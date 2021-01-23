На Западной Украине многие общеукраинские события в силу специфики региона - удаленности его от центра, исторической "самостоятельности", многонациональности населения имеют сугубо свою западноукраинскую особенность

22 января на Украине отметили годовщину декларации о воссоединении Украинской и Западно-Украинской Народных Республик, что стало для СБУ очередным поводом пригрозить идеологическим оппонентам властей.

Крещенские морозы лишь раззадорили желающих окунуться в прорубь

В ночь на 19 января, когда отмечается праздник Крещения Господня по юлианскому календарю, на Западной Украине были зафиксированы непривычные для последних лет морозы. Так, в Черновцах столбик термометра опустился до минус восемнадцати по Цельсию, а в карпатском Селятине, где размещена одна из гидрометеорологических станций, в этот день и вовсе было —24 градуса мороза. А вот в Ровенской области почти такая же температура 19 января была в областном центре — минус 23,7.

Несмотря на это, по всему региону состоялись традиционные купания в проруби. Не помешал этому обычаю тот факт, что накануне Крещения глава так называемой «Православной церкви» (ПЦУ) Епифаний заявил: мол, окунаться в прорубь — чисто русская традиция. Примечательно, что митрополит Луцкий и Волынский ПЦУ, который в 2018-м был главным конкурентом Епифания на выборах главы этой раскольнической конфессии, не просто освятил воду на речке Стырь, но и прошёл через весь город к центральному пляжу во главе своеобразного крестного хода.

Архиерей колядовал, шутил и подбадривал людей, которые шли за ним на шестнадцатиградусном морозе. На берегу реки, у проруби, уже дежурили несколько людей в жупанах с моделью казацкой пушки, выстрел из которой и дал сигнал к началу купания. Желающих окунуться было всего несколько десятков, зато их поощряли сваренным на открытом огне казацким кулешом. Правда, всё мероприятие было омрачено тем, что после выхода из проруби потерял сознание 10-летний мальчик, который купался вместе с родителями. Присутствовавшая на берегу вместе со спасателями бригада «скорой помощи» оперативно отвезла его в областную больницу, где был зафиксирован спазм сосудов. Ныне ребёнок чувствует себя хорошо и ни на что не жалуется, сообщила врач-педиатр Лариса Видиборец.

В большинстве областей Западной Украины представители власти не рисковали окунаться в крещенскую прорубь, но Тернополь стал исключением. Тут 19 января нырнули в освящённую «Иорданскую воду» Тернопольского озера мэр города Сергей Надал, председатель Тернопольского областного совета Михаил Головко и председатель Тернопольского райсовета Виктор Козорог. В соседних Хмельницком и Ивано-Франковске и освящали, соответственно, воду рек Южный Буг и Быстрица, в обоих города также нашлось несколько десятков желающих окунуться в прорубь. При этом в Ивано-Франковске ещё и организовали состязание по подниманию 16-килограммовой гири, стоя в проруби.

Освящение воды происходило и возле всех храмов региона — как православных, так и греко-католических, — к которым выстроились длинные очереди верующих, большинство из которых было без защитных масок. А вот ужгородские греко-католики освящать воду открытых водоёмов принципиально отказались. Как заявил священник Ужгородского кафедрального Крестовоздвиженского собора УГКЦ Владислав Игнатишин, причина в том, что в такие водоёмы сливается канализация, люди на их берегах моют машины и т.п. При этом жители Ужгорода массово пришли на берег речки Уж, чтобы окунуться в прорубь, и непривычно сильные морозы только добавили им азарта.

Тарифные протесты продолжаются

Хотя на уходящей неделе протестов против повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги, в первую очередь на газ, в регионе было меньше, однако к ним присоединились новые областные советы.

Дороги в знак протеста перекрывали в основном на Галичине и Буковине. Так, в Ивано-Франковской области блокировали проезд автотранспорта, постоянно перемещаясь по пешеходным переходам, жители сёл Креховичи Рожнятовского района, Майдан Тисменицкого района, Голынь Калушского района, а также в селе Ямница, которое является частью Ивано-Франковской городской общины. В Черновицкой области была в нескольких местах перекрыта дорога на Тернополь: в сёлах Яблунивка Заставновского района, Берегомет Кицманского и самом райцентре Кицмань. Эта же трасса была перекрыта и в Тернопольской области — в селе Ягельница Тернопольской области. Во всех случаях полиция не вмешивалась.

На протесты жителей продолжают реагировать депутаты областных советов. Так, 19 января состоялись внеочередные сессии Ровенского и Закарпатского облсоветов, которые приняли обращение к президенту, правительству и парламенту Украины с призывом снизить тарифы. 20 января аналогичное обращения приняла внеочередная сессия Ивано-Франковского областного совета, а 21 января — Тернопольского облсовета. Во время заседания здания областных властей пикетировали недовольные местные жители.

