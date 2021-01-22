На Украине оценили финансовые потери от достройки «Северного потока – 2», тарифы на отопление и горячую воду до конца сезона повышать не будут, а внутренняя оптовая и розничная торговля стала лидером по увеличению вклада в общий ВВП страны в 2020 году. Издание Украина.ру выделяет главное, что произошло в экономике Украины за неделю

На Украине оценили убытки из-за «Северного потока — 2»

Финансовые потери Украины в случае достройки газопровода «Северный поток – 2» составят $1,5 млрд ежегодно. Об этом рассказал министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью Der Standard, перевод которого обнародован на сайте Минфина во вторник, 19 января.

«Мы потеряем свои транзитные возможности, наша инфраструктура будет простаивать. Это потеря ресурсов и потеря рабочих мест — всего примерно 1,5 миллиарда долларов в год», — сказал Марченко. «Северный поток - 2»: США вводят новые санкции, «Газпром» подстёгивает партнёров, а преемник Меркель — сторонник проекта © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

Напомним, что в 2018 году Министерство финансов называло «Северный поток — 2» одним из основных фискальных рисков для Украины. Тогда говорилось, что его реализация приведет к потерям за счет уменьшения экспорта услуг около 2,5-3% ВВП (только прямые потери).

Напомним, 6 января гендиректор компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон сообщил, что российская компания «Газпром» снизила транзит газа через Украину с около 180 млн куб. м в сутки в конце декабря 2020 года до приблизительно 130 млн куб. м в сутки в начале января 2021 года.

Проект «Северный поток — 2» предусматривает строительство и работу двух нитей газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Газопровод готов на 94%, России осталось достроить небольшой участок в датских водах.

Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против проекта выступают США, Прибалтийские республики, Польша и Украина.

Вашингтон ввел односторонние экстерриториальные ограничения против газопровода в декабре 2019 года, а затем расширил их, приняв оборонный бюджет на 2021 год.

Документ распространил ограничения на организации, предоставившие услуги для тестирования, инспекции или сертификации. Норвежская компания DNV GL подтвердила, что прекращает действия по проверке трубопровода и не сможет его сертифицировать.

Кроме того, стало известно, что правительство США вводит санкции против российского трубоукладчика — баржи «Фортуна», занятой в строительстве СП-2. Помощники США. Как украинские лоббисты пытались уничтожить «Северный поток — 2» © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

На Украине не будут поднимать тарифы на тепло и горячую воду

Правительство Украины провело совещание с представителями органов местного самоуправления, на котором были наработаны механизмы для выравнивания тарифов для всех социальных категорий. Об этом в среду, 20 января, сообщил Офис президента.

По итогам совещания Кабмин и городские головы договорились разработать проект совместного меморандума, который, в частности, предусматривает, что тарифы на тепло и горячую воду в этом отопительном сезоне останутся неизменными.

Сообщается, что по инициативе президента Владимира Зеленского правительство уже наработало инструменты для временного снижения цен на газ для населения до 6,99 грн/куб.м. Но это коснулось только индивидуальных домохозяйств.

«В то же время определенная часть населения получает услуги по отоплению через теплокоммунэнерго. Ценообразование на отопление в региональных теплокоммунэнерго значительно сложнее, а потому цены для населения, которое получает отопление через эти структуры, бывают существенно выше», — сказано в сообщении. Украинцы снова вышли на митинги против «тарифного геноцида» © politrada.net.ua

Участники встречи договорились разработать проект совместного меморандума, который будет регламентировать следующие договоренности:

— тарифы на тепло и горячую воду в этом отопительном сезоне останутся неизменными;

— проведение совместной работы над реструктуризацией задолженности перед «Нафтогазом», образовавшаяся из-за разницы между выручкой ТКЭ и тарифной выручкой (так называемая «разница в тарифах»);

— теплокоммунэнерго смогут заключать годовые договоры с «Нафтогазом» по выгодной цене.

«Нам удалось достичь понимания с центральной властью относительно необходимых шагов для недопущения кризиса в системе теплообеспечения населения и социальных объектов», — отметил глава Ассоциации городов Украины Виталий Кличко.

По его словам, повышения тарифов на тепло и горячую воду на Украине не будет до конца отопительного сезона.

Премьер-министр по итогам совещания дал поручение министерствам и ведомствам до 25 января при участии Ассоциации городов Украины и заинтересованных органов власти подготовить и подать правительству меморандум о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере централизованного снабжения тепловой энергии и горячей воды на Украине. Зеленский оценил решение временно снизить тарифы © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Какие отрасли окончили 2020 год «в плюсе»

Сферы торговли, строительства и телекоммуникаций получили прибыль в 2020 году и удержали валовой внутренний продукт Украины от большего падения. Об этом говорится в пресс-релизе Украинской торговой гильдии, опубликованном в четверг, 22 января.

«Внутренняя торговля существенно придержала отечественную экономику от стремительного падения в течение кризисного 2020 года. ВВП Украины упал бы за текущий год не на 4-5%, как сейчас прогнозируют экономисты, а значительно ниже», — заявил руководитель Департамента стратегического консалтинга UTG Константин Олейник.

По итогам января—сентября эта отрасль единолично, вопреки кризису в экономике, сформировала на 22 млрд грн (58 млрд руб.) больше валового продукта, чем за аналогичный предыдущий период (в сопоставимых ценах, по данным Госстата). Торговый оборот в некоторых розничных сетях, рассказывают топ-менеджеры, вырос за этот год на 15-20%.

Украина потеряла триллион долларов ВВП — Шмыгаль © CC0, Pixabay

Напомним, что ВВП Украины за три квартала 2020 года снизился на 107 млрд грн (283,5 млрд руб.) против соответствующего показателя прошлого года в сопоставимых ценах.

Олейник сообщил, что среди тех отраслей, которые притормозили в кризис, во втором полугодии начала выделяться еще одна группа потенциальных лидеров.

«В последнее время неплохую квартальную динамику демонстрируют недвижимость, электроэнергетика и добывающая промышленность. Первая по итогам июля—сентября выросла на 4%, а две другие уже практически вышли на прошлогодние показатели», — заявил эксперт.

Наибольший вклад по размерам в производство национального продукта сформировали аграрии с переработчиками — более 23% ВВП страны.

В структуре занятости населения по видам экономической деятельности в топ-5 отраслей входят торговля, сельское хозяйство, промышленность, образование и логистика.