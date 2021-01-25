На популярной в «Фейсбуке» площадке «Ciль Соль», где продают предметы искусства и в первую очередь картины украинских художников, возник языковой спор

Креминь придумал еще одно применение украинскому языку © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Евгений Карась, администратор группы, которая объединяет почти 44 тысячи пользователей, опубликовал обращение:

«Те, кто будет настаивать именно на том, что в группе обязаны публиковать или администрировать ТОЛЬКО на украинском языке, дискриминируя остальные языки, будут считаться шовинистами и агрессивными вредителями, которые будут блокироваться.

Группа свободных равных участников, в которой никто никому не предоставляет услуги, в которой никто никому не будет навязывать правила, кроме тех, которые установлены в группе. Мы успешно отстаиваем и развиваем интересы украинского искусства, украинских художников, украинских коллекционеров, украинское культурное сообщество, украинский арт-рынок так, как умеем, искренне, профессионально, десятилетиями», — написал Карась.

Администратор «Ciль Соль» подчеркнул, что на просторах интернета есть множество сервисов на украинском языке, поэтому тем, для кого мовный вопрос принципиальный, Карась предложил найти более комфортную среду там.

«Те, кто поддерживает и пользуется нашими совместными платформами, — наши партнеры, которые мешают — не враги, а те, от которых нужно группе избавляться, — продолжил Евгений Карась. — Интернет предоставляет море возможностей для только укриноязычных людей и контента. Есть возможность уйти и найти комфортную среду или создать свою. Мы сделали уникальную феноменальную прозрачную развивающую группу для украинской культуры и украинского общества. Кто не в состоянии это понять и оценить, а ещё хуже, хочет навредить и что-то заставить делать десятки тысяч участников, будут заблокированы».

Евгений Карась — известный украинский галерист, арт-критик и менеджер, основатель и бессменный руководитель одной из первых галерей современного искусства в Украине «Карась Галерея». В 2009 году в качестве куратора принимал участие в открытии Государственного музейного комплекса «Мистецький Арсенал».

Языковой омбудсмен Украины: Для штрафа достаточно двух жалоб © Facebook, Тарас Кремінь Марат Гельман — отбирают работы для платформы и устанавливают жесткие правила участия в торгах.

За несколько месяцев к группе присоединились художники и покупатели из России, Польши, США, Германии, Израиля, Италии. Группа вышла за рамки Украины и стала международной. После вступления в силу 16 января нормы закона об обязательном использовании украинского языка в сфере услуг в комментариях посыпались настоятельные просьбы от пользователей вести страницу «Ciль Соль» на украинском языке. Ведь здесь продают и покупают картины, а значит, ведут торговлю.

Евгений Карась написал, что не станет этого делать. Под постом Карася развернулась жаркая дискуссия.

«Интернациональность — это когда на английском языке. Или французском. Или испанском. (Эти три языка — первые по распространенности на планете.) А русский — это не интернациональность. Это исключительно для тех, кто вышел из «совка», — написал пользователь Иван Тюссо.

Ему ответили: «Русский язык один из 6 официальных языков ООН. ООН это совок? Железная логика». А также добавили, что русский язык — второй язык в интернете среди пользователей после английского. Он опережает испанский, турецкий, персидский и французский.

Особенно радикально настроенные призвали украинских художников бойкотировать группу и уйти с площадки:

На Украине подсчитали первые жалобы за нарушение языкового закона © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Пользователь Ирина Жогина написала, что очередная дискуссия вокруг языкового вопроса — результат государственной политики:

«Полностью закономерный срач как результат "мовного закону". Человек, для которого русский язык родной, создал абсолютно приватную группу на негосударственной платформе. Никто не может обязать его писать на каком-то конкретном языке. Это его выбор. Конечно, для определенного коммерческого успеха можно использовать и другие языки. Отмечу — можно, а не должен».