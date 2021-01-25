Венгрия неоднократно пыталась заручиться поддержкой европейских стран и организаций в вопросе защиты прав венгров Закарпатья. Будапешту уже отказали НАТО и ЕС, а позиция ОБСЕ является неопределённой

Украина, пользуясь безоговорочной поддержкой со стороны ведущих стран Запада, продолжает нарушать языковые и образовательные права национальных меньшинств, из которых больше всего достаётся венграм Закарпатья. Лицемерно заявляя о готовности искать пути преодоления кризиса в украинско-венгерских отношениях, официальный Киев называет Будапешт виновным в этом.

Так, 14 января, анонсируя визит на Украину главы МИД Венгрии Петера Сийярто, его киевский коллега Дмитрий Кулеба заявил, что «кризис возник в контексте вмешательства отдельных венгерских чиновников во внутренние дела Украины во время выборов прошлого года». Глава украинской дипломатии также отметил, что поддерживает конструктивные отношения и поиск решений на основе взаимного уважения. «Но если кто-то этого принципа не придерживается и заступает за "красную линию", то будет сразу получать пинок от Украины. Если линии не пересекаются, будем дружить и развивать взаимовыгодное сотрудничество», — резюмировал Кулеба, введя в дипломатическую лексику неологизм «пинок».

Предыстория конфликта между Киевом и Будапештом

На самом деле нынешний кризис в отношениях между Венгрией и Украиной начался ещё осенью 2017 года, когда Верховной Радой был принят дискриминационный для всех национальных меньшинств закон об образовании. Петер Сийярто тогда уже пытался надавить на Киев с помощью НАТО, ЕС и ОБСЕ и даже угрожал инициировать пересмотр Соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом. Однако досадить Киеву удалось только в процессе евроатлантической интеграции: Венгрия воспользовалась принципом консенсуса в НАТО и с тех пор блокирует дальнейшую интеграцию Украины в Альянс вообще и встречи Комиссии Украина — НАТО на политическом уровне в частности, требуя от Киева изменить своё законодательство. Недовольство Будапешта усилилось в 2019 году, когда на Украине был принят ещё более дискриминационный закон о языке. Венгрия как связной: без философии нет независимости © РИА Новости, Владимир Трефилов

При этом требования Венгрии к Украине не нашли широкой поддержки, и, в конце концов, под давлением других стран НАТО, в первую очередь США, венгры несколько ослабили вето. В частности, летом 2020 года Венгрия дала согласие на предоставление Украине статуса партнёра НАТО с расширенными возможностями (Enhanced opportunities partner, EOP). Между Киевом и Будапештом с начала 2020 года продолжался диалог и о том, чтобы окончательно снять вето, при этом Венгрия ни на день не прекращала начатое ещё в 2014-м лечение раненных в Донбассе украинских военных в своих военных госпиталях за счёт госбюджета Венгрии.

Всплеск давления Киева на венгров Закарпатья и реакция Будапешта

В конце осени 2020 года, когда депутаты от Партии венгров Украины (КМКС) отказались поддержать кандидатуру губернатора Закарпатья, генерала СБУ Алексея Петрова, на пост главы Закарпатского областного совета, началась волна давления на лидеров местной венгерской общины и её организации. 30 ноября сотрудники СБУ наведались с обысками в штаб-квартиру КМКС и в дом лидера этой партии, депутата Закарпатского облсовета Василия Брензовича. Позже суд арестовал имущество политика, а его личные данные появились на сайте «Миротворец». Обыски были проведены также в офисе благотворительного фонда Закарпатского центра экономического развития имени Эгана Эде и в здании Закарпатского венгерского института имени Ференца Ракоци в городе Берегово. Оперативные группы состояли из нескольких десятков человек, причём в них были не только следователи в штатском, но и спецназовцы, вооружённые автоматическим оружием.

После этого в МИД Венгрии была вызвана посол Украины Любовь Непоп, а глава венгерской дипломатии Петер Сийярто заявил, что «защитит закарпатских венгров на всех международных форумах». 1 декабря он пожаловался на Украину в ходе видеоконференции министров иностранных дел стран НАТО — правда, поддержки коллег привычно не получил, а генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил: «Надеюсь, что обе страны будут способны решить этот двусторонний вопрос». Несмотря на это, Сийярто был весьма резок в высказываниях. По его словам, последние обыски свидетельствуют о том, что «запугивание венгров и разжигание антивенгерской ненависти являются политикой украинского правительства». «Это, очевидно, скандал и неприемлемо в XXI веке. Особенно со стороны страны, которая говорит, что хочет стать ближе к НАТО», — сказал министр, попросив другие государства больше не оказывать давления на Венгрию, чтобы она отказалась от вето. Венгрия призвала ОБСЕ направить миссию в Закарпатье © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

На следующий день Петер Сийярто попросил главу ОБСЕ Гента Чакая направить наблюдателей организации в Закарпатье. На заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ, прошедшем 3 декабря в онлайн-формате, Сийярто повторил эту просьбу. При этом, по его словам, руководство Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине запретило наблюдателям миссии контактировать с венграми Закарпатья, а позволило им поговорить только с украинскими спецслужбами. «Это недопустимо, возмутительно и скандально. Это противоречит целям и принципам ОБСЕ и решению о создании этой специальной наблюдательной миссии, в которую Венгрия также делает свой вклад», — заявил Сийярто. Венгерский министр попросил коллегу из Албании принять меры, чтобы миссия ОБСЕ могла связаться также с представителями венгерской общины.

