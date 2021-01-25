Больше половины граждан Польши в случае альтернативы — близкое сотрудничество с Литвой и Украиной или улучшение отношений с Россией — пока выбирают первое. Однако более молодые поляки думают по-иному

На минувшей неделе, в среду, 20 января, были опубликованы результаты опроса «Поляки о восточной политике», целью которого было определить мнение граждан Польши по ключевым вопросам польской восточной политики и связанным с ними дилеммам. Опрос был проведён по заказу государственного Центра польско-российского диалога и согласия. Он фактически является продолжением исследования об отношении поляков к России, а также к другим соседним народам и государствам, обнародованного в сентябре 2020-го.

«Нынешнее исследование не было сфокусировано на России, но Россия была включена в анкету исследования вместе с ближайшими соседями Польши — Украиной и Белоруссией. Таким образом, мы также косвенно хотели получить ответ на вопрос, насколько в целом Россия и политика Польши в её отношении привлекают внимание поляков», — отмечают авторы. Украина и Польша назвали Белоруссию основой своей безопасности © РИА Новости, Виктор Толочко | Перейти в фотобанк

Свежий опрос вновь продемонстрировал более благожелательный настрой поляков к россиянам, чем к России как государству. Так, хотя только 27% опрошенных имели какие-то личные контакты с россиянами (с украинцами, которые в последние годы массово эмигрировали в Польшу, пересекались 74% поляков), впечатления от этих контактов остались положительными или нейтральными у 96%, а негативными — всего у 4%.

Напомню, в сентябрьском опросе лишь 21% поляков назвали отношение России к Польше дружественным, однако отношение к Польше обычных россиян оценили совсем по-другому: дружелюбным его считали 64% опрошенных.

Главным вопросом всего исследования стоит считать следующий: «Что является более важным для развития и безопасности Польши?», на который респондентам предложили два взаимоисключающих варианта ответа. Первый — «близкое сотрудничество с Литвой, Украиной и другими государствами, имеющими проблемы в отношениях с Россией» — выбрали 56% опрошенных, второй — «улучшение отношений с Россией» — 30%, затруднились с ответом 14%. В возрастных категориях 25-34 года и 35-44 года улучшение отношений с РФ поддерживают, соответственно, 39 и 34 процента поляков. При этом Россия вообще отсутствует в списке причин, которые привели к тому, что нынешняя международная обстановка является невыгодной для Польши — а так считают 48% опрошенных. Выгодной же для Польши сложившуюся в мире ситуацию считают только 30%.

Кроме того, поляки фактически готовы отдать свою внешнюю политику в руки внешних управляющих. Так, между утверждениями «Польша должна вести свою внешнюю политику в отношении стран Восточной Европы абсолютно независимо, что бы об этом ни говорили другие страны ЕС» и «Польша должна вместе с другими странами ЕС согласовать единую восточную политику, при этом большинство стран ЕС должны решить, как она будет выглядеть» по шкале от 1 до 10 лишь чуть больше половины оценок (5,4) получило первое. При этом за полную независимость Польши в проведении восточной политики были 14% опрошенных, а за полное подчинение ЕС в этом вопросе — 25%.

Ещё критичнее выглядит ситуация в отношении того, что же должно быть основополагающим принципом польской внешней политики вообще. Лишь 15% опрошенных считает, что это — забота о национальных интересах Польши, тогда как 80% высказались за проведение внешней политики, основанной на «сочетании собственных интересов с защитой принципов и ценностей, таких как права человека, свобода других народов или помощь жертвам конфликтов». Потому неудивительно, что среди приоритетов польской политики в отношении Украины первое место получила «помощь украинцам в построении эффективного, правового и демократического государства» (24%), а в отношении Белоруссии — «поддержка независимости Белоруссии» (28%).

Главный редактор польского портала Strajk.pl Мачей Вишнёвский, комментируя изданию Украина.ру результаты этого исследования, сказал, что его как минимум удивляет тот факт, что организация, называющая себя «Центром польско-российского диалога и согласия», занимается проектами, которые противоречат и диалогу, и согласию, — и при этом не скрывает своих антироссийских настроений. «Люди второго сорта»: эксперт о том, почему Россия для Украины лучше, чем Польша © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

«Великолепно, что польско-российский центр провёл такое исследование, потому что отношения между нашими странами очень важны. Результаты самого исследования интересны, однако их интерпретация является односторонней, субъективной, антироссийской — и не мудрой, в конце концов. Комментарии со стороны руководства Центра демонстрируют предвзятость и не заслуживают доверия. Ведь уже во вступлении господа Лукаш Адамский и Эрнест Выцишкевич говорят о России как о «враждебной Польше силе», а об Украине и Литве — как о «государствах, ещё больше пострадавших от российского империализма, чем сама Польша». Я бы хотел, чтобы этот центр занимался тем, что служит большему взаимопониманию между нашими народами, а не проектами, целью которых является доказать, что польско-российская вражда является естественной, и это очень хорошо», — говорит польский журналист.

