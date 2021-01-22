Неделя была напряжённой. Активные политики готовились к возобновлению политического сезона после окончания локдауна. Оно обещает быть довольно горячим – избиратели интересуются, зачем нужен был локдаун и, главное, зачем нужно было повышение коммунальных тарифов? Ближайший тарифный митинг запланирован на 25 января

Главной темой прошедшей недели была, разумеется, инаугурация Джозефа Байдена. Украинская патриотическая публика продолжает предаваться мечтам о том, как «Байден придёт — порядок наведёт», но… Украина в этом контексте никак не была упомянута и ни один из сколько-нибудь значимых украинских политиков на инаугурации не присутствовал.

Эпидемия и карантин

На утро 15 января в стране заразились коронавирусом 1 182 969 человек. Недельный прирост составил 36 006 человек. На предыдущих неделях — 41,8, 40,7 и 52,3 тыс. Суточное число заражённых 18 января снизилось до рекордного показателя в 3 тыс. человек.

Единовременно болеют 232 338 человек, что также соответствует тенденции к снижению числа заболевших (неделей назад болеющих было 279 тыс.).

Умерли 21 662 человека. Недельный прирост составил 1120 человек. На предыдущих неделях — 954, 908 и 1099.

Вылечились 928 969 человек. Недельный прирост составил 81 578 человек, в то время как на прошлой неделе — 69 тыс., а на позапрошлой — 58,3 тыс.

Несмотря на успокаивающие статистические данные, в Офисе президента сочли нужным не прекращать локдаун, который должен продлиться до 24 января включительно. Как сообщает телеграм-канал «Легитимный», прекращение карантина нанесёт «удар по имиджу власти и добавит козырь оппонентам и противникам введённого локдауна».

Предлагается рассказывать, что заболеваемость снизилась из-за карантина, а экономическую сторону обходить. Впрочем, тут есть и практическая составляющая — в ОП не верят статистике и полагают, что в Минздраве манипулируют цифрами.

Ситуация по вакцинированию намного хуже — вакцины нет.

Украина смогла законтрактовать китайскую вакцину Sinovac. Но тут есть целых четыре существенных момента.

Во-первых, получить её удалось только через британского посредника и за 5% от сделки.

Во-вторых, даже законтрактованный объём неясно, когда будет получен, — у китайцев есть проблемы с выпуском достаточных объёмов вакцины. Ну и многое зависит от сроков — Азербайджан успел раньше, и с 1 февраля там начнётся уже второй этап вакцинации. Украина не успела и, возможно, в феврале начнёт что-то получать. Или нет.

В-третьих, испытания китайской вакцины дают противоречивые результаты. Публикуемые цифры в 50-60% выглядят крайне неубедительно — AstraZeneca с такими цифрами сочла за благо вообще не выходить на рынок.

В-четвёртых, судя по публикациям СМИ, продукция Sinovac так и не получила официальной регистрации — только временное разрешение на использование в условиях чрезвычайной ситуации.

В общем, у этой вакцины есть пока только одно достоинство — посольство США не отдавало приказа воздержаться от её использования.

Замглавы МОЗ Игорь Иващенко заявил в Раде, что «проводятся переговоры с индийским производителем — компанией Serum Institute, который может производить американскую вакцину "Нововакс" и имеет возможность производить вакцину компании "Астразенека"». Закупка индийских вакцин — достаточно естественный ход для Украины, потому что Индия производит лекарств много, и они дешёвые. В то же время качество индийских лекарственных препаратов удручающе низкое, и врачи в Киеве рекомендуют втрое переплатить, но не пользоваться индийскими вакцинами, даже входящими в обязательную программу всеобщего вакцинирования (АКДС и т.п.).

В то же время глава МОЗ Максим Степанов в очередной раз подтвердил, что Украина ни при каких условиях не будет закупать российскую вакцину. Тут ничего нового нет. Правда, тем временем приходят сигналы, что некоторые несознательные сотрудники украинского посольства в Москве прививаются российской вакциной…

Инаугурация Байдена

Украинская тема при инаугурации Байдена никак не звучала, но были два довольно громких сигнала.

