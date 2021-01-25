В начале 2021 года небывалый скандал разразился в Службе безопасности Украины: один генерал хотел убрать другого руками полковника. По крайней мере, так утверждают в силовом ведомстве. Такого в истории украинских спецслужб еще не было

Генерала задержали, но дали уйти

Наглость от жадности. Сотрудники СБУ решили убить коллегу © СТРАНА.ua

Как оказалось, был задержан сотрудник штаба Антитеррористического центра при СБУ полковник спецподразделения «Альфа» Андрей Расюк, который готовил убийство Андрея Наумова, бригадного генерала Службы безопасности, начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ.

Полковника Расюка задержали во время передачи денег якобы непосредственным исполнителям. Заказчиком убийства является якобы бывший заместитель председателя СБУ полковник Дмитрий Нескоромный. С 1 июля 2019 года он был назначен президентом Владимиром Зеленским заместителем председателя СБУ, а с 8 ноября по 13 марта 2020 года был первым заместителем председателя СБУ — начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ.

«Сбор данных проходил на протяжении длительного времени. Следователи СБУ установили, что имел место сговор нескольких лиц, ими был разработан четкий план совершения преступления, организатор для этого подыскивал исполнителя и предложил за выполнение указанного преступления $50 тысяч, — сказал на брифинге в СБУ начальник следственного управления ГСУ СБУ Анатолий Булич. — Уголовное производство не является какими-то разборками между сотрудниками СБУ, а является непосредственным предупреждением совершения тяжкого преступления. В деле не идёт речь о каком-то эфемерном перераспределении сфер влияния или финансовых потоков, как пишут в СМИ».

Фамилий Булич на брифинге не называл и на вопрос, задержан ли или же объявлен в розыск бывший первый заместитель председателя СБУ Дмитрий Нескоромный, ответил, что генерал «не является в настоящее время подозреваемым в уголовном производстве».

«Но, в связи с тем, что нами вменяется предварительный сговор лиц, устанавливаются все лица, которые совершили это преступление, и в ближайшее время все лица будут идентифицированы, и соответствующее процессуальное решение будет принято в отношении каждого лица», — подчеркнули в ведомстве.

Однако все не так просто, как может показаться. Более того, сам Нескоромный сбежал, сначала из под стражи, его задержали вместе с Расюком, но ему дали «уйти» коллеги. И сейчас, по крайней мере как утверждает телеграм-канал, открытый на имя Нескоромного, история с заказом убийства Наумова — провокация якобы окружения главы ведомства Баканова. При задержании Нескоромного якобы должны были бы ликвидировать, поэтому он выехал в Германию.

Борьба за потоки

Начальник Департамента внутренней безопасности Андрей Наумов пришел в «контору» из Генеральной прокуратуры, где отвечал за хозяйственную часть. Но в СБУ за полтора года вырос из завхоза до бригадного генерала.

Давид Сакварелидзе: На Украине СБУ и МВД долгие годы возглавляют систему наркотрафика © РИА Новости, Евгений Котенко | Перейти в фотобанк

Ну и дальше эсбэушники находятся под его «колпаком» и не только выполняют все задачи, но и приносят прибыль.

У Нескоромного был зуб на Наумова, потому что тот сначала лишил его финансовых потоков, в частности от контрабанды, затем должности, а дальше — зачистил его людей. После увольнения Нескоромный собирался устроить пресс-конференцию, на которой хотел рассказать о коррупционной деятельности Баканова и Наумова, а также о даме сердца Баканова, которая живет в Москве, по которой он тоскует и которая якобы является инструментом шантажа со стороны ФСБ.

Также Нескоромный угрожал сообщить о том, кто получает откаты и «дивиденды», о родственных связях Ермака в России и истинных причинах, почему был сорван обмен пленными. Но в последний момент отменил пресс-конференцию — якобы по личной просьбе президента Зеленского, который гарантировал ему неприкосновенность в обмен на молчание.

Но сегодня имя Нескоромного всплыло в связи с покушением на убийство Наумова, хотя основной груз ответственности лег на полковника «Альфы» Расюка. Некоторые это воспринимают как месть с их стороны. А по версии следствия СБУ, причина покушения в том, что, дескать, Наумов препятствовал согласованию новых кадровых назначений, что входит в его должностные обязанности как отвечающего за внутреннюю безопасность спецслужбы.

