колебания

С 2015 город фактически полностью контролировал «Оппозиционный блок», один из политических проектов Ахметова. Мэром города с 2015 года является Вадим Бойченко, ранее — директор по персоналу и социальным вопросам на меткомбинате имени Ильича, который входит в состав группы «Метинвест». В 2015 году он шел на выборы от «Оппозиционного блока», а на местных выборах 2020 года был переизбран, но уже от своей политической силы «Блок Бойченко».

О том, что «Блок Бойченко» — это тоже проект Рината Ахметова сообщал telegram-канал «Картель». «Ахметов массово вкладывается во все крупные и мелкие партии Украины. Инвестирует по максимальному в партии, которые имеют хорошие шансы на прохождение в своих регионах. Известно, что в БЮТ Ринат Леонидович вложился хорошо, также Радикальная партия Ляшко, партия «Пропозиция» Филатова и Корбана, Партия мэра Запорожья «Единение», партия мэра Мариуполя «Блок Вадима Бойченко», — писал «Картель» накануне местных выборов.

После местных выборов монополия Ахметова была несколько разбавлена: в горсовет прошли «Блок Бойченко», ОПЗЖ, «Сила людей», «Слуга народа» и «Партия Шария».

Активность Партии Шария и ОПЗЖ в городе серьезно встревожила немногих, но чрезвычайно активных, украинских националистов Мариуполя.

«Есть большие изменения по результатам прошлых выборов, потому что можем сказать, что монополия «Оппозиционного блока» у нас преодолена, но на смену ей пришла еще менее прогнозируемая и понятная политическая сила — это ОПЗЖ и партия Шария, которые действуют вместе, рассчитаны на разные целевые группы, чтобы охватить широкий круг людей. Если раньше было понимание, что город развивают под сине-желтым флагом, то теперь неизвестно, чего ожидать… Мы, волонтеры, патриоты, активисты, между собой общаемся и так понимаем, что это серьезная угроза реванша, потому что там безапелляционно люди демонстрируют свои взгляды, не обнадеживающие для нас», — писала координатор НГО «Новый Мариуполь» Мария Подыбайло.

Недавнее повышение тарифов на газ и электричество вызвало протесты по всей Украине. В Мариуполе, где многие жители имеют родственников на территории ДНР и могут сравнивать тарифы, на протестах звучали крамольные для Украины лозунги: «Хочу в Донецк!»

Внутренняя оккупация

Мариуполь, как и Славянск, Краматорск, Харьков и Одессу в какой-то степени можно назвать городом в состоянии «внутренней оккупации». С одной стороны, есть подавляющее большинство жителей города с пророссийскими взглядами, с другой — есть небольшие, но крикливые группы украинских националистов, как правило, не местных, живущих словно американский военный контингент в Афганистане в «осажденной крепости».

Обе группы чрезвычайно опасаются друг друга. Националисты собираются в каком-то определенном кафе, принадлежащем волонтерам-националистам, где только и могут ощутить себя в «своей среде». Подавляющее большинство жителей в реальной жизни с ними пересекаются редко, но периодически возникающие конфликты требуют от националистов мобилизации всех сил — они подключают полицию, СБУ, ультраправых со всей Украины.

По сути, украинские националисты в таких городах, как Мариуполь, постоянно живут в состоянии нервного напряжения в чуждом для них окружении. Этим отчасти и объясняется чересчур нервная реакция на малейшие «пророссийские» комментарии со стороны местных жителей.

Роль Ахметова

Примечательно, что местные власти Мариуполя, традиционно флиртующие с темой русского языка и восстановления связей с РФ, и украинские ультраправые боевики связаны через фактического хозяина города, Рината Ахметова. Его политические проекты не могут получить голоса избирателей, если не будут обещать русский язык и мир с республиками Донбасса. В то же время охраной его предприятий занимаются украинские ультраправые, о чем они сами же рассказывают. Ринат Ахметов: кто он © РИА Новости, Сергей Старостенко | Перейти в фотобанк

«Андрей Билецкий, уже будучи народным депутатом, подал официальный запрос на то, чтобы полку «Азов» было поручено охранять так называемые стратегические объекты. Это был список из 30 предприятий, все они принадлежали Ахметову. Цена вопроса — 600 000 долларов ежемесячно. Здесь однозначно есть политическая составляющая», — говорил недавно один из основателей «Азова» Олег Однороженко в эфире телеканала КРТ.

В какой-то степени инциденты, подобные травле ветеринара по языковому вопросу, обусловлены тем культурным контрастом, который искусственно создает в городе Ринат Ахметов, стремясь сохранить контроль над городом и его предприятиями. В этом плане его тактика совпадает с тактикой Киева и внешних кураторов Украины. Новый языковой закон вряд ли заставит большинство горожан отказаться от общения на русском, но существенно увеличит количество стычек и бытовых конфликтов ради дальнейшего процветания бизнеса богатейшего олигарха Украины.