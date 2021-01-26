В понедельник, 25 января, стартовал ежегодный Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе, на котором выступят лидеры крупнейших государств и руководители ключевых международных организаций

Форум обычно собирает мировую элиту политики и бизнеса, так как на нем обсуждаются проекты экономического мироустройства. В этом году физическую встречу решено отложить на май и перенести в Сингапур из-за пандемии Covid-19. В январе же форум проходит в онлайн-формате.

В понедельник пройдет сессия "Восстанавливая экономический рост" с участием главы ЕЦБ Кристин Лагард, главы Goldman Sachs Дэвида Соломона, министра экономики и энергетики Германии Петера Альтмайера, министра экономики и финансов Франции Брюно ле Мэра. Ключевая политическая фигура первого дня — председатель КНР Си Цзиньпин.

Китайцы, масоны, форум в Давосе и Зеленский. Украинцы назвали виновных в эпидемии коронавируса © REUTERS, AP Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступят 26 января. В этот же день состоится сессия с участием главы МВФ Кристалины Георгиевой. На 27 января запланированы выступления премьер-министра Италии Джузеппе Конте, главы израильского правительства Биньямина Нетаньяху, сессия с участием Билла Гейтса. Премьер Индии Нарендра Моди выступит 28 января, его японский коллега Есихидэ Суга — 29 января.

Президент РФ Владимир Путин тоже выступит на форуме, впервые с 2009 года. На высшем уровне Россия не была представлена в Давосе уже давно: президент РФ в последний раз приезжал на форум в 2011 году, премьер — в 2013 году. Владимир Путин не принимал участия в Давосском форуме с 2009 года, когда он был премьер-министром России.

Ежедневно программа форума будет посвящена той или иной глобальной проблеме. В частности, в программе заявлены такие вопросы: создание устойчивых экономических систем, повышение эффективности управления общим достоянием, использование технологий четвертой промышленной революции, развитие глобального и регионального сотрудничества.

В отличие от предыдущих форумов, освещавшихся с помпой и гордостью за Украину, в этом году украинские СМИ практически не уделяют внимания этому событию. Глобальные проблемы, обсуждающиеся на форуме, конечно, никуда не делись. Всё дело в онлайн-формате, который украинским политикам не столь интересен, поскольку обсуждение экономических вопросов для них всегда было лишь скучным «довеском», а важен был личный визит.

Для Украины, которая традиционно отправляла в Давос внушительную делегацию, онлайн-формат встречи явно не подходит. Нет возможности за счет бюджета слетать в Швейцарию и завести личные знакомства с сильными мира сего. Нет возможности в кулуарах попросить денег на какой-нибудь очередной проект. Ни мир посмотреть, ни себя показать.

На прошлом форуме в Давосе президент Владимир Зеленский выступал перед почти пустым залом. Объясняли этот факт впоследствии забывчивостью его помощника Андрея Ермака, который позабыл созвать аудиторию. Хотя следует отметить, что выступления Петра Порошенко тоже не вызывали ажиотажа в Давосе. В своем выступлении Зеленский сватал свою страну, словно какой-то залежалый товар. Хотя Зеленский по профессии актер-комик, но в своем выступлении «плавал», как школьник, не выучивший урок и пытающийся пустым многословием дотянуть до звонка. Давайте оценим вот этот пассаж президента — его ответ на вопрос, какие реформы он считает важными для Украины. Ответ, от которого Цицерон переворачивался в гробу.

Уралов: Эпидемия коронавируса отменяет бесполезные форумы © Семен Уралов

На вопрос о войне в Донбассе Зеленский ответил, что «видит свет». «Остановить войну на востоке Украины — это для меня главное… Очень хорошо, что мы начали говорить в Нормандском формате с Российской Федерацией… Я не думаю, что это свет в конце тоннеля. Я вижу вообще большой свет», — говорил Зеленский.

Сватая Украину, Зеленский сравнил страну с частной компанией, которая сейчас стоит дешево, но в будущем может приносить большую прибыль. Перлы из президентского выступления можно разобрать на цитаты как яркие примеры пустозвонства.

