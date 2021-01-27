Одесса стала центром протеста моряков: не менее сотни человек перекрыли трассу Одесса-Киев в знак протеста против поборов в Министерстве инфраструктуры, которые создают им значительные проблемы при прохождении переаттестации. Схожие акции проходили в Херсоне, Мариуполе, Киеве и Измаиле

Что требовали протестующие?

Инициатором протестов моряков выступила общественная организация «Украинское объединение моряков» (Ukrainian Seafarers Union). Участники протеста выдвигали следующие требования:

— Отставка Министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия, и. о. председателя Госслужбы морского и речного транспорта Украины Андрея Глазкова.

— Рассмотрение и поддержка проекта приказа Министерства инфраструктуры Украины об упрощении системы дипломирования моряков от 2 ноября 2020 г.

— Принятие Верховной Радой проекта Закона №3944, который вносит изменения в ст.51 Кодекса торгового мореплавания Украины, чтобы отменить экзамены для повторного подтверждения действительности дипломов моряков. Все порты Украины передадут в концессию за 4 года - Криклий © РИА Новости, Евгения Новоженина | Перейти в фотобанк

— Призвали президента Зеленского разобраться с «преступной группировкой во главе с Виленом Шатворяном и Игорем Щедровым, которые имеют большое влияние на Криклия и других функционеров морской отрасли».

Моряк из организации «Ukrainian Seafarers Union» Павел Рудницкий зарегистрировал петицию с требованием начать борьбу с коррупцией в области дипломирования моряков. Также Рудницкий записал видеообращение к президенту страны Владимиру Зеленскому и призвал моряков на всеобщий протест. Он призвал добиться, чтобы процесс дипломирования моряков не занимал больше трёх рабочих дней, а чиновники не оправдывали проволочки отсутствием бланков.

Как поборы Мининфрастуктуры создали кризис в международной морской отрасли

Протестующие утверждают, что в сфере подготовки и дипломирования моряков в Украине действует коррупционная преступная группировка, которая уже привела к полному коллапсу морской отрасли и в ближайшее время грозит уничтожением морской отрасли в целом.

«Мы хотим привлечь к этой проблеме внимание Министерства инфраструктуры Украины (МИУ), Морской администрации. Дали возможность не загубить морскую индустрию в нашей стране. Поскольку сейчас происходит следующее: моряки активно ищут возможность делать документы за границей. И возможности эти есть, пусть и непростые. Но нужно понимать, что, если мы протопчем эту дорогу, то обратно на Украину уже никто не вернётся для оформления морских документов. В развитых странах, если один раз их сделать, то впоследствии достаточно просто подавать справку об опыте для автоматической замены документов. Причём без экзаменов и космических сумм.

Обращаемся к МИУ и морской администрации: дайте возможность делать документы на Украине самостоятельно и за разумные деньги, чтобы не государство не теряло прибыль и не растеряло моряков, которые попросту начнут работать по документам других стран! Пока, увы, всё к этому и идёт. А ведь такое положение очень больно ударит по бюджету Измаила и других морских городов», — заявили митингующие моряки в Измаиле. Виталий Теплов: Тарифные протесты на Украине – это репетиция народного гнева © Facebook, виталий теплов

В Мариуполе Донецкой области на митинг вышли около 30 человек с плакатами «Документы моряка — 6 000 у.е»., «200 000 моряков останутся без работы из-за коррупции». В Херсоне моряки, студенты морских вузов и члены их семей протестовали под зданием областной государственной администрации, скандируя, «Долой коррупцию», «Моряк — не банкомат».

По словам участников акций протеста за переаттестацию дипломов берут солидные суммы — от 4 до 8 тыс евро, специально создавая такие условия, что без взятки сдать экзамен невозможно. При этом если ситуация дойдет до международных организаций, дипломы могут быть аннулированы и, соответственно, люди рискуют просто остаться без работы.

Дело в том, что из-за коронакризиса и махинаций украинских чиновников произошел кризис в международной морской отрасли. Украина входит в ТОП-5 стран, поставляющих членов экипажей на торговые суда под международными флагами. Необходимость прохождения переаттестации вызвала проблемы с заменой членов экипажей на судах.

Проблему украинских моряков поднимут в Давосе

Этот вопрос впервые будет обсуждаться на Давоском международном форуме, который в эти дни проходит в режиме видеоконференций. По инициативе Глобального морского форума в защиту экипажей будет представлена Декларация Нептуна, которая призвана позаботиться о благополучии моряков. По замыслу инициаторов, морякам нужно предоставить статус лиц, имеющих право на первоочередную вакцинацию. То есть проще говоря, 200 000 украинских моряков могут быть вакцинированы не за счёт Украины, а за счёт иностранных инвесторов.

Получается, что мировые институты обеспокоены и пытаются упростить жизнь работников морской отрасли, а украинская система дипломирования под прикрытием министерства инфраструктуры, наоборот, душит отрасль тотальной коррупцией.

Сам же министр инфрастуркутуры Криклий считает, что протесты возникли только после ликвидации профильной инспекции в августе прошлого года. Ситуацию, на его взгляд можно разрешить реформой системы дипломирования моряков, которая включала бы в себя внедрение автоматизированной системы тестирования моряков без участия человека-экзаменатора. Министр инфраструктуры Криклий взял в помощники эксперта по откатам — Дубинский © Facebook Владислав Криклий

«Все просто — прозрачность и автоматизация, исключение человеческого фактора», — отметил чиновник.

При этом Криклий добавил, что одним из требований организаторов вчерашней акции было подтверждение стажа по записи в послужной книге моряка.

«Это не реформа, а перераспределение коррупционных потоков от инспекции к крюингам. Потому что запись легко подделать, нет реестров, позволяющих верифицировать такую информацию. С уважением отношусь к конституционному праву на протест, но если на него действительно выходят моряки», — резюмировал министр.

Криклию и Ко очень выгодны экзамены для повторного подтверждения действительности дипломов моряков с одобренным стажем. Необходимости в таких экзаменах нет, о чем говорится в Международной конвенции о подготовке моряков от 1978 года, которую Украина ратифицировала еще 25 лет назад. Но для Мининфраструктуры Украины международные конвенции, похоже, не указ — чиновникам удобнее получать коррупционные доходы. Проблемы людей их на деле не волнуют, поэтому очень сомнительно, что слова об автоматизации переаттестации не останутся пустым звуком.