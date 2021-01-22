В Украине намерены ужесточить наказание за вождение в нетрезвом виде. За соответствующий законопроект в Верховной Раде планируют проголосовать уже на следующей неделе. А причиной такой скоростной реакции власти и народных депутатов стало управление автомобилем в пьяном виде ВИП-чиновником

Кабмин Украины уволил замминистра из-за пьяного дебоша © Facebook, Виталий Немилостивый Виталием Немилостивым. Еще в конце 2020 года чиновник был задержан полицией за нетрезвое вождение. Но видео с нелицеприятным поведением замминистра, на котором он толкал правоохранителей и угрожал им, было предано огласке только сейчас, накануне рассмотрения законопроекта.

Из этой истории было решено сделать пиар-кампанию и показательную порку нарушителя. Чиновник Немилостивый был уволен уже 21 января. «Поведение, которое позволил себе заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталий Немилостивый, недопустимо. Все должны быть равны перед законом. Поэтому мы оперативно уволили заместителя министра. Должность в Кабинете министров Украины — это не привилегия, это прежде всего ответственность перед людьми и страной», — заявил глава украинского правительства Денис Шмыгаль. Правовую оценку действиям чиновника в ближайшее время даст и суд.

«Синий наглухо». Пьяный скандал вскрыл проблемы оборонной промышленности Украины © Facebook, Виталий Немилостивый Антон Геращенко, в свою очередь, в соцсетях прокомментировал ситуацию с чиновником и анонсировал принятие ужесточающих мер для пьяных водителей.

«На следующей неделе Верховная Рада рассмотрит законопроект № 2695, разработанный группой народных депутатов, которые хотят сберечь жизни украинцев от пьяного быдла на дорогах. В этом законопроекте предусмотрено право делать внезапные проверки водителей на состояние алкогольного опьянения, как это есть во всех цивилизованных странах. И что не разрешено сейчас в Украине. Я очень надеюсь, что этот законопроект поддержат все фракции и все депутатские группы, так как от рук пьяных водителей гибнут избиратели, голосовавшие за каждую политическую силу в надежде, что она сделает Украину безопаснее», — написал Антон Геращенко.

Законопроект об усилении ответственности за правонарушения на дорогах был зарегистрирован в Верховной Раде еще в декабре 2019 года. Однако до сих пор не был рассмотрен депутатами. Притом что ситуация на украинских дорогах угрожающая, по признанию экспертов. «Масштабы дорожно-транспортного травматизма в Украине значительно опережают аналогичные показатели большинства стран мира. В частности, по статистике, в Украине ежесуточно в дорожно-транспортных происшествиях гибнет от 15 и более человек, более 150 человек получают телесные повреждения различной степени тяжести. По этим печальным показателям наше государство занимает чуть ли не первое место в Европе», — сообщается в объяснительной записке к законопроекту. За 2020 года в Украине случилось 168 тысяч ДТП, в которых погибли 3541 человек. Начиная с 1991 года и по март 2019 года в ДТП погибли 174 095 человек, а травмы получили более одного миллиона украинцев.