«Ежели перейти к самим результатам опроса, то нет ничего плохого в том, что польской внешней политикой интересуется большинство граждан Польши. Однако если говорить о том, какую роль Польша играет или должна играть в международной политике вообще, то нужно прямо сказать, что наша страна мало что может сказать в Европе как самостоятельная сила, — продолжает Вишнёвский. — Да, многим полякам кажется, и польские власти об этом постоянно говорят, что Польша является потенциальной региональной силой, но это малореально, потому что нужно отличать ожидания от возможностей. Конечно, польские политические элиты хотели бы, чтобы Польша была региональной державой — очевидно, антироссийской, — однако возможностей для этого слишком мало, что прекрасно доказал в своей книге "О России иначе" профессор Анджей Валицкий. Дело в том, что Польша ментально не готова к тому, чтобы стать региональной силой, а тем более империей. Ведь чтобы проводить имперскую политику, государственные элиты должны быть подготовлены к партнёрской трактовке входящих в состав империи других народов. В то же время нынешние польские элиты демонстрируют националистический и презрительный подход к народам, которые потенциально могли бы стать частью "Польской империи". И это их попросту дисквалифицирует».

Как отметил Мачей Вишнёвский, авторы и комментаторы исследования даже не пытались скрыть, что они очень рассчитывали на негативный настрой респондентов по отношению к России и позитивный — к Украине и Белоруссии (но только в той мере, в какой эти страны являются антироссийскими). «Я не согласен с комментаторами Центра, которые говорят, что "ТОЛЬКО 30% опрошенных считают, что Польша должна улучшить отношения с Россией" — это ЦЕЛЫХ 30%. Ведь если почти каждый третий опрошенный считает, что главным вектором восточной политики Польши, причём более важным, чем отношения с Украиной и Белоруссией, должны быть хорошие отношения с Россией, то после тридцати лет хамской русофобской пропаганды в нашей стране это не так уж и плохо», — подытожил польский журналист. Радослав Чарнецки: Джо Байден — временный президент, «нового Обаму» будут лепить из Камалы Харрис

Подобного мнения придерживается и польский философ Радослав Чарнецки. «Эти результаты отражают нарратив польских СМИ всех ориентаций в отношении нашей внешней политики, — которая, как я уже как-то упоминал, основана на схеме, изложенной в письмах польских интеллектуалов-эмигрантов Гедройца и Мерошевского более полувека назад. Они также являются воплощением мифов и предрассудков (чаще всего исторических), которые вбиты в умы поляков», — считает Чарнецки.

По мнению философа, в исследовании не хватает вопросов о том, какая часть поляков считает Россию (её граждан, всё, что связано с «русскостью и российскостью» и т.д.) частью Европы и существенной составляющей европейской культуры, а также об отношении поляков к «проекту Евразия» — что свидетельствует о слишком глубоком укоренении «евроцентризма» в головах.

«Я также не разделяю предпосылок авторов исследования в отношении отдельных государств. Как и многие поляки, они воспринимают Украину в качестве монолитной страны — в плане культуры, этнического состава обычаев и т. д., — хотя это далеко не так. Именно поэтому конфликты на берегах Днепра слишком "плоско" и поверхностно трактуются в Польше — только с точки зрения агрессии России, аннексии ею Крыма или поддержки отделения Донбасса. При этом внутренние проблемы Украины значительно шире, и их было видно — по крайней мере, тем, кто отслеживал и интересовался этими вопросами, — с момента создания этого государства после распада СССР», — отмечает Радослав Чарнецки.

Польский политический аналитик Конрад Ренкас также отметил манипулятивность опроса. «Его авторы умышленно смешивают естественное братское отношение поляков к другим славянским народам, особенно к белорусам, с политической миссией поддержки в их странах проектов дестабилизации и геополитической аннексии. Из того факта, что поляки хотят помочь украинцам и белорусам (что верно, хотя последние в этом не нуждаются), сделан принципиально ложный вывод о том, что "поляки в целом поддерживают смену правительств в Киеве и Минске на прозападные", что правдой не является», — подчеркивает он. Конрад Рэнкас: кто он © vk.com, Конрад Ренкас

«Авторы исследования целых три абзаца посвящают причитаниям по поводу того, что 11% поляков ставят любые переговоры с Украиной в зависимость от того, отрекутся ли её власти от нацистского наследия и бандеровщины. Кроме того, 23% опрошенных считают, что целью польской политики в отношении Украины должна быть не "поддержка прозападных устремлений" этого несостоявшегося государства, а только защита наших соотечественников-поляков, живущих там на своей собственной земле. То есть, несмотря на потраченные миллионы долларов, несмотря на огромную интенсивность пропаганды, в польском народе всё ещё существует сильное сопротивление, связанное с правильным пониманием наших национальных интересов. Я имею в виду возвращение польской собственности в Восточных Кресах, то есть на Украине, в Литве и Латвии, и получение реального, в первую очередь экономического, влияния на всех землях, исторически принадлежащих Польше. И никакое запугивание поляков Россией ничего в этом плане не изменило и не поменяет», — уверен Конрад Ренкас.