В то же время появилась информация, что вся эта кутерьма с заказом на убийство вызвана тем, что Наумов заметил за собой слежку и запаниковал. Он решил, что за ним следит национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). Написал рапорт и попросил проверить. Вот так сотрудники ведомства вышли на своих коллег, которые, как оказалось, готовили покушение. Правда, непрофессионально, и так подставились.

Хотя за Наумовым следили журналисты, которых заинтересовала его новая квартира в престижном районе столицы, которую купила его мама за полтора миллиона гривен (при реальной стоимости около 4 миллионов), но в которой проживает генерал СБУ.

След из Офиса президента

Как и следовало ожидать, во властных кабинетах вовсю выгораживают Наумова, представляя его честным и самоотверженным борцом с прогнившей системой. По мнению советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляки, суть в том, что СБУ жестко «пришвартовала» чуть зарвавшихся коллег — действующих и отставных сотрудников СБУ же.

«Оперативника Расюка задержали. Отставника Нескоромного объявили в розыск. И хотя стандартная операция "по протоколированию умыслов" того же Нескоромного велась достаточно длительное время, спекулятивные медийные оценки расставлены сразу: "кристально честного и неподкупного полковника хотят упаковать коррумпированные сотрудники СБУ, чтобы замять его могучие разоблачения". Ага, точно. Всегда так.

Классическая "решальческая" репутация Нескоромного отлично известна, но стоит такого субъекта взять в оборот, он сразу же превращается в исполинского борца за правду и антикоррупцию… В реальном мире все чуть иначе. Итак, Нескоромный — обиженный автор очередного скандала. Вернее, очередной обиженный… медиабренд. Потому что его телеграмы и прочие соцсети ведёт другой отставленный человек.

Так вот, история стара как мир. Серейший и хамовитый "вчерашний кардинал" — Андрей Иосифович Богдан — в 2019 году искренне считал, что лично он пришел навечно и потому нужно быстро укрепиться. Получить доступы к компроматам и потокам. И "уплотнить" бизнес-пространство. А для этого нужны "факты" — результаты проверок для шантажных дел на фирмачей. И возможность проводить оперативно-следственные мероприятия, прежде всего негласные.

Исходя именно из этих корыстных интересов, Богдан и сделал осенью 2019-го Нескоромного первым замом главы СБУ, подчинив ему самое вкусное — "кашников" и ГУ по борьбе с коррупцией и организованной преступностью. И вся эта накопительная шантажная "малина" продолжалась до марта 2020 года, пока Нескоромного, по которому отлично отработала внутренняя служба безопасности, неожиданно попросили на выход с вещами. А вместе с ним попросили и главного архитектора коррупционной паутины Богдана. Казалось бы, точка.

Но нет же. Богдан, закусив удила и проглотив детскую обиду, ищет сейчас любой повод для "напомнить о себе". А Нескоромный, во-первых, искренне не понимает, как ему жить без работы в управлении, позволявшем "доить" бизнесы. И во-вторых, как убрать черную метку в ВБ СБУ, чтобы его оставили в покое. Так в итоге и появился радикальный план по Наумову (главе той самой ВБ).

После провала которого тут же сработал стандартный пропагандистский сценарий — кто всегда громче всех кричит "держи вора"? Выводы? Почти никаких. Банальная многомесячная спецработа завершена. Банальные криминальные претензии к Нескоромному высказаны. Дальше только следствие», — заявил советник Подоляка.

Киллерские разборки СБУ

Суд арестовал сотрудника СБУ, заказавшего своего коллегу © Facebook, Служба безпеки України | Facebook, Служба безпеки України | Перейти в фотобанк Александр Кочетков предполагает, что складывающаяся ситуация неминуемо приведет к прямым конфликтам как между силовыми ведомствами, так и внутри них, что является одной из сторон разворачивающегося в Украине институционального кризиса и представляет серьезную угрозу для государственности.

«Какая безопасность страны и борьба с "российскими агентами", если в руководстве нашей спецслужбы затевают киллерские разборки за право быть крышей по самым денежным коррупционным схемам! Всякие высокопоставленные решалы плевать хотели на эту нынешнюю никчемную власть, которая за полтора года не добилась ни одного обвинительного приговора против заметного коррупционера. Персонажей, которые ворочают сотнями миллионов долларов и решают вопросы с помощью киллеров, не испугать видосиком и хриплым баритоном», — считает Кочетков.