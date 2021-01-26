Результаты третьей фазы клинических испытаний вакцины «Спутник V» будут опубликованы на следующей неделе, после чего возможна её регистрация в ЕС и сертификация Всемирной организацией здравоохранения

ВОЗ готовится к поставкам вакцин от COVID-19 в рамках механизма COVAX

В минувшую субботу, 23 января, глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус сообщил о подписании соглашения с компаниями BioNTech и Pfizer о поставках до 40 миллионов доз вакцины от коронавируса через международный механизм COVAX, созданный с целью обеспечения вакциной бедных стран мира. Кроме того, еще около 150 миллионов доз вакцины будут получены COVAX в первом квартале текущего года от компании AstraZeneca. Глава ВОЗ подчеркнул, что распределение вакцин в рамках программы COVAX начнется уже в феврале. В этом году в рамках программы планируется доставить 2 миллиарда доз вакцин от COVID-19. Кость Бондаренко: Украинцы равнодушны к вопросу вакцинирования © РИА Новости, Нина Зотина

Днём ранее заместитель генерального директора ВОЗ по доступу к лекарствам, вакцинам и фармацевтическим препаратам Марианджела Симао сообщила, что организация ожидает дополнительных данных от российского института Гамалеи по вакцине «Спутник V» для начала её оценки. «В настоящее время ВОЗ проводит оценку нескольких вакцин. Изучение Sinovac и Sinopharm начнётся на следующей неделе. Они обе направили в ВОЗ полное досье. Что касается вакцины института Гамалеи, то у нас сегодня была с ними встреча. Нам ещё надо получить больше информации и дополнительные клинические данные от них», — сказала Симао на брифинге в Женеве.

При этом 21 января Кирилл Дмитриев, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), который занимается производством вакцины «Спутник V», заявил, что Фонд будет рад сотрудничать с международной платформой COVAX, но в приоритете будут поставки российской вакцины в другие страны напрямую. «COVAX будет небольшой частью нашего портфеля, большая часть поставок будет напрямую, но мы будем рады сотрудничать», — отметил он на брифинге в Москве.

Станет ли сертификат о вакцинации «COVID-паспортом»

В ходе саммита ЕС в формате видеоконференции, который начался вечером 21 января, лидеры стран ЕС на протяжении более четырёх часов рассматривали различные аспекты борьбы с пандемией коронавируса, поставки вакцин, вопросы о внутренних и внешних границах ЕС и предложение Греции ввести единый «паспорт вакцинации». По этому поводу не было принято никакого конкретного решения, однако на саммите договорились о взаимном признании результатов ПЦР-тестов на коронавирус и использовании антигенных экспресс-тестов, что призвано облегчить трансграничные перемещения.

Ввести единый для всего ЕС сертификат о вакцинации предложил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. Разработку стандартизованного документа о полученной прививке от COVID-19 он назвал «неотложной» задачей. Грецию сразу же поддержали и другие страны ЕС, сильно зависящие от туризма: Испания, Португалия и Мальта. При этом ещё 19 января ЕК заявила, что уже ведет работу со странами ЕС над разработкой сертификата о вакцинации и договориться об общем подходе планируют до конца января.

Пока же лидеры стран ЕС «согласились работать над стандартизованной и общепринятой формой, подтверждающей вакцинацию для медицинских целей», отметил глава Европейского совета Шарль Мишель. Ранее он отмечал, что если сертификат сделают условием для путешествий, то многие воспримут это как введение принудительной вакцинации. Глава Евросовета уточнил, что дискуссию об использовании сертификатов есть смысл начинать тогда, когда больше людей получат прививки. Как известно, сейчас в большинстве стран ЕС вакцинировано менее 2% населения. Андрей Золотарев: В «Спутник V» власти Украины усмотрели российскую мягкую силу © Facebook, Золотарев Андрей

Международные «паспорта вакцинации» ограничили бы передвижение людей, такой подход недопустим, заявила 23 января вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова. Она напомнила, что ЕС обсуждает возможность таких сертификатов, однако в данном случае речь идет скорее о «документах, которые бы действовали для стран, где много туристов», государства пытаются таким образом обезопасить себя и приезжающих. «Любого рода "паспорта" ограничивают международное просто передвижение людей, что, на наш взгляд, является сейчас недопустимым», — сказала она в эфире телеканала «Россия 24».

Хроника массовой вакцинации в России и мире

В упомянутом интервью Татьяна Голикова также заявила, что в медицинские организации РФ в первом квартале 2021 года поступит более 17 миллионов доз вакцин от COVID-19, а привьют порядка 20 миллионов россиян (это число включает как привитых двумя дозами вакцины, так и получивших одну). По словам Голиковой, в России уже произведены 7,6 миллиона доз вакцин от COVID-19, а 2,1 миллиона доз поставлены в регионы. Сейчас в РФ зарегистрированы две отечественные вакцины от коронавирусной инфекции: векторный препарат «Спутник V» от центра им. Гамалеи и пептидная вакцина «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор».