Как известно, с 1 июня 2019 года главой СММ ОБСЕ на Украине является турецкий дипломат Яшар Халит Чевик, но реально ею управляет первый замглавы миссии британец Марк Этерингтон. Хотя основная часть наблюдателей ОБСЕ (более 600 человек) работает в Донецкой и Луганской областях, офисы СММ ОБСЕ открыты также в Днепропетровске, Ивано-Франковске, Львове, Одессе, Харькове, Херсоне и Черновцах. Только после скандала, устроенного Сийярто, наблюдатели ОБСЕ из офиса в Ивано-Франковске Дэвид Пиге и Денеш Декань прибыли на Закарпатье, где в последний раз были в марте 2018 года. Они провели встречу с руководством Закарпатского венгерского института в Берегово и лидерами венгерской общины края, а позже — с руководством Закарпатской областной прокуратуры.

7 декабря 2020-го министр иностранных дел Венгрии на заседании глав МИД Евросоюза поднял вопрос венгерского меньшинства на Украине, однако никто из европейских коллег не поддержал обсуждение. В тот же день на первом заседании Закарпатского областного совета депутаты от КМКС устроили демарш — покинули заседание перед голосованием за председателя облсовета. При этом на регистрацию и вручение депутатских удостоверений председатель фракции КМКС Василий Брензович не явился. По сообщениям местных СМИ, он находится за границей, опасаясь ареста, хотя до сих пор никаких доказательств его противоправной деятельности не представлено. При этом депутаты Европарламента от венгерской правящей партии «Фидес» заявили, что «Украина создаёт на Закарпатье ситуацию „гражданской войны"». Обыски на Закарпатье перечеркнули цивилизованные отношения между Венгрией и Украиной - Сийярто © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Накануне визита в Киев Сийярто опять пытается заручиться поддержкой ОБСЕ

30 декабря министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Венгрия направила Украине сигнал о готовности возобновить конструктивный диалог после напряжения в отношениях в последний месяц. Хотя никаких подтверждений этому с венгерской стороны не последовало, однако с нового года началась подготовка к визиту Петера Сийярто в Киев. Кроме упомянутого в начале анонса со стороны Кулебы, 19 января замглавы МИД Украины Василий Бондар назвал ожидаемую дату визита — 27 января, отметив, что «есть "красные линии", которых мы будем держаться и относительно функционирования украинского языка, и о системе образования и т.д.».

Это было уже после встречи Петера Сийярто с Верховным комиссаром ОБСЕ по вопросам национальных меньшинств Кайратом Абдрахмановым, состоявшейся 18 января. На ней глава МИД Венгрии призвал организовать постоянное присутствие наблюдателей ОБСЕ в Закарпатье и обратил внимание на тот факт, что в этом регионе происходят многочисленные проявления жестокости, которые физически угрожают местным венграм и их семьям, права которых нарушаются.

В то же время Брюссель, по словам Сийярто, «захлопнул двери» перед коренными национальными меньшинствами — так глава венгерской дипломатии прокомментировал отказ Еврокомиссии инициировать новое законодательство в развитие Европейской гражданской инициативы под названием Minority SafePack. Эта инициатива относительно улучшения защиты лиц, принадлежащих к национальным и языковым меньшинствам, и укрепления культурного и языкового разнообразия в ЕС набрала 1 128 422 подписи в разных странах Евросоюза. Однако 15 января 2021 года вице-президент Европейской комиссии (ЕК) Вера Юрова заявила, что в ЕС уже достаточно инструментов для достижения упомянутых целей.

«Европейская комиссия четко дала понять, что для Брюсселя поддержка нелегальных мигрантов важнее, чем помощь коренным национальным сообществам в европейских странах. Это позор и неприемлемое решение со стороны ЕК, именно поэтому для нас, венгров, важно привлекать внимание других международных организаций и просить об их помощи в случаях, когда права венгерских меньшинств, проживающих за пределами Венгрии, нарушаются», — заявил Сийярто на встрече с Абдрахмановым. Сийярто призвал не политизировать вопрос поставки российской вакцины в Венгрию © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Верховный комиссар ОБСЕ по вопросам национальных меньшинств в ответ ничего не обещал, ведь решения организации даже по такому мелкому вопросу, как открытие нового офиса уже существующей на Украине мониторинговой миссии, принимаются консенсусом — при этом представитель США в ОБСЕ всегда стоит на стороне Киева. Кстати, Венгрия сама этим пользовалась в 2020 году, долгое время отказываясь голосовать за новое руководство ОБСЕ, в том числе за Абдрахманова, которого, как представителя Казахстана, поддерживала Россия. У Будапешта был свой кандидат на пост Верховного комиссара организации по нацменьшинствам — Рита Ижак-Ндиайе, бывший спецдокладчик ООН по правам меньшинств, которая в результате получила вновь созданную должность Специального представителя ОБСЕ по вопросам женщин, мира и безопасности.

После встречи с Абдрахмановым Сийярто подтвердил, что планирует посетить Киев на следующей неделе, поскольку «каналы связи должны оставаться открытыми». «Я надеюсь, что в отношениях между двумя странами будет достигнут хотя бы какой-то прогресс, на что, очевидно, наибольшее влияние имеет то, как мы относимся к нацменьшинствам друг друга», — отметил глава МИД Венгрии. Подобная декларация оставляет мало шансов на успех его визита на берега Днепра.