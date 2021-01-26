Во вторник, 26 января, стало известно, что Госдепартаментом в администрации президента США Джо Байдена будет руководить Энтони Блинкен, имеющий украинские корни. Гарантирует ли это большую благосклонность Вашингтона к Киеву?

В отличие от своего предшественника Дональда Трампа, нынешний американский лидер на протяжении всей своей 40-летней карьеры много внимания уделял внешнеполитической деятельности, и сейчас, когда он стал хозяином Белого дома, многие страны рассчитывают на его активную поддержку и помощь, в их числе Украина. И всё потому, что Джо Байден, будучи вице-президентом в администрации 44-го президента США Барака Обамы, курировал украинское направление, да ещё и в период Майдана. Возвращение ястребов. Что Байден готовит для России, Украины и Белоруссии © REUTERS, Kevin Lamarque

И вот из Вашингтона прозвучала ещё одна греющая украинцам душу новость: 26 января Сенат утвердил (78 голосов за и 22 против) на должность госсекретаря США Энтони Блинкена, имеющего тесную связь с Киевом.

Украинский кадр Госдепартамента

Дедушка нового главы внешнеполитического ведомства писатель Меир Блинкен, еврей по национальности, родился в Киеве, тогда ещё входившем в состав Российской империи, в 1879 году, но в начале XX века эмигрировал за океан.

«Мой дед бежал от погромов из России и начал новую жизнь в Америке. Его сын, мой отец Дональд Блинкен, служил в ВВС США в годы Второй мировой войны, а затем был американским послом (в Венгрии в 1994-1997 годах. — Ред.). Он для меня образец и мой герой. Его супруга бежала из коммунистической Венгрии и помогала следующим поколениям беженцев попасть в Америку», — сказал Энтони Блинкен на церемонии, когда Байден представил его как кандидата в госсекретари, 24 ноября 2020 года.

Когда будущему дипломату было 9 лет, семья переехала во Францию — его мать вышла замуж за поляка Самуэля Писара, прошедшего концлагеря Аушвиц и Дахау, о чём позже рассказал в своих мемуарах «Кровь и надежда», написанных по настоянию пасынка. Его отчим имел непосредственное отношение к большой политике. В 1960-х годах Писар входил в группу советников президента США Джона Кеннеди, а позже работал в Госдепартаменте, Сенате и комитетах Палаты представителей.

Совпадение или нет, но семья жены Энтони Блинкена тоже была связана с 35-м американским лидером: её дедушка Джеймс Джозеф Роули занимал пост директора Секретной службы США и отвечал за охрану руководства страны, именно при нём произошло убийство Джона Кеннеди и начался Уотергейтский скандал, поставивший крест на карьере 37-го президента США Ричарда Никсона. Блинкины из Киева. История «украинских» американцев © commons.wikimedia.org, Andrew Rusk CC BY 2.0

Несмотря на то что и отец Энтони, и его дядя Алан возглавляли посольства США (в Венгрии и Бельгии соответственно), они не были карьерными дипломатами — такие высокие назначения, скорее, были благодарностью за меценатскую деятельность.

Господин посол, что скажете об Украине?

В профессиональном плане с украинской тематикой Энтони Блинкен начал знакомство в период работы заместителем госсекретаря Хиллари Клинтон. После перехода Крыма в состав РФ он активно выступал за ведение антироссийских санкций.

«Я абсолютно убеждён, что российские действия на Украине — стратегическое поражение для будущего России. Захватив Крым, Россия потеряла Украину. Украина более объединённая и более ориентирована на Запад, чем когда-либо», — заявлял дипломат, выступая в Институте Брукингса в июне 2014 года.

Крым он пытался представить как «мёртвый груз» для российской экономики. По его подсчётам, ежегодно на поддержку бюджета и выплату пенсий потребуется не менее $7 млрд, а ещё $15–16 млрд придётся вложить в инфраструктуру. Да, конечно, финансовые вложения в новый регион понадобились, поскольку украинские власти не уделяли его развитию должного внимания и некогда всемирно известная здравница пришла в упадок. Зато сейчас и россияне, и украинцы с удовольствием отдыхают на курортах полуострова. Жарихин: Байден передаст Украину в другие руки © РИА Новости, Владимир Трефилов

В марте 2015 года Блинкен приезжал в Киев, в своей речи в Украинском кризисном медиацентре он подчеркнул, что власти страны должны выполнять требования МВФ, провести реформу прокуратуры и обеспечить независимость Национальному банку. Кроме того, американский чиновник обвинил Россию в нарушении Будапештского меморандума, а именно обязательств по обеспечению территориальной целостности Украины, хотя в документе, как подчёркивал глава МИД РФ Сергей Лавров, содержится одно-единственное обязательство: не применять против Украины ядерное оружие — никто этого не делал, и никаких угроз применения ядерного оружия в отношении Украины не звучало.

По вопросу предоставления Киеву летального оружия позиция Блинкена кардинально менялась.

«Блинкен, вместе с (советником Обамы по национальной безопасности Томасом) Донилоном, (помощником госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихого океана Куртом) Кэмпбеллом, (замминистра обороны по политическим вопросам Мишель) Флурной и др. был за войну в Ливии, за удар по Сирии, за санкции в отношении Москвы ещё в 2013-м (когда произошла история со Сноуденом), за бойкот Олимпиады в Сочи и (мало кто знает) за «более проактивные действия на Украине и в других странах постсоветского пространства». Собственно говоря, ещё будучи руководителем аппарата сенатского комитета по внешней политике (в 2002-2008 годах) он и разработал проект "новой Украины", который потом реализовывал Байден вместе с Викторией Нуланд», — написал в своём телеграм-канале американист Дмитрий Дробницкий.

В марте 2015 года в интервью газете «День» Блинкен говорил: «Мы не считаем, что существует военное решение этого кризиса. Выход должен быть дипломатическим. Предоставление Украине летальной военной помощи играло бы на руку России. Всё, что мы предоставили бы, с высокой вероятностью было бы в двойном-тройном объёме вброшено Россией».

А в 2017-м, когда к власти в США уже пришёл Трамп, Блинкен в авторской колонке для газеты The New York Times призвал Белый дом предоставить Киеву летальное оружие. Борис Межуев: Байден и Нуланд могут заменить Зеленского на Порошенко © РИА Новости, Владимир Трефилов

Что касается действий новой американской администрации в отношении Украины, в интервью изданию Украина.ру автор книги «Чёрные американцы и президенты США», редактор издания Black Agenda Report, активистка американской Национальной антивоенной коалиции Маргарет Кимберли поделилась мнением, что Байден может уделить ей больше внимания, чем другие американские президенты, поскольку в своё время был ключевой фигурой для Украины, однако будет действовать, как Обама: поддержка финансовая либо на уровне риторики, но никакого летального оружия, поэтому прямое американское вмешательство в военные действия в Донбассе маловероятно.

Так что перспективы для Украины неоднозначные: добьётся она покровительства своего бывшего куратора или нет — покажет время.