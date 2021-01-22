В отличие от Венгрии и Германии, которые ради спасения населения от коронавируса согласились применить «Спутник V», Украина продолжает стоять на своём. Российскую вакцину не закупит ни при каких обстоятельствах, несмотря на то что она сейчас самая доступная

Здоровье превыше всего

21 января российскую вакцину одобрила первая страна Евросоюза — Венгрия. «Спутник V» зарегистрирован по ускоренной процедуре на основании результатов клинических исследований в России и всесторонней оценки препарата местными экспертами. Кроме этого, Венгрия была первой страной ЕС, получившей образцы российской вакцины для проведения исследований, а произошло это в ноябре. Вакцины от COVID-19: «Спутник V» набирает высоту, Pfizer угрожает жизням © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«Очень важно, что они отделили политику от здоровья и жизни людей. Мы с первого дня боролись за то, что вакцина должна быть вне политики, что решения по вакцине должны основываться на безопасности, эффективности, логистике, условиях контракта, а не на политике», — заявил на брифинге для журналистов глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Впрочем, без попыток сорвать сделку не обошлось. Информационное агентство Reuters сообщило в конце декабря, ссылаясь на администрацию премьер-министра Венгрии, что Будапешт передумал закупать «Спутник V» и сделал выбор в пользу китайского препарата и прямых поставок через механизмы ЕС, однако РФПИ опроверг это сообщение, назвав его примером fake news.

Первые поставки «Спутника V» в Венгрию начнутся уже в феврале, по итогам переговоров главы МИД страны Петера Сийярто и его российского коллеги Сергея Лаврова 22 января в Москве стало известно, что речь идёт о количестве доз для вакцинации 1 млн человек.

В борьбе с COVID-19 Будапешт действует решительно, не теряя драгоценного времени. Он даже предварительно не уведомил руководство ЕС о своём намерении — по словам официального представителя Еврокомиссии Стефана Де Кеерсмакера, о предполагаемом разрешении на чрезвычайное использование российской вакцины в Венгрии они узнали из сообщений СМИ, а от властей страны не получали никакого официального подтверждения на этот счёт.

Тем не менее, как подчеркнул чиновник, отдельное государство — член ЕС может применять вакцины, закупленные вне рамок стратегии ЕС по вакцинам на основе разрешения об их чрезвычайном использовании, несмотря на достигнутую договорённость координировать на уровне ЕС решения по регистрации того или иного препарата от коронавируса, — это вопрос национальной компетенции.

Холодный немецкий расчёт

Интерес к «Спутнику V» проявляют и другие европейские страны, в том числе Германия. На пресс-конференции 21 января канцлеру ФРГ Ангеле Меркель задали вопрос о её телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным и о перспективах российской вакцины. «Спутник-V» и другие. Кто побеждает в мировой войне вакцин © РИА Новости, Виталий Подвицкий | Перейти в фотобанк

«Известно, что у России есть вакцина "Спутник", и я сказала, что, если мы хотим сотрудничать — а я считаю, что при всех политических расхождениях, которые сейчас у нас серьёзные, — в пандемию можно сотрудничать в гуманитарных сферах», — ответила она.

Более того, Германия может стать пятой страной в мире, на территории которой производится российская вакцина (процесс уже налажен в Китае, Индии, Южной Корее и Бразилии), но для этого препарат должен предварительно получить разрешение Европейского медицинского агентства.

«Россия сейчас обратилась в ЕМА. И я предложила, чтобы наш Институт Пауля Эрлиха мог оказать поддержку России в этой процедуре в ЕМА», — заявила Меркель, уточнив, что, в частности, речь идёт о поддержке в оформлении документации.

Как объяснил в эфире радио Sputnik ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин, решение канцлера продиктовано, прежде всего, рациональными соображениями, потому что клинические испытания и первый опыт использования вакцины от американской компании Pfizer показывают достаточно серьёзные побочные эффекты, были даже летальные исходы.

