В СБУ на днях произошел громкий скандал: 22 января в Киеве был задержан полковник спецподразделения «Альфа» Андрей Расюк, а также бывший замглавы спецслужбы Дмитрий Нескоромный. Их обоих обвиняют в организации заказного убийства друга председателя СБУ Ивана Баканова — начальника Главного управления внутренней безопасности Андрея Наумова

При этом в СМИ сообщалось, что Нескоромный умудрился сбежать с места задержания.

Нешуточные страсти внутри СБУ

В тексте подозрения, которое оказалось в распоряжении «Зеркала недели», фамилия Андрея Расюка не упоминается и вовсе, но версия преступления, которое инкриминируют, а именно подготовка убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова, подтверждается.

В пресс-службе СБУ подтвердили задержание сотрудника ведомства, равно как и факт подготовки убийства ее сотрудника, но без уточнения фамилий. О сбежавшем Нескоромном ведомство умалчивало, пытаясь, очевидно, выждать время, дав внятную версию происходящего. Кстати, 23 января появилось сообщение, что Шевченковский районный суд Киева принял решение об аресте Расюка на 60 дней.

Интересно, что после публикации официального обращения СБУ появился телеграм-канал от имени Дмитрия Нескоромного (имеет ли он к нему отношение на самом деле, доподлинно неизвестно). В нем говорилось, что информация о задержании Нескоромного не соответствует действительности, сам он называет ситуацию провокацией Баканова, но сам он знал о подготовке такой «провокации» и заблаговременно выехал в Европу. Также на канале была анонсирована публикация компромата против главы СБУ.

«Любуясь видами одного немецкого городка, планирую в ближайшие дни обнародовать информацию о даме сердца Баканова, которая живет в Москве, по которой он тоскует и которая является инструментом шантажа со стороны ФСБ. Кроме того, я сообщу о том, кто получает откаты и "дивиденды" на "Большом строительстве", о родственных связях Ермака в России и истинные причины, почему был сорван обмен пленными», — сообщает автор канала. Богдан рассказал, кто зарабатывает на войне в Донбассе © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Нескоромный известен тем, что участвовал в планировании и осуществлении арестов «бриллиантовых прокуроров». Дело по обвинению во взяточничестве и поборах с предпринимателей сотрудников Генпрокуратуры и областных прокуроров прогремело по всей стране летом 2015 года. Операция по задержанию проводилась под руководством заместителя Генпрокуратуры Давида Сакварелидзе и главы СБУ Василия Грицака. Тогда у «бриллиантовых прокуроров» было изъято около 500 тысяч долларов, а также драгоценности и ценные бумаги, кроме того — незарегистрированное огнестрельное оружие и боеприпасы на 35 пакетов с бриллиантами на 65 камней. Хотя само дело быстро забуксовало — фигуранты были отпущены под залог. По состоянию на 2020 год никто из «бриллиантовых прокуроров» не понес наказания, а все следователи по этому делу были уволены. Давид Сакварелидзе: На Украине СБУ и МВД долгие годы возглавляют систему наркотрафика © РИА Новости, Евгений Котенко | Перейти в фотобанк

Тень Андрея Богдана

Отметим, что Нескоромный является «человеком Богдана» — заместителем главы Службы безопасности Украины он стал почти сразу после победы на выборах Владимира Зеленского в 2019 году. Но позже Богдан поссорился с Бакановым и начальником Главного управления внутренней безопасности Андреем Наумовым, из-за чего его протеже своей должности лишился в марте прошлого года.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк указывает, что за историей с возможными разоблачениями бывшего замглавы стоит именно бывший глава Офиса президента, который мстит за свое отстранение.

«СБУ жестко "пришвартовала" чуть зарвавшихся коллег — действующих и отставных сотрудников СБУ же. Оперативника Расюка задержали. Отставника Нескоромного объявили в розыск. И хотя стандартная операция "по протоколированию умыслов" того же Нескоромного велась достаточно длительное время, спекулятивные медийные оценки расставлены сразу: «Кристально честного и неподкупного полковника хотят упаковать коррумпированные сотрудники СБУ, чтобы замять его могучие разоблачения… Получить доступы к компроматам и потокам. И "уплотнить" бизнес-пространство. А для этого нужны "факты" — результаты проверок для шантажных дел на фирмачей. И возможность проводить оперативно-следственные мероприятия, прежде всего негласные. Исходя именно из этих корыстных интересов, Богдан и сделал осенью 2019-го Нескоромного первым замом главы СБУ, подчинив ему самое вкусное — "кашников" и ГУ по борьбе с коррупцией и организованной преступностью. И вся эта накопительная шантажная "малина" продолжалась до марта 2020 года, пока Нескоромного, по которому отлично отработала внутренняя служба безопасности, неожиданно попросили на выход с вещами», — написал Подоляк на своей странице в Facebook. Подоляк: Правящую элиту Украины презирают все слои общества © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Война друзей Богдана и друзей Зеленского за передел сфер влияния