«Сегодня мы недоинвестированы и недолюблены». «Украина ускоряет изменение климата. Я говорю о позитивных изменениях в бизнес-климате». «Мы предлагаем вам стать акционерами успеха Украины». «Мировая экономика требует экономического чуда. Украина — это именно то место, где происходят чудеса». «Много мировых «единорогов» начинали с безумных идей в офисах в собственном гараже».

На прошлогоднем форуме в Давосе украинская делегация также объявила о передаче немецкому концерну Deutsche Bahn управление «Укрзализныцей». Сообщение вскоре опровергла сама немецкая компания, заявив, что речь шла всего лишь о консультациях.

Политолог Дмитрий Корнейчук назвал выступление президента Украины позором. «Зеленский опозорился в Париже, в Омане, в Давосе, в Израиле. Может, пора прекращать его за границу выпускать?» — написал Корнейчук.

Только на перелет украинской делегации в Давос из бюджета было потрачено 2,5 миллиона гривен. Хотя украинский олигарх Виктор Пинчук и фонды Джорджа Сороса тоже вложились, отдельно оплатив поездку для 20 «слуг народа». Результат от этой поездки равнялся нулю, если, конечно, не считать возможность «потусоваться», как отмечал политолог Даниил Богатырев.

«Делегация была очень большая, а сам визит был плохо подготовлен. Они захотели поучаствовать в международной тусовке. Сами они утверждают, что их поездки оплатил фонд миллиардера Джорджа Сороса "Возрождение". Кто-то говорил, что ездил за свои деньги. Все это предстоит проверить. Думаю, они были в Давосе за счет государственной казны, по крайней мере, частично», — рассказал Богатырев.

Для чего же украинские политики и бизнесмены так рвутся в Давос? Украинский бизнесмен Илья Кенигштейн писал, что основной целью является возможность посидеть за столом рядом с богачами и топ-политиками, хоть на мгновенье почувствовать себя в их ряду. «Раньше я думал, что это такой себе фетиш — когда хочется просто постоять рядом с накрытыми столом, за которым сидят и едят другие. Это как девушки из окрестных сел, которые приезжают в город и фотографируются на фоне дорогих автомобилей. Но потом я понял, что главное — это не постоять возле стола, главное за него сесть. Пусть ненадолго, на пару минут, но обязательно сесть. Потому что всё то время, пока ты там сидишь — на тебя с завистью смотрят остальные», — писал бизнесмен, отмечая также, что все популистские заявления и призывы к инвесторам со стороны украинских делегаций никто там всерьез не воспринимает.

Украинские чиновники съездили потусоваться в Давос за госсчет - политолог Богатырев © Facebook Даниил Богатырев

Для некоторых украинских политиков поездка в Давос — это еще и возможность рассовать по карманам какие-нибудь вещи. Например, ручки, блокноты или шапки. На форуме 2019 года экс-министр экологии Игорь Шевченко отличился тем, что прихватил несколько вязаных лыжных шапочек, которые бесплатно раздают организаторы. О своем приключении он сам рассказал в Facebook.

«Такую шапку можно взять бесплатно, но только одну. Я бы не был Шевченко, если бы не провернул "шапочные махинации" ради друзей. Проснулся в 6 утра и пошел за шапками, но уже на этот час желающих стать счастливыми обладателями великолепной голубой шапочки было достаточно много. Отстояв в очереди я взял сразу 4 (четыре) шапки», — написал Шевченко.

Виртуальный формат встречи в Давосе лишает украинских депутатов самого главного, ради чего они в ней участвуют. Ни тебе возможности сфотографироваться с Биллом Гейтсом, ни сделать селфи на фоне швейцарских Альп. Нет возможности прихватить с обеда парочку бутербродов или полотенце из отеля. Клянчить деньги в онлайн-формате дискуссии тоже сложно. Ну в самом деле, не обсуждать же с умным видом заявленное в повестке «повышение эффективности управления общим достоянием»? До сих пор такие попытки оканчивались каким-нибудь невнятным блеянием.