По словам эксперта, Меркель крайне важно сейчас позиционировать себя и ХДС как успешного антикризисного менеджера, который способен принимать нестандартные решения для вывода из кризиса Германии, её экономики.

«Поэтому можно сказать, что это решение принято в пользу граждан Германии. Кроме того, Меркель демонстрирует готовность ради блага собственного населения не идти на поводу у американских партнёров, что ей зачастую ставят в укор. То есть это шаг для вывода страны из состояния локдауна, но это и демонстрация стремления правящей коалиции, правительства проявить заботу о населении, что, безусловно, призвано принести дополнительные очки в начинающейся выборной гонке в Бундестаг», — сказал Камкин. Шарий собрался в Россию на прививку © скриншот с видео Анатолий Шарий

Эпидемиологическая ситуация в стране, по признанию властей, очень сложная. Согласно опубликованной 22 января статистике Института имени Роберта Коха, который подчиняется Министерству здравоохранения ФРГ, с начала пандемии коронавирусом заразились 2 106 262 человека, скончались 50 642.

Накануне Меркель продлила жёсткие карантинные меры, введённые 16 декабря, как минимум до 14 февраля: работают только магазины продуктов и товаров первой необходимости, занятия в школах проводятся в онлайн-режиме, парикмахерские, музеи, театры, косметические салоны закрыты. В регионах, где обстановка самая тяжёлая, люди должны носить не маски, а респираторы (которые не только дороже, но и трудно купить) и не отдаляться от дома далее чем на 15 км без веской причины.

Всем на зависть

Венгрия и Германия — это отличные примеры наличия политической воли не политизировать вопрос борьбы с коронавирусом и при выборе вакцины руководствоваться исключительно медицинскими доводами, а не предвзятым отношением к стране, её производящей.

Жители Франции, например, хотели бы, чтобы их политики действовали точно так же. Читатели газеты Le Figaro с радостью встретили новость о подаче Российским фондом прямых инвестиций заявку на регистрацию «Спутника V» в Евросоюзе. Один из них отметил, что если вакцина получит отказ, то это станет свидетельством политической подоплёки.

«Вы ничего не знаете о научных российских исследованиях, но уже не доверяете им. Вакцинация от оспы началась в России на 30 лет раньше, чем в США. Честнее было бы признать, что здесь замешана политика. Они запрещают нам покупать российский газ, чтобы продать сланцевый. Байден примет решение за Евросоюз», — добавил читатель. Итальянский посол привился российской вакциной от COVID-19 © РИА Новости, Виталий Аньков | Перейти в фотобанк

Другой читатель призывает отбросить предрассудки и напоминает, что в России много великих учёных в разных областях, а астронавтов на МКС до недавнего времени доставляли только русские.

Несколько человек подчеркнули, что зарегистрировать «Спутник V» необходимо потому, что в Европе образовался дефицит вакцины. И эта проблема набирает обороты с каждым днём — за 10 дней Pfizer дважды сократила объёмы поставок препарата после того, как Европейское агентство по лекарственным препаратам разрешило извлекать из одного флакона не 5, а 6 доз, хотя изначально эта мера должна была ускорить темпы вакцинации населения.

Власти Италии готовятся подать в суд на компанию Pfizer за срыв контракта на поставку.

Евросоюз для Украины не авторитет

20 января Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации поддержал законопроект, согласно которому правительство Украины не будет разрабатывать и внедрять национальную процедуру экстренной регистрации вакцин, а просто разрешит использовать без проведения экспертизы и регистрации те препараты, которые уже зарегистрированы в других странах: США, Индии, государствах ЕС и других.

И тут возникает интересная ситуация. 22 января ВОЗ начнёт процедуру, предваряющую подачу регистрационной заявки «Cпутника V». Как пояснила официальный представитель организации Маргарет Харрис, разрешение на внесение российской вакцины в список разрешённых для использования в экстренных ситуациях будет выдано экспертами только тогда, когда они будут удовлетворены всеми данными.