Во-первых, президент Зеленский и глава ОП Ермак имели возможность наблюдать за процедурой инаугурации по телевизору в посольстве США под присмотром и.о. посла Кристины Квин. Т.е. уровень представительства так себе, но было продемонстрировано благоволение хозяев к действующему президенту.

Кстати, по сообщению «Легитимного» Квин поговорила Ермаком относительно нецелесообразности пребывания Александра Дубинского, против которого в США ввели санкции из-за того, что он принял участие в пресс-конференции Андрея Деркача (свобода слова — вы понимаете). Ермак её заверил, что Дубинский осознает вину и из партии выйдет сам.

Разумеется, информации «Легитимного» доверять необязательно, но подобная беседа вполне укладывается в стилистику, позволяющую и.о. посла пригласить «президента суверенного и независимого государства» посмотреть на главного хозяина этого государства по телевизору. Тема бус осталась нераскрытой.

Во-вторых, Пётр Порошенко не присутствовал на инаугурации Байдена, хотя, по косвенным данным, находился в это время в Вашингтоне.

Известный «порохобот» Павел Нусс в этой связи сообщил, что «Петром Алексеевичем и его дипломатическим офисом изначально было принято решение не принимать участие в церемонии инаугурации Президента США Джо Байдена, и это решение обусловлено тем, что ни Порошенко как государственник, ни члены его команды не захотели его участием дать повод Кремлю для ослабления международных позиций официальной Украинской власти».

Это, однако, сомнительно. Более вероятно, что у новой администрации другие приоритеты в украинском вопросе. В частности, Пётр Алексеевич с его ориентированностью на националистический электорат, оказался не к месту. Скорее всего, в США будут делать ставку на продвижение либеральной политической силы, а вопрос её принципиальной неизбираемости будут решать за пределами демократических процедур.

Минский процесс

На прошедшей неделе должна была состояться передача из ДНР и ЛНР девяти «содержащихся в местах лишения свободы граждан Украины» (не уточнялось, идёт ли речь о пленных или об уголовниках, желающих отбывать наказание на Украине). Правда, власти республик собирались передать их неофициальной украинской делегации, а лично Виктору Медведчуку.

Закончилось всё, как и следовало ожидать, скандалом.

Украина отказалась принимать этих пленных, о чём заявил 21 января глава украинской делегации в Минске Леонид Кравчук: «Тот самолет, который должен был привезти людей, не вылетел. Не потому, что нет топлива или еще чего-то. Возникает простой вопрос: кто летит в самолете? Эти люди имеют паспорта? Они внесены в соответствующий реестр? (…) Не может частное лицо заниматься вопросами такого масштаба без государства, а если оно берётся за это или это поддерживается Россией, это означает только одно: сделать вокруг конкретного человека пиар для того, чтобы поднять его авторитет».

По утверждению Ильи Кивы, запрет касается и полётов самого Медведчука.

Разумеется, инициатива ДНР и ЛНР (а скорее — самого Медведчука) имела несколько провокативное свойство — хорошо известно, что Офис президента уже два года ведёт борьбу за то, чтобы отодвинуть Медведчука от переговорного процесса. Вполне вероятно, что ему бы и удалось это сделать (в конце концов, Москва должна продемонстрировать, что её интересует не процесс, а результат), но действующий президент за прошедшее время продемонстрировал свою полную недоговороспособность.

Ну а Медведчук поставил ОП перед простым выбором: пиар для него и возвращение пленных или отсутствие пиара и возвращения пленных. Хорошего выбора для ОП не было, но из двух плохих был сделан худший. В результате Медведчук получил хороший пиар (пытается что-то решать, пользуется доверием в Москве, Донецке и Луганске), а Зеленский — плохой (ему наплевать на пленных, лишь бы пиар был).

Кстати, Кравчук ошибается: Медведчук — лицо таки официальное (он тоже член украинской делегации) и, более того, обмен под его личные гарантии уже делался.

На этом фоне заявление новой главы ОБСЕ и министра иностранных дел Швеции Анн Линде о том, что Украина якобы выполнила все условия для проведения новой встречи в нормандском формате, выглядит немного необдуманным. Впрочем, она же заявила, что Россия какие-то условия для проведения саммита не выполнила. Было бы очень интересно выяснить, что именно должна была сделать Россия для проведения встречи и где в результатах парижского саммита её обязательства зафиксированы?