Индийское Министерство здравоохранения и благополучия семьи сообщило 23 января, что за прошедшие сутки в республике привились 347 058 тысяч человек, инфицированных COVID-19, а общее их число достигло почти 1,4 миллиона. По данным местных СМИ, это рекордное количество получивших вакцину за сутки. При этом, как сообщил 25 января индийский посол в Москве Венкатеш Варма, российская вакцина «Спутник V» будет зарегистрирована в Индии после третьей фазы испытаний, это произойдёт в ближайшие пару недель. Кстати, сам дипломат на минувшей неделе получил первый компонент вакцины «Спутник V».

Турция получила вторую партию вакцины от коронавируса китайской компании Sinovac. Как сообщило 25 января государственное информационное агентство Anadolu, в Стамбул доставлено еще 6,5 миллиона доз препарата — дополнительно к 3 миллионам доз, доставленным в декабре. Вакцинация в стране с населением около 83 миллионов человек началась 14 января. По официальным данным, на этот момент вакцинировано около 1,3 миллиона человек. Ранее в РФПИ сообщали, что договорились о производстве вакцины «Спутник V» на территории Турции и уже начали процесс трансфера технологии. Руслан Бортник о российской вакцине, украинской элите и геополитике © Facebook, Ruslan Bortnik

В Великобритании за последние сутки прививку от коронавируса получили рекордные 491 970 человек, сообщили 24 января в Минздраве страны. Общее число людей, получивших первую прививку, превысило 6,3 миллиона при населении в 67 миллионов человек. При этом 25 января премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что вакцины Pfizer/BioNTech и Moderna, которые ныне используются в стране, эффективно действуют против «британского» штамма коронавируса.

По состоянию на конец минувшей недели в Германии вакцинированы от COVID-19 более 1,3 миллиона человек (1,7% населения страны), более 115 тысяч из них уже получили две дозы вакцины, сообщило Министерство здравоохранения ФРГ. А во Франции прививки от коронавируса сделали миллиону человек, об этом 24 января сообщил в Twitter премьер-министр страны Жан Кастекс. При этом 25 января французский Институт Пастера заявил о решении прекратить разработку одной из своих вакцин от COVID-19 из-за её недостаточной эффективности.

В Испании распределено по клиниками более 1,3 миллиона доз вакцины от коронавируса, более 1,1 миллиона человек привились. Однако в этой стране, вслед за Польшей и Австрией, вспыхнул скандал в связи с вакцинацией вне очереди. Как написало издание El Pais, начальник Генштаба Вооруженных сил Испании генерал Мигель Анхель Вильярроя отдал приказ вакцинировать себя и других офицеров Генштаба, несмотря на то что они не входят в приоритетную группу. В связи с этим Вильярроя 24 января направил министру обороны Испании Маргарите Роблес прошение об отставке.

На данный момент на всей территории ЕС разрешено использование двух вакцин от COVID-19: американо-германской от Pfizer/BioNTech и американской от фирмы Moderna. При этом компания Pfizer предупредила об ощутимом сокращении поставок своей вакцины в ближайшие недели. Ожидается, что 29 января в ЕС будет одобрена вакцина британско-шведского концерна AstraZeneca. При этом в AstraZeneca уже сообщили, что в первом квартале в ЕС будет поставлено меньше доз, чем предусматривалось ранее.

Однако из-за задержек в поставках вакцин в ЕС не собираются менять свои планы по вакцинации от COVID-19, которые, в частности, предполагают привить 70% населения союза к лету, сообщил 25 января на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер. «Нет, мы не собираемся менять поставленные цели, если мы каждый раз, сталкиваясь с проблемами, будем вносить изменения в наши планы, то потеряем четкость и предсказуемость», — сказал он.

Европа рассчитывает на российскую вакцину от COVID-19?

Не исключено, что такая уверенность ЕС связана с тем, что в Брюсселе рассчитывают и на российскую вакцину от COVID-19. Так, 22 января президент России Владимир Путин и глава Евросовета Шарль Мишель обсудили борьбу с коронавирусом, в том числе возможности в области использования и совместного производства вакцин. Это случилось на следующий день после того, как вакцина «Спутник V» была зарегистрирована в одной из стран ЕС — Венгрии.

Также 22 января в Москве был подписан договор о поставках «Спутника V» в Венгрию. Препарат будет поставляться в республику в три этапа, сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. «Ускоренная вакцинация спасет много жизней в Венгрии. Также ускорение вакцинации даст нам возможность вернуться в предыдущее, старое русло, а также позволит нам смягчить ограничения, что может позволить людям вернуться на свои рабочие места», — отметил министр.

В тот же день представитель Минздрава ФРГ отметил, что необходимым условием для регистрации вакцины «Спутник V» в Евросоюзе является предоставление результатов третьей фазы клинических испытаний. Накануне глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что эти результаты будут опубликованы в научном журнале на следующей неделе.

Напомню, что в ходе встречи с учащимися вузов по случаю Дня российского студенчества 25 января президент РФ Владимир Путин отметил: «Сейчас мы обладаем тоже уже известными эффективными вакцинами. Они в 13 странах уже зарегистрированы». Как известно, кроме России, вакцина «Спутник V» зарегистрирована также в Алжире, Аргентине, Белоруссии, Боливии, Венгрии, Венесуэле, ОАЭ, Палестине, Пакистане, Парагвае, Сербии и Туркменистане.