Сейчас многие страны воздерживаются от применения «Cпутника V» из-за отсутствия части документации о результатах клинических исследований, но после того, как своё заключение о безопасности «Cпутника V» выдаст ВОЗ, велика вероятность, что «добро» дадут и национальные правительства, в том числе европейских государств. И что тогда, Украина вслепую, автоматически последует их примеру и разрешит прививать своих граждан — сотни из них заразились коронавирусом повторно — российским препаратом? «Умершие будут гордиться!» — Запад недоумевает, почему украинские власти отказываются от «Спутник V» © РИА Новости, Владимир Песня | Перейти в фотобанк

На вопрос, рассмотрит ли Киев возможность закупки вакцины, если её рекомендует ВОЗ, министр здравоохранения Украины Максим Степанов ответил в интервью изданию «Страна»: «МОЗ не рассматривает вариант покупки "Спутника V". Поэтому можем на эту тему больше не дискутировать».

Сейчас власти ведут переговоры с несколькими поставщиками, но заключить договор пока удалось только с китайской компанией Sinovaс, прививочная кампания начнётся в феврале сразу же после получения первых доз. Не смутило политиков и то, что эффективность этой вакцины Coronavac составляет в среднем менее 60%, согласно отчётам бразильского Института Бутантан в Сан-Паулу, партнёра китайской компании: общая эффективность составляет 78%, а в лёгких случаях без госпитализаций — 50,4%.

Хотя сам же Степанов заявлял, что показатель должен быть не менее 70%, иначе Киев от закупок откажется.

Однако главную надежду украинские власти возлагают всё-таки на европейские механизмы поставок вакцины, только вот воплотятся ли они в жизнь — большой вопрос, а если да, то когда?

В письме, которое президент Украины Владимир Зеленский получил 21 января, глава Евросовета Шарль Мишель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пишут, что Украина может рассчитывать на солидарность Евросоюза в вопросе получения вакцины против коронавируса, и ЕС предпринимает шаги для обеспечения скорейшего доступа Украины к вакцинам, но никаких, даже примерных, сроков поставок не указано. Иными словами, не письмо, а просто отписка, европейские чиновники всерьёз и не думают ни о какой помощи Киеву — со своими бы проблемами разобраться, а до ваших нам дела нет. Молчанов рассказал, каким образом российская вакцина попадет на рынок Украины © Facebook, Денис Жарких

Спасение утопающих — это дело рук самих утопающих. Эта старая, как мир, истина знакома всем, но украинские политики продолжают наивно полагать, что в один прекрасный день придёт какой-то добрый дядя и спасёт их страну. Нет, не придёт, искать выход из ситуации нужно самостоятельно.

Какими бы принципиальными ни были разногласия с Москвой, Германия правильно расставляет приоритеты и соглашается не только на приобретение, но и на производство российской вакцины, потому что сейчас главное — это здоровье населения, нельзя приносить ни в чём не виновных людей в жертву политическим предрассудкам.

Конечно, очень хорошо, что есть право выбора, какой препарат применять, но в силу разных причин поставки того или иного из них невозможны (в частности, из-за условий хранения, например, для вакцины Pfizer и BioNTech нужен температурный режим ниже −75°C), и тогда нужно проявлять гибкость, заключать соглашения с другими поставщиками, лишь бы процесс вакцинации не останавливался, и коллективный иммунитет сформировался как можно скорее, а угроза отступила.

Официальный Киев по любому поводу и без повторяет, что встал на европейский путь развития и внедряет в стране стандарты ЕС. Сейчас как раз настал тот момент, когда нужно брать пример с Европы, но нет, украинские власти стоят на своём — пусть лучше люди умирают, чем мы согласимся купить лекарства российского производства.