Детально подоплеку происходящих в СБУ событий раскрыл украинский журналист Юрий Бутусов. Фактически речь идет о «разборках» внутри групп влияния СБУ за контроль над теневыми потоками — контрабандой, нелегальным бизнесом, возможностью вымогать средства с предпринимателей. При Богдане ответственным за все эти позорные явления действительно являлся Нескоромный. После его увольнения «кураторство» над схемами перешло к другу Баканова Андрею Наумову. Он за год сделал ошеломляющую карьеру, получив с подачи Зеленского звание бригадного генерала.

«Наумов сделал в СБУ просто головокружительную карьеру. Бывший прокурор, всего за год службы он впервые в истории СБУ сделал свое скромное управление внутренней безопасности Главным управлением, по сути, самой влиятельной структурой в СБУ. Теперь любые вопросы по таможне, по уголовным делам, все, что надо "порешать", Баканов делает через Наумова. Наумов стал символом коррупции и вседозволенности приближенных к Зеленскому и Баканову сотрудников СБУ. Это теперь очень богатый человек, который по своему коррупционному влиянию намного превзошел и Демчину, и Семочко при прошлой власти. Заказные убийства в руководстве — теперь СБУ докатилось уже и до такого? Не исключено, конечно, что в ходе коррупционных разборок и передела сфер "доения" бизнеса между Главком ВБ и Главком К СБУ Наумов разыграл эту историю для того, чтобы дискредитировать конкурирующую группировку. И задержание Расюка — это просто спектакль для подчеркивания собственной значимости и незаменимости в глазах Зеленого и Баканова, которые на такого рода пиар хорошо реагируют», — констатировал Бутусов.

Что же касается Нескоромного, то он имел неоднозначную репутацию. И хотя его уволили по-тихому, все схемы остались в неприкосновенности, перейдя к Наумову. Суд арестовал сотрудника СБУ, заказавшего своего коллегу © Facebook, Служба безпеки України | Facebook, Служба безпеки України | Перейти в фотобанк

«Нескоромный действительно имел весьма одиозную репутацию и был уволен после серии скандалов уже при Зеленском. Но до уголовных дел не дошло — решили не трогать, не портить имидж себе, снять с должности по-тихому, и вот к чему привела безнаказанность "для своих". И вот сейчас полковник СБУ уже обвиняется в убийстве своего коллеги, ему закрыли выезд. Посмотрим в суде, чем закончатся громкие обвинения. Впрочем, те бизнесмены, которых Нескоромный "обилечивал", вряд ли будут переживать — теперь им надо решать все вопросы с Наумовым», — подчеркнул журналист.

СБУ продолжает «доить» и «крышевать»

В общем, из всего описанного выше можно сделать несколько выводов:

— Существовавшие ранее тенденции к деградации СБУ, связанные с коррупцией, «крышеванием» контрабанды, различных теневых схем по отмыванию «грязных» денег, использованием служебных полномочий для «наездов» на бизнес, только усилились при президентстве Зеленского. Он и его команда несут за это персональную ответственность, поскольку не только не боролись с этими явлениями, но и поощряли их.

— Громко анонсированная 1,5 года назад реформа СБУ, призванная отобрать у нее функции по борьбе с экономическими преступлениями, до сих пор не введена в действие, поскольку наталкивается на саботаж внутри системы.

— За скандальной историей с заказным убийством кроется война различных групп влияния за контроль над криминально-коррупционными потоками.

— Разоблачения Нескоромного — игра экс-главы ОП Андрея Богдана против бывших соратников. Дальнейшее вскрытие грязной подноготной СБУ станет чувствительным ударом по рейтингу Зеленского, позициям Баканова и Ермака.