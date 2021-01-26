На фоне продолжающихся тарифных бунтов премьер-министр Денис Шмыгаль на первом в этом году пленарном заседании Рады проинформировал парламентариев о возможном решении проблемы с тарифами

Шмыгаль заверил, что они не будут повышаться «до конца отопительного сезона». О снижении тарифов речь не идёт.

Дождёмся «честных правил»

Украинцы бунтуют против роста тарифов и требуют отставки Шмыгаля © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Штрафы и пеня за несвоевременно оплаченные газ и тепло за январь этого года взиматься не будут, пообещал премьер. Впрочем, решение об этом ещё только предстоит принять.

Шмыгаль также сообщил, что правительство вместе с парламентским комитетом инициирует принятие законопроекта «о возможности укрупнения облгазов, введении спецсчетов и введении временной администрации».

Премьер признал, что цена за распределение газа действительно была завышена «отдельными компаниями» в 14 областях Украины, и там правительство принимало меры. Он отметил, что рынок газа в стране «только формируется», и пообещал в будущем установление «честных прозрачных правил» для этого рынка.

Закупать газ напрямую у России нынешнее украинское правительство не имеет намерения, сообщил Шмыгаль.

Действия властей в тарифной сфере сильно накалили ситуацию на Украине. По стране прокатилась волна тарифных бунтов. Накануне протестующие пришли к Офису президента в Киеве с «поздравлениями» в виде платёжек за коммунальные услуги (Владимир Зеленский отмечал свой день рождения). Митингующие требовали аудита тарифов, моратория на повышение цен и даже национализации. Организаторы акции пригрозили перекрыть трассу Киев—Харьков в том случае, если президент их не услышит. Тарифные протесты прошли и в других городах.

Правительство в отставку

Зеленский оценил решение временно снизить тарифы © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк Юрия Витренко на посту министра энергетики (сейчас он — и.о.) и вице-премьера. Зеленский на заседании фракции «Слуга народа» поддержал эту кандидатуру.

Депутат Рады от ОПЗЖ Вадим Рабинович, выступая во вторник в парламенте, предостерёг: если будет предпринята «попытка поглумиться над народом Украины», а именно — состоится голосование по вопросу утверждения Витренко, то это будет означать, что «брошен вызов народу Украины».

«Если парламент проголосует за Витренко, это означает одно: народу объявлена война», — сказал политик, добавив, что народ должен в таком случае вспомнить о том, что, согласно Конституции, «Украина принадлежит всем гражданам, которые живут в государстве, а не только маленькой группе, которая прорвалась в Раду на основе обмана народа».

Затронув вопрос вакцинации (а вопрос с вакцинами до сих пор не решён), Рабинович подчеркнул, что усилиями Супрун и Степанова медицина в стране «фактически уничтожена». По словам депутата, поэтому необходимо ставить вопрос об отставке главы Минздрава и всего правительства.

Впрочем, премьер заверил, что «правительство имеет чёткий план вакцинации» и «законтрактовало необходимое количество вакцин», кампания вакцинации должна начаться в феврале.

«Нужен диалог внутри страны»

Офис Зеленского пикетировали за тарифный геноцид украинцев © кадр из видео Украина.ру

«Вы совсем сдурели, дайте людям хоть разговаривать на их родном языке. Достали вы уже, кнопочки зелёные», — завершил своё выступление депутат.

Напомним, сопредседатель фракции ОПЗЖ Юрий Бойко, выступая в понедельник на согласительном совете руководителей парламентских фракций, призвал «отказаться от ксенофобской политики, всех форм культурной и языковой дискриминации и вернуть гражданам их конституционные права».

Политик отметил, что главная задача власти — установление мира в стране, но — «в действиях и подходах Зе-власти по вопросу мирного урегулирования конфликта на Донбассе со времён Порошенко ничего не изменилось».

«При Порошенко ввели блокаду Донбасса и наплодили законов, которые идут вразрез с Минскими соглашениями. Зе-команда придумала законопроект о политике переходного периода, который грозит не просто остановить мирный процесс. Он его "похоронит". Его авторы предлагают закрепить уголовное преследование и поголовную люстрацию, военно-гражданские администрации, перенос выборов на неопределённый период. Это блокирует выполнение Минских соглашений и срывает мирный процесс», — сказал Юрий Бойко.

По его словам, «нужен диалог внутри страны, нужны прямые переговоры с Донецком и Луганском». Необходимо выполнить Минские соглашения и договорённости лидеров «нормандской четвёрки», подчеркнул политик, призвав парламентариев принять разработанный фракцией ОПЗЖ пакет мирных инициатив.