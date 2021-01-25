В понедельник, 25 января, в центре Киева вновь протестуют предприниматели. Они требуют сохранить упрощенную система налогооблажения. Также собравшиеся анонсировали массовую акцию на Майдане 28 января. Как сказано на обнародованном в соцсетях плакате, лозунг планируемой акции таков: «Не плачь, не бойся, не проси. Вставай, борись, добывай»

Предприниматели также записали видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому в связи с его днём рождения, потребовав сохранить «упрощёнку», которая дала возможность многим украинцам обеспечить себя работой и кормить свои семьи.

Как заявила в очередном стриме из лагеря протестующих одна из участниц акции, обеспечить массовость «налогового майдана» 28 января совершенно необходимо, иначе власти этот протест просто не заметят.

Протестующие ФОПы намерены заняться языковым вопросом только тогда, когда будут сыты © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

При этом ФОПы по-прежнему «отгораживаются» от набирающих силу протестов против повышения тарифов. По словам предпринимательницы, «тарифный майдан хочет к нам примазаться», но ФОПы, разделяя возмущение «антитарифников», будут против объединения протестов.

«Это беда общая, это нужно делать (протестовать. — Ред.) сообща. Но просто чтобы не пролезла политическая сила, которая нам не нужна здесь. Кто-то будет пиариться, а мы с вами… а мы с вами должны делать наше дело», — сказала представительница.

Правительство пытается подкупить бизнес 8 тысячами © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Приезжайте все 28-го и поставим жирную точку или хотя бы жирное троеточие», — призвал предприниматель.

Его коллега из Житомира пообещал: «Мы не сдуемся». Он рассказал о своём разговоре со знакомым «человеком из власти», который ему сказал: «пока вы здесь стоите, вы сможете чего-то добиться, если вы оттуда уйдёте, обратной дороги не будет, вас кинут навсегда… ваш бизнес уничтожат».

«Не будет майдана — будет крышка», — сказал предприниматель, обратившись к землякам: почему всего 20 человек отстаивают права полумиллионного региона?

Лидер движения Сергей Доротич пообещал приехать в Житомир на региональную акцию и призвал быть активнее, чтобы всем вместе «побороть ту гидру, тот коррупционный спрут, который сейчас в Украине нам петлёй накидывают на шею».

Он отметил, что стоять на майдане достаточно опасно — «есть провокаторы». Движение «SaveФОП» официально обратилось к представительству ЕС в Украине, ОБСЕ, ООН, к посольствам США, Великобритании, Германии, Франции и Канады с просьбой «вмешаться в ситуацию с нарушением прав человека украинскими властями».

ФОПы ждут, когда «Украина взорвётся» © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк сообщается на странице движения, «несмотря на многочисленные обращения и депутатские запросы, власти не смогли предоставить элементарные инструменты (пункт отопления, биотуалеты и т.д.) протестующим, которые полтора месяца находились на Майдане». Кроме того, «цинично игнорируются требования предпринимателей», есть давление и провокации со стороны правоохранительных органов, власть «манипулирует сознанием», намеренно искажая информацию (о протестах. — Ред.) через СМИ…

Что касается тарифных протестов, которые должны состояться и в Киеве, то Сергей Доротич выразился осторожно: посмотрим, «тарифы нас тоже волнуют, мы все получаем платёжки…».

Ранее лидер движения ФОПов высказал отношение к языковой проблеме. Понятно, что состоявшееся уже введение ограничительных языковых мер в сфере обслуживания может достаточно больно ударить по русскоязычной части предпринимательского сообщества. Однако, по его словам, предприниматели готовы будут заняться этим вопросом в более спокойной обстановке.

Напомним, ФОПы выступают против обязательного введения кассовых аппаратов для малого бизнеса и требуют соблюдать право на труд во время локдауна. Протесты ФОПов начались в декабре 2020 года со стычек с полицией, в ходе которых было много пострадавших. Впоследствии акция предпринимателей приняла форму «налогового майдана»: на главной площади Киева постоянно находятся на представители «SaveФОП» из разных городов страны.