«День Соборности» как повод для репрессий

22 января на Украине отмечают День Соборности — в связи с провозглашением в этот день в 1919 году «Акта Злуки» (воссоединения) между Украинской Народной Республикой (УНР) и Западно-Украинской Народной Республикой (ЗУНР). Сам документ, который предусматривал автономный статус Западной Украины, никогда не был воплощён в жизнь. Более того, этот акт был формально денонсирован руководством ЗУНР в декабре 1919-го — после того, как лидер УНР Симон Петлюра начал переговоры с Польшей о передаче этому государству Волыни и Галичины, что и произошло уже в 1920-м.

Несмотря на это, именно на Галичине празднования «Дня Злуки» были самыми помпезными, хотя и не массовыми — в связи с локдауном, действующим до 25 января. Во Львове руководство города и области возложили цветы и венки на Лычаковском кладбище — причём на могилы не только военных ЗУНР, но и участников операции на Донбассе. Мэр Тернополя Сергей Надал возложил венки к могилам защитников ЗУНР в селе Микулинцы, а мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив — к памятнику «Ноябрьского Чина» (ЗУНР была провозглашена 1 ноября 1918-го — прим.) в центре города, рядом с которым стояли юноши в мундирах Украинской Галицкой Армии.

А вот в Ужгороде, который к событиям на Украине 1918-1919 годов никакого отношения не имел, руководство города и Закарпатской области возлагали венки к памятникам Тарасу Шевченко и вождю «Карпатской Украины» Августину Волошину в сопровождении парней в казацких жупанах и шароварах, что выглядело карикатурно. В Черновцах 22 января также возлагали венки к памятнику Шевченко, при этом организатором акции значилась организация «Буковинская народная комендатура», а перед публикой выступал вице-губернатор Буковины Михаил Павлюк. В это время губернатор Сергей Осачук возлагал венки к памятнику «Буковинскому куреню», члены которого в 1941-м были причастны к убийству евреев в Бабьем Яру, а в 1943-м — к уничтожению села Хатынь в Белоруссии. А вот губернатор Волыни на мероприятиях по поводу Дня Соборности не появился, в Луцке венки и цветы к памятнику Магдебургскому праву возлагали руководители города и Волынского областного совета.

Наиболее креативно к празднованию «Дня Злуки» подошли власти Тернопольской и Хмельницкой областей, ведь именно по реке Збруч между ними некогда проходила граница между ЗУНР и УНР. Делегации областей развернули длинные флаги Украины на мостах через эту реку — между городами Подволочиск и Волочиск, а также между сёлами Скала-Подольская и Гуков.

Стоит отметить, что Служба Безопасности Украины, поздравляя с Днём Соборности на своей странице в Facebook, предупредила: всех, кто даже просто не согласен с единством Украины, ожидает статья 110 Уголовного кодекса («сепаратизм»). В тот же день ряд областных управлений СБУ отчитались в борьбе с «врагами народа». Так, УСБУ в Закарпатской области сообщило, что в 2020 году открыло 3 производства по поводу преступлений против основ национальной безопасности, а львовские СБУ-шники похвастались разоблачением 9 «агентов спецслужб РФ».

Именно так «профессиональные патриоты» называют журналиста и правозащитника Руслана Коцабу, заседание суда над которым было назначено на 22 января в Коломые. На него и адвоката Татьяну Монтян «активисты» в камуфляже напали прямо перед зданием суда, при этом офицеры полиции и СБУ в ситуацию не вмешивались, более того — явно координировали действия нападавших. Сам же Коцаба так высказался о деле, на рассмотрение которого он прибыл в суд: «Очередное заседание по сфабрикованному делу шестилетней давности, когда меня обвинили в государственной измене, на основании чего я просидел в СИЗО 524 дня».

Закарпатье идёт не в ногу

22 января в Берегово местные власти отмечали не День Соборности, а чтили память автора венгерского национального гимна Ференца Кельчеи — который закончил последние строки произведения 22 января 1823 года. Мэр города Золтан Бабяк и депутаты горсовета установили венки, перемотанные лентами в цветах флага Венгрии, возле мемориальной доски поэта в центре Берегово.

При этом 20 января депутат Европарламента от Венгрии Андреа Бочкор (уроженка Закарпатья, сохраняющая украинский паспорт), обратилась к Верховному комиссару ОБСЕ по делам национальных меньшинств Кайрату Абдрахманову по поводу сужения прав венгров Закарпатья. Речь шла как о репрессиях против главы Партии Венгров Украины Василия Брензовича со стороны СБУ, так и дискриминационных законах о языке и образовании. Кстати, 19 января уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень похвастался, что под давлением прокуратуры признаны недействительными последние решения о признании венгерского языка региональным — в Береговском и Виноградовском районах.

А 21 января министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на встрече с Кайратом Абдрахмановым призвал организовать постоянное присутствие наблюдателей организации на Закарпатье. По мнению главы венгерского МИД, закарпатские венгры подвергаются угрозам, в том числе физического насилия, а их права нарушаются. Министр попросил, чтобы Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ на Украине присутствовала не только на востоке, но и на западе Украины, и установила своё постоянное присутствие на Закарпатье. Петер Сийярто также отметил, что отправляется в Киев на следующей неделе, поскольку, по его словам, «каналы связи должны оставаться открытыми». Он надеется, что в отношениях между двумя странами будет достигнут «хоть какой-то прогресс».