Заседание фракции «Слуги народа» с участием президента превратилось в безобразный скандал. Владимир Зеленский полчаса уговаривал народного депутата Александра Дубинского выйти из фракции, дабы не подставлять её под удар. Дубинский эмоционально возражал и из фракции выходить категорически отказался. В общем, нехорошо получилось

Вернёмся немного к предыстории вопроса.

Александр Дубинский — известный украинский журналист-расследователь, ведущий программы «Грошi» («Деньги») на канале Игоря Коломойского «1+1». Программа в основном занималась разоблачением коррупции. В ней, например, был раскрыт факт наличия бизнеса в России у Олега Гладковского.

По утверждению журналиста Дениса Бигуса, общественная организация Дубинского «Лига финансового развития» несколько лет получала гранты от USAID, но профессиональным грантоедом он всё же не стал (в отличие от самого Бигуса).

Разоблачение коррупции, как известно, вещь не менее прибыльная, чем сама коррупция. Во всяком случае семья Дубинского владеет 24 квартирами и 17 автомобилями. Объясняя наличие у своей матери автомобиля «Maserati», Дубинский родил мем: «Мама любит скорость».

В 2019 году выдвинулся в Верховную Раду по 94-му округу в Киевской области, чтобы испортить жизнь бизнес-партнёру Порошенко Игорю Кононенко. План блестяще удался — Дубинский выиграл.

Во фракции Дубинский стал, с одной стороны, одним из представителей группы Коломойского, с другой — одним из самых ярких депутатов фракции вообще.

11 января 2021 года Минфин США ввел против Дубинского санкции в числе семи связанных с Андреем Деркачём лиц, вмешивавшихся в выборы в США.

Дубинскому инкриминируется участие в одной из пресс-конференций Деркача, а также в том, что осенью 2019 года он инициировал создание ВСК для расследования фактов коррупции высших должностных лиц Украины.

Сразу после этого встал вопрос об исключении Дубинского из фракции. 15 января сам Дубинский предложил провести заседание фракции, чтобы объяснить сложившуюся ситуацию.

Свою вину он отрицает: «К сожалению, ложные доносы шабунят и всех остальных подобных аферистов, по поводу якобы моей связи с Деркачом, временно, в силу объективно сложной ситуации в США, позволили коррупционным паразитам реализовать очередную аферу. В очередной раз заявляю о том, что я никогда не вмешивался в выборы в других государствах, в том числе и американские выборы и никогда не имел отношения к обнародованию или прочим подобным действиям так называемых пленок Порошенко-Байдена». Это, кстати, не совсем правда, поскольку известно, что в 2016 году Дубинский встречался с Рудольфом Джулиани, и встреча эта была, понятно, не случайной (сам депутат эту встречу не отрицает).

По сообщениям анонимных телеграм-каналов, 20 января, во время празднования инаугурации нового президента США, и.о. посла США Кристина Квин поинтересовалась у главы ОП Андрея Ермака, когда будут приняты меры против Дубинского. Ермак заверил её, что мятежный нардеп осознает свою вину и уйдёт из фракции сам.

Не осознал и не ушёл. Именно давление со стороны Вашингтона обусловило эмоциональную реакцию президента, который, по сообщению «Украинской правды», не только критиковал Дубинского за сотрудничество с Деркачом, но припомнил ему и то, что тот «раскалывал фракцию всё время» (Дубинский действительно часто голосует асинхронно с фракцией), а его журналистская деятельность негативно влияла на имидж фракции.

Сотрудничество с Деркачом в данном случае является только поводом для введения санкций против Дубинского. На самом деле всё сложнее.

Дубинский последовательно выступал против «антикоррупционной мафии», критиковал и НАБУ, и Центр противодействия коррупции. Во время конфликта президента с КС занял позицию последнего, предложив вернуться к конституционным нормам.

Разумеется, соображения у него самые благородные: он считает, что антикоррупционеры — жулики и воры, а система антикорруцпционных органов ограничивает суверенитет Украины. Всё это чистая правда, как правда и то, что у Игоря Коломойского напряжённые отношения с США вообще и с украинскими антикоррупционерами в частности.

В октябре прошлого года ЦПК предложил ввести санкции против Дубинского из-за того, что у него слишком много денег. В ноябре последовало расследование Бигуса о богатстве нардепа. Учитывая тёплые отношения Виталия Шабунина и Кристины Квин, принятие Вашингтоном мер против Дубинского было предопределено. С этой целью ЦПК даже обратился к американским властям с соответствующим запросом.

Стратегия защиты Дубинского строится именно на том, чтобы представить санкции результатом ошибки, допущенной в результате вмешательства украинских недоброжелателей, которые ввели американцев в заблуждение. Это, однако, не совсем так, хотя личностный фактор в конфликте и присутствует.

Во-первых, принципиальная позиция США заключается в сохранении влияния антикоррупционной вертикали на Украине, даже если это будет противоречить украинскому законодательству. Потому что это институт внешнего управления, который должен находиться вне украинского правового поля.

Дубинский борется против украинских антикоррупционеров, значит что? Правильно — пора его репрессировать…

Во-вторых, повторимся, что у США есть претензии к Коломойскому и им займутся. Начнут же с людей, которые его поддерживают во власти.

В-третьих, в США, судя по всему, не все уверены, что администрация Зеленского не имеет никакого отношения к публикации «плёнок Деркача». И хотели бы получить гарантии того, что ничего подобного не повторится (апеллировать к т.н. «свободе слова» в данном случае нелогично — США сами определяют, куда эту свободу можно употребить).

Исключение из фракции Дубинского — тест на послушность и готовность исполнять самые замысловатые фантазии заокеанских режиссёров. Потому обойтись «малой кровью» в этом случае скорее всего не получится. США будут настаивать на показательной расправе.

Для Зеленского этот вариант плохой, поскольку он может привести к кризису во фракции и к необходимости исключения порядка двух десятков депутатов из «группы Коломойского». Это означает крах монобольшинства, но оно нужно только украинскому президенту — США просто порекомендуют создать коалицию с «Голосом» и, возможно, «Европейской солидарностью». Кстати, там бы не возражали, если бы политику «Слуг народа» определяли именно в «Голосе», — эта фракция занимает «правильную» позицию, но, увы, не избираема.