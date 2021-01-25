Народный депутат Верховной Рады от «Европейской Солидарности» Алексей Гончаренко оказался в центре сразу двух скандалов. Как показала практика, когда выгодно, разыгрывающий из себя антироссийского «ястреба» депутат совсем не соответствует этому образу

20 января нардепа похвалил в Facebook бывший глава одесского «Правого сектора»* Сергей Стерненко: «Нардеп Алексей Гончаренко таки освободил издание «Думская» от российского агента Геннадия Куликова. За что ему спасибо. Куликов от имени этого издания ездил на позиции наших военных и фотографировал их позиции. А в то же время он на «Стране» писал (под псевдонимом Александр Сибирцев. — Авт.) фейки против ВСУ и разжигал вражду в Украине. Благодаря огласке Куликова вчера уволили из «Думской».

Интересно в данном случае то, что волну разоблачений против Сибирцева около года назад поднял именно Стерненко, опубликовав 15 февраля 2020 года видео «На позиции ВСУ ездит российский агент, которому помогают генералы полиции».

Гончаренко предложил Корчевникову тур в Лукьяновское СИЗО © РИА Новости, Евгения Новоженина | Перейти в фотобанк Михаил Шмушкович.

Похвала похвалой, но… Стерненко акцентирует внимание на том, что после выхода его первого видео год назад «Гончаренко мог попросить Шмушковича уволить Куликова, потому что он уже знал, что Куликов — это российский агент, но Гончаренко этого так и не сделал, и уже после моего выпуска Куликов, прикрываясь удостоверением «Думской», снова поехал на фронт, и штаб Операции Объединенных Сил его туда пустил».

То есть тут как бы и похвала, что Гончаренко выполнил-таки требования радикала, но одновременно и упрек — что же ты раньше бездействовал, нардеп? Ведь уволили Сибирцева лишь после повторного обращения Стерненко — уже лично к Гончаренко, опубликованного 10 января в Facebook бывшего главы одесского «Правого сектора».

А ведь Алексей не только нардеп от партии Петра Порошенко еще с 2014 года, но и постоянный член украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), громче всех выступающий за «войну с Россией до победного конца» и за повсеместное искоренение «пророссийских агентов и сепаратистов».

А тут, выходит, полезный в качестве сотрудника издания «российский агент» Гончаренко отнюдь не смутил.

Затем всплыли и другие факты, невыгодно освещающие деятельность нардепа от «ЕС».

Программа «Схемы» украинской редакции Радио «Свобода» представила 21 января расследование, посвященное лоббистской деятельности депутатов Верховной Рады в поддержку гастролей на Украине российских артистов, ранее бывавших в Крыму (что, по украинскому законодательству, автоматом закрывает въезд в Незалежную). И оказалось, что «ястреб» Гончаренко успел проявить себя и здесь!

Оказывается, 17 февраля 2020 года Гончаренко написал официальный депутатский запрос в СБУ, прося разобраться с запретом на въезд в Украину сотрудникам Московского театра «Школа современной пьесы». При этом нардеп на голубом глазу отрицал журналистам «Схем», что глава театра Иосиф Рейхельхауз поддержал присоединение Крыма к России, хотя тот еще в 2014-м заявил в эфире радио «Крым наш — он был нашим, он русский, и я со всем этим согласен!», а в 2016-м был членом жюри фестиваля «Театр.Чехов.Ялта».

Гончаренко в ходе комментария упомянул «Схемам» и то, что «с глубоким уважением относится к этому человеку (Рейхельхаузу. — Авт.), помогал организовывать гастроли его театра ранее». И тут журналисты кое-что пропустили.

Например, в июне 2017 года гастроли «Школы современной пьесы» проходили в Одессе под патронажем мэра Геннадия Труханова, который для «ЕС», мягко говоря, противник, а для майдановского политического спектра и вовсе «ватник» и «тайный сепаратист». Сам же режиссер тогда заявил ТАСС: «Люди наших стран — Украины и России — хотят быть вместе, жить в согласии и дружбе. Я это знаю точно, потому что у меня очень много близких друзей и родственников — в Одессе, Киеве, в Крыму. Политика нас разъединяет, культура, театр сближают. Для этого мы и едем».

Гончаренко нашел фейковых лоббистов Зеленского в США © РИА Новости, Доминик Бутен | Перейти в фотобанк

При этом не стоит думать, что Гончаренко — «хороший», а только на публику ради карьеры изображает из себя «плохого». Понятия «хороший» и «плохой» вообще из другой сферы.

Еще летом 2017 года издание Украина.ру писало: «Пришедшая к власти на Украине элита понимает любую идеологию лишь как тактический инструмент обеспечения пребывания у руля и кормушки. Это борцы с «колорадской ленточкой» Аваков и Ляшко, щеголявшие с ней на груди до Майдана, это занятый ныне реабилитацией УПА Юрий Луценко, в 2002 году заявлявший СМИ о том, что эта организация повинна в массовой резне евреев, поляков и, собственно, украинцев».

Гончаренко — из той же оперы. С 2005 года он вполне продуманно делал карьеру в Партии регионов, потому что именно она могла дать больше всего в регионах Юго-Востока. И такая ставка принесла плоды: в 2010-м молодой (на тот момент Гончаренко было всего 30 лет) политик с первого захода избрался от «регионалов» в Одесскую городскую раду, в 2010-м — в Одесскую областную раду (и стал заместителем ее председателя), а уже в 2012-м уверенно шел от Партии регионов в Верховную Раду и проиграл лишь главе одесской «Родины» Игорю Маркову, уступив несколько процентов голосов.

Гончаренко попросил Зеленского учить на Украине мятежных белорусских студентов © Facebook, Олексій Гончаренко | Facebook, Олексій Гончаренко | Перейти в фотобанк Колесниченко-Кивалова, и когда в 2013-м уже шли уличные бои «титушок» с националистами, и в 2014-м, когда уже горел и нес первые жертвы майдан, а Верховная Рада приняла «драконовские законы». И вышел из партии лишь 18 февраля 2014 года, когда стало понятно, что Януковича и «регионалов» вот-вот «сбросят». И сразу же «перекрасился», превратившись в «борца с сепаратистами» и ярого сторонника за интеграцию с Североатлантическим Альянсом.

Кому-то такие политики кажутся удобными, мол, их можно перекупить или в случае поражения их политической силы они перебегут к новым хозяевам страны. На самом же деле именно это и создает основную проблему. Вновь процитируем статью 2017 года: «Надо понимать, что долгосрочное сотрудничество с людьми, которые ради получения выгоды говорят и своим, и чужим сегодня одно, а завтра совсем другое, выглядит крайне сложным».

Как шутят сейчас комментаторы в соцсетях, «Лёша многовекторный».

* Организация запрещена Верховным судом РФ