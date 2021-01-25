Власти Украины забывают о «войне с Россией», когда речь заходит об их бизнесе. В ближайшие месяцы на российском телеканале выйдет связанное с украинским президентом Владимиром Зеленским шоу. Также предпочитают Россию Украине и рядовые украинцы, желающие попытать счастья в шоу-бизнесе

В понедельник, 25 января, в России начинается кастинг на шоу «Лига Смеха».

«Канал СТС и Международный союз КВН приглашают всех желающих принять участие в открытом кастинг-фестивале для нового комедийного шоу "Лига Смеха". Мы ждем вас 25, 26, 27 января на открытом кастинг-фестивале "Лига Смеха"», — гласит сообщение на сайте российского канала СТС. Украинская «Лига смеха» пошутила над смертью Кернеса © РИА Новости, Сергей Козлов | Перейти в фотобанк

Желающим поучаствовать в кастинге нужно приехать в Москву.

«Ваш коллектив может выступить в любом юмористическом жанре: миниатюра, музыка, пародия, стендап, КВН, импровизация и т.д. Хронометраж выступления до 5 минут. Предпочтительный состав для коллектива от 2 до 6 человек», — говорится в сообщении.

При этом принять участие в конкурсе могут не только россияне. Вторая графа поля для заявки просит указать город и страну участников кастинга.

На Украине сообщение о новом российском юмористическом шоу вызвало фурор. И тому есть серьёзная причина.

Подарок ко дню рождения

Понедельник 25 января — это не только день начала кастинга на шоу «Лига Смеха», но и день рождения президента Украины Владимира Зеленского. Для украинцев это больше, чем просто совпадение.

Всё дело в том, что на Украине существует одноимённое шоу. Оно было создано в 2015 году студией «Квартал 95», основателем и руководителем которой являлся нынешний украинский президент. Зеленский же и вёл шоу с 2015 по 2019 год.

Прообразом «Лиги Смеха» послужил КВН. Теперь «круг замкнулся» — российский аналог украинского шоу запускает шоу-продакшн многолетнего ведущего КВН Александра Маслякова — старшего — «АмиК». При этом СТС ещё в 2019 году подал заявку на регистрацию товарного знака «Лига Смеха».

«Студия "Квартал 9"» не подтвердила и не опровергла продажу франшизы, а представитель российской стороны покупку "Лиги смеха" подтвердил», — сообщило 25 января украинское издание «Страна».

Для президента продажа «Лиги Смеха» россиянам может иметь весьма неприятные последствия. И громкость скандала зависит от даты продажи шоу. Дело в том, что с 14 мая 2020 года своим указом президент Зеленский ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о санкциях в отношении ряда юридических и физических лиц из России. И телеканал СТС был в их числе. «Тарифы снизь, именинник»: праздничное селфи Зеленского разгневало украинцев © Instagram, zelenskiy_official

Но даже если и окажется, что франшизу на популярное шоу продали до санкций, скандалу быть. И речь не только о том, что и нынешний президент Украины окажется замешан в торговых связях со «страной-агрессором», как называет Россию Верховная Рада и ряд других органов власти на Украине.

Предварительный состав участников, опубликованный на сайте российского КВН, свидетельствует: на шоу выступят представители не только России и Украины, но и ДНР.

Так, в день рождения Зеленского запланировано выступление «Дуэта имени нет» из Донецка. А 27 января выступят команды «Всё Пуteam» и «Донецкий кряж» из столицы ДНР.

Наверняка болезненно на Украине воспримут и появление на одной сцене с украинцами команд из Крыма. Тем более, такие есть — 26 января должны выступить команды «Эльвад Вагнер» из Симферополя и B.A.N.G из Керчи. Заголовки в украинских СМИ в стиле «С "вагнеровцами" на одной сцене» — дело времени.

А политические противники Зеленского скандалу только рады и уже пытаются использовать его в свою пользу.

«Две новости. Первая — Литва запретила въезд Филиппу Киркорову на 5 лет за оправдание оккупации Крыма. Вторая — в российской "Лиге смеха", проданной по франшизе "Кварталу", будут принимать участие команды из ДНР и оккупированного Крыма. А наш президент, вероятно, будет получать с этого роялти. Объясните, почему Литва отстаивает украинские интересы больше, чем украинский президент», — написал 20 января у себя в Facebook народный депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко.

Лишь единственное может оправдать украинского президента — так поступают все игроки на рынке. Если у украинского шоу или отдельного шоумена появляется шанс очутиться на российском телеканале, он его никогда не упустит.

Конкуренты не зевают

В субботу 23 января украинское издание «Зеркало недели» со ссылкой на пользователей соцсетей сообщило о грядущей премьере на российском телеканале, речь шла не о «Лиге смеха», а о конкуренте — «Дизель Шоу».

«Анонс украинского юмористического шоу "Дизель Шоу" транслируют на российском телеканале "Че", сообщили в субботу, 23 января, пользователи соцсетей. В анонсе сообщается, что "Дизель Шоу" — это "международный комедийный хит", премьера которого запланирована на 8 февраля. Сейчас представители "Дизель Шоу" пока никак не прокомментировали ситуацию», — сообщило издание.

Публикация сопровождалась видео с рекламой шоу на канале «Че», записанным одним из пользователей.

Телеканалом «Че» владеет «СТС Медиа», в отношении которого Зеленский ввёл санкции своим указом от 14 мая 2020 года.

Однако это не остановило владельцев украинского шоу от продажи его россиянам. Деньги лишними не бывают, особенно в период кризисов.

Да и ведущие шоу пока никаких заявлений о том, что отказываются от участия в проекте, не сделали.

И их можно понять: Россия для многих украинцев — это место, где они из местечковой звезды превращаются в звезду международного масштаба. Как только шоу попадает на российские экраны, его ведущим обеспечен успех, в том числе и на Украине, население которой украдкой смотрит российское ТВ. А в России узнаваемость означает хорошие контракты.

Многие из россиян без труда узнают таких заслуженных журналистов Украины, как уроженец Луганска Антон Птушкин или киевлянин Дмитрий Комаров.

«Ты — заслуженный журналист Украины. И это было сделано указом Владимира Зеленского. Как ты отреагировал, когда это случилось? Выглядит очень забавно: максимально свой в доску Птушкин и заслуженный журналист Украины», — поражался в интервью с Птушкиным российский журналист Юрий Дудь.

Птушкин ответил, что он был максимально поражён.

А до этого указал, что не имеет права говорить о политике согласно договорам, заключённым с телеканалом и рекламодателями.

Широкой общественности он стал известен после того, как в 2017 году стал соведущим популярного шоу «Орёл и решка», которое совместно делается на Украине и в России. Это стало хорошей ступенькой в блогерской карьере Птушкина.

Теперь на его канале в YouTube свыше 4,31 млн подписчиков. Украинское «Дизель-Шоу» попало в скандал из-за выхода на российское ТВ © dizelshow_fan/Инстаграм

При этом украинские телеведущие в желании работать в России не одиноки: достаточно вспомнить звёзд украинской эстрады, многие из которых не брезгуют гастролями в России, чем вызывают ненависть у украинских националистов.

А это значит, что талантливые украинцы и дальше будут выбирать Россию. А украинские продакшены — рассматривать более ёмкий российский рынок как приоритетный, невзирая ни на какое осложнение между странами.