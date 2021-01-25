Предприниматели также записали видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому в связи с его днём рождения, потребовав сохранить «упрощёнку», которая дала возможность многим украинцам обеспечить себя работой и кормить свои семьи.
Как заявила в очередном стриме из лагеря протестующих одна из участниц акции, обеспечить массовость «налогового майдана» 28 января совершенно необходимо, иначе власти этот протест просто не заметят.
«Что сейчас происходит? Убивают вашего ребёнка, созданного вами. Бизнес вы создали, вы вложили туда много времени, много денег, вы вложили туда всю свою душу. Сейчас время пришло защитить. Защитить своего ребёнка. Поймите, если нас уничтожат, Украине будет плохо», — сказала одна из протестующих, добавив, что когда акции протеста ФОПов были массовыми, то их «увидели» и пошли навстречу.
При этом ФОПы по-прежнему «отгораживаются» от набирающих силу протестов против повышения тарифов. По словам предпринимательницы, «тарифный майдан хочет к нам примазаться», но ФОПы, разделяя возмущение «антитарифников», будут против объединения протестов.
«Это беда общая, это нужно делать (протестовать. — Ред.) сообща. Но просто чтобы не пролезла политическая сила, которая нам не нужна здесь. Кто-то будет пиариться, а мы с вами… а мы с вами должны делать наше дело», — сказала представительница.
Пожаловался на низкую активность предпринимателей представитель организации движения ФОПов из Канева. Он отметил, что «на Украине 500 городов, а ездят (на «налоговый майдан». — Ред.) не больше ста — где остальные города, неужели там нет предпринимателей?».
«Приезжайте все 28-го и поставим жирную точку или хотя бы жирное троеточие», — призвал предприниматель.
Его коллега из Житомира пообещал: «Мы не сдуемся». Он рассказал о своём разговоре со знакомым «человеком из власти», который ему сказал: «пока вы здесь стоите, вы сможете чего-то добиться, если вы оттуда уйдёте, обратной дороги не будет, вас кинут навсегда… ваш бизнес уничтожат».
«Не будет майдана — будет крышка», — сказал предприниматель, обратившись к землякам: почему всего 20 человек отстаивают права полумиллионного региона?
Лидер движения Сергей Доротич пообещал приехать в Житомир на региональную акцию и призвал быть активнее, чтобы всем вместе «побороть ту гидру, тот коррупционный спрут, который сейчас в Украине нам петлёй накидывают на шею».
Он отметил, что стоять на майдане достаточно опасно — «есть провокаторы». Движение «SaveФОП» официально обратилось к представительству ЕС в Украине, ОБСЕ, ООН, к посольствам США, Великобритании, Германии, Франции и Канады с просьбой «вмешаться в ситуацию с нарушением прав человека украинскими властями».
Как сообщается на странице движения, «несмотря на многочисленные обращения и депутатские запросы, власти не смогли предоставить элементарные инструменты (пункт отопления, биотуалеты и т.д.) протестующим, которые полтора месяца находились на Майдане». Кроме того, «цинично игнорируются требования предпринимателей», есть давление и провокации со стороны правоохранительных органов, власть «манипулирует сознанием», намеренно искажая информацию (о протестах. — Ред.) через СМИ…
Что касается тарифных протестов, которые должны состояться и в Киеве, то Сергей Доротич выразился осторожно: посмотрим, «тарифы нас тоже волнуют, мы все получаем платёжки…».
Ранее лидер движения ФОПов высказал отношение к языковой проблеме. Понятно, что состоявшееся уже введение ограничительных языковых мер в сфере обслуживания может достаточно больно ударить по русскоязычной части предпринимательского сообщества. Однако, по его словам, предприниматели готовы будут заняться этим вопросом в более спокойной обстановке.
Напомним, ФОПы выступают против обязательного введения кассовых аппаратов для малого бизнеса и требуют соблюдать право на труд во время локдауна. Протесты ФОПов начались в декабре 2020 года со стычек с полицией, в ходе которых было много пострадавших. Впоследствии акция предпринимателей приняла форму «налогового майдана»: на главной площади Киева постоянно находятся на представители «SaveФОП» из разных городов страны.