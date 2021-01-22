Процесс передачи пленных украинскому политику Виктору Медведчуку остановлен, а ему самому «закрыли небо», запретив вылет за пределы страны. Такой неожиданный поворот в деле освобождения удерживаемых лиц, которым Медведчуку приходится заниматься с 2014 года

Ранее полпреды непризнанных республик Донбасса в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) сообщили, что ЛНР и ДНР при посредничестве Виктора Медведчука передадут Киеву в одностороннем порядке группу удерживаемых лиц. Об этом они написали в письме, которое было направлено в адрес главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ).

Речь в этом письме идёт о четырёх женщинах, удерживаемых на территории ЛДНР. Говорится о том, что руководство республик готово передать их Киеву «из соображений гуманизма и милосердия». Однако, возможно, ЛНР и ДНР могут освободить и других. Как Зеленский Меркель обманул. Республики Донбасса освобождают пленных и возмущаются © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова 20 января заявила, что Киеву передадут, возможно, девять граждан, которые удерживаются в Донбассе.

«На сегодняшний день, скорее всего, будет передача лиц так называемыми ДНР и ЛНР… посреднику.

Что нам известно? Известно о том, что в следственном изоляторе в Луганске находятся три человека, которых готовят к передаче, и в Донецке — шесть человек… Я думаю, что сегодня вечером или завтра с утра их передадут по такому маршруту: Луганск, Донецк, Ростов, Минск, Киев», — сказала Денисова.

Однако официальный Киев большой радости в связи с этим не проявляет. Более того, создаётся впечатление, что кем-то создаются искусственные препятствия для возвращения своих же граждан.

Передачи до сих пор не произошло. Более того, создаются препятствия и для деятельности самого политика, который мог бы это возвращение осуществить, — Медведчука.

В МИД Украины 20 января заявили, что решение Российской Федерации (?) передать группу удерживаемых не Украине, а главе политсовета ОПЗЖ «грубо… нарушает устоявшиеся механизмы решения таких вопросов» и «такой шаг РФ является ударом по "нормандскому формату" и по ТКГ, которые ведут системную работу по обеспечению освобождения удерживаемых в связи с конфликтом людей».

Как сообщил 21 января депутат Верховной Рады от ОПЗЖ Илья Кива в своем Telegram-канале, «Госавиаслужба получила команду "перекрыть" небо для самолётов, которые использует Медведчук для перелётов в Россию».

А глава украинской делегации в ТКГ экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил в эфире «Пятого канала», что процесс передачи части удерживаемых лиц Медведчуку остановлен. Кравчук обрушился с обвинениями на Россию © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Этот вопрос уже остановился, и очень просто: тот самолёт, который должен был привезти людей, не вылетел», — сказал Кравчук.

И пояснил: «Не потому, что нет топлива или ещё чего то. Возникает простой вопрос: кто летит в самолёте? Эти люди имеют паспорта? Они внесены в соответствующий реестр? Это же не просто путешествие на лошадях — это очень дальняя, причём межгосударственная, дорога».

Но главная причина, очевидно, кроется в другом.

«Я не знаю, может, кроме украинского государства, есть ещё какое-то маленькое государство Медведчука.

Не может частное лицо заниматься вопросами такого масштаба без государства, а если оно берется за это или это поддерживается Россией, это означает только одно: сделать вокруг конкретного человека пиар для того, чтобы поднять его авторитет», — заявил Кравчук.

Сам Медведчук 21 января обратился с письмом к главе Службы безопасности Украины Ивану Баканову, сообщив, что готов организовать возвращение граждан Украины домой, к их семьям, на подконтрольную Украине территорию.

Как информирует сайт ОПЗЖ, «Медведчук подчеркнул, что согласно статьям 1, 17 Закона Украины «О статусе народного депутата Украины» действующим законодательством ему как народному депутату Украины гарантировано право на протяжении всего срока полномочий парламента осуществлять депутатские полномочия, реализовать представительские функции украинского народа, а также действовать в защиту законных интересов украинских граждан».

«Считаю, что освобождение лиц, содержащихся на неподконтрольных Украине территориях, является одной из важнейших задач украинской власти, залогом выполнения Минских договорённостей и установления мира в Украине», — отметил парламентарий.

Зеленский снова заговорил о присоединении Крыма и Донбасса © president.gov.ua Владимир Зеленский в ходе избирательной кампании обещал мир (и это в значительной степени повлияло на результат выборов) и возвращение граждан по домам.

Или уже не нужно об этом вспоминать? А после большого обмена в декабре 2019 года (когда Донецк и Луганск отдали Киеву около 80 человек, а Киев отдал республикам около 120 человек) президент Зеленский заявлял, что власти продолжат работать над возвращением удерживаемых: «Украина своих не оставляет».

Но создаётся впечатление, что теперь в Офисе президента Украины более обеспокоены вопросом рейтингов, нежели судьбами людей.

Наконец, возникает ещё один вопрос: кто — «свои», кто — «чужие»? Журналист и экс-депутат Верховной Рады Елена Бондаренко в эфире телеканала «НАШ» отметила, что одних граждан Украины обменивают на других граждан Украины. И это, по её словам, говорит о том, что на востоке страны идёт гражданская война, а не война с каким-то внешним противником.

Что тут сказать? Конечно, Медведчук, как политик, думает и о рейтингах — своём и своей политической партии. Мы это прекрасно понимаем. Но разве Зеленский об этом не думает? Об этом думают все политики.

Однако только Медведчук с 2014 года содействовал освобождению около тысячи удерживаемых лиц. Если это просто «забота о рейтинге», то такую заботу можно только приветствовать.