Производитель «Спутник V» подал заявку на её централизованную регистрацию на территории Евросоюза. При этом первая страна ЕС уже зарегистрировала российскую вакцину по национальной процедуре

Ситуация с вакцинированием от COVID-19 в Европе с каждым днем становится все причудливее.

ВОЗ жалуется на нехватку вакцин, но медлит с их регистрацией

Неравенство в поставках вакцин от коронавируса в страны с высоким и низким уровнем дохода подрывает усилия мирового сообщества в борьбе с пандемией, заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус.

«Сейчас мы сталкиваемся с реальной опасностью того, что, когда вакцины дают некоторым надежду, они становятся еще одним камнем в стене неравенства между имущими и неимущими в мире», — сказал глава ВОЗ, выступая 18 января на открытии сессии исполнительного совета организации. По его словам, совершенно правильно, что все страны намерены в первую очередь привить работников системы здравоохранения и пожилых жителей. Но неправильно, что молодые, более здоровые взрослые жители в богатых странах получают вакцину раньше, чем медики и пожилые люди в более бедных странах, подчеркнул Гебреисус. Украина и вакцина: чиновники хитрят, казна пуста, и США не велят © РИА Новости, Александр Кряжев | Перейти в фотобанк

Как известно, на данный момент ВОЗ включила в реестр препаратов для применения в чрезвычайных ситуациях только вакцину от коронавируса, разработанную американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech. 20 января заместитель генерального директора ВОЗ по доступу к лекарствам, вакцинам и фармацевтическим препаратам Марианджела Симао сообщила, что ещё три вакцины от COVID-19 «находятся на поздних стадиях рассмотрения» для включения в этот реестр.

По информации агентства Reuters, речь идёт о вакцинах, разработанных американской компанией Moderna, британской AstraZeneca и китайской Sinopharm. В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что 22 января ВОЗ начнет процедуру pre-submission review, предваряющую подачу регистрационной заявки российской вакцины «Спутник V».

«Спутник V» зарегистрировали в стране Евросоюза

В четверг, 21 января, Национальный институт фармакологии и питания Венгрии зарегистрировал вакцину «Спутник V» по ускоренной процедуре на основании результатов клинических испытаний вакцины в России и оценки местных экспертов, которые получили образцы в конце ноября. Об этом сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), участвовавший в создании вакцины. Регистрация действует шесть месяцев, после чего может быть продлена ещё на полгода.

Таким образом, Венгрия стала первым государством ЕС, которое официально разрешило применение вакцины «Спутник V» на своей территории. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто вскоре направится в Москву для обсуждения вопросов использования российской вакцины от коронавируса, передало агентство Reuters слова главы администрации премьера Венгрии Гергея Гуляша. Вакцина: халяль или харам? © CC0, Pixabay

О регистрации в Венгрии российской вакцины «Спутник V» Еврокомиссия (ЕК) узнала из СМИ и не получила официального подтверждения венгерских властей, заявил российскому агентству «Интерфакс» официальный представитель ЕК Стефан Кеерсмакер. В Евросоюзе договорились о централизации выдачи разрешений на применение вакцин, пояснил Кеерсмакер. Вместе с тем страны ЕС вправе применять вакцины, закупленные вне рамок общей стратегии, регистрируя их по национальной процедуре. Собеседник «Интерфакса» также отметил, что Европейское медицинское агентство (EMA) находится в контакте с производителем российской вакцины.

Днём ранее РФПИ подал в ЕМА заявление о регистрации вакцины «Спутник V» на территории Европейского Союза и ожидает, что процесс постепенной экспертизы (rolling review) начнется в феврале 2021 года. В ЕМА подтвердили, что состоялась встреча с разработчиком «Спутник V» для обсуждения возможных вариантов её одобрения ЕС и дальнейшего взаимодействия с агентством. На этой встрече была подана заявка на получение научного заключения по вакцине, после которого можно будет приступить непосредственно к процедуре получения разрешения для её выхода на рынок стран ЕС. Паралич и смерть: чем обернулась вакцинация Pfizer в Норвегии и Израиле © РИА Новости, Константин Михальчевский | Перейти в фотобанк

Меркель готова поддержать производство «Спутник V» в Германии

Канцлер ФРГ Ангела Меркель подтвердила, что в разговоре с Владимиром Путиным выразила готовность к сотрудничеству по российской вакцине.

«Я на самом деле говорила с российским президентом. Известно, что у России есть вакцина «Спутник V», и я сказала, что если мы хотим сотрудничать, а я считаю, что при всех политических расхождениях, которые сейчас у нас серьезные, в пандемию можно сотрудничать в гуманитарных сферах», — заявила Меркель 21 января.

По её словам, вакцина, чтобы её можно было применять в ЕС и производить совместно, «должна получить разрешение Европейского медицинского агентства». «Россия сейчас обратилась в ЕМА. И я предложила, чтобы наш Институт Пауля Эрлиха мог оказать поддержку России в этой процедуре в ЕМА», — сказала канцлер Германии. Меркель добавила, что речь идет, в частности, о поддержке в оформлении документации.

«Спутник V» успешно прошел регистрацию по ускоренной процедуре в Алжире, Аргентине, Белоруссии, Боливии, Венесуэле, ОАЭ, Палестине, Парагвае, Сербии и Туркменистане. Заявки на приобретение свыше 1,2 миллиарда доз препарата поступили более чем от 50 стран. Чтобы удовлетворить спрос, российскую вакцину будут производить в Аргентине, Индии, Южной Корее и Китае. Возможно, следующей страной производства «Спутник V» станет Германия.

Массовая вакцинация от COVID-19 в ЕС и США займёт месяцы

Для вакцинации большинства американцев потребуются месяцы, заявил президент США Джо Байден.

«Пройдут ещё месяцы, прежде чем большинство американцев будут вакцинированы», — сказал Байден, выступая 21 января в Белом доме.

Власти Германии рассчитывают, что вакцина против коронавируса будет доступна всем гражданам страны к концу лета 2021 года. «Мы договорились, что со своей стороны сделаем всё, чтобы к концу лета вакцина была предложена каждому гражданину. Это зависит, конечно, от того, что вакцины будут доступны со стороны производителей, но со своей стороны мы сделаем всё возможное», — заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель 20 января по итогам совещания с главами федеральных земель.

Вакцинация от COVID-19 в ФРГ началась 27 декабря 2020 года, ныне первую прививку получили 1,2 миллиона человек, из них почти 25 тысяч уже сделали и вторую.

В Австрии, где также начали делать прививки от коронавируса в конце декабря, первые в очереди на получение вакцины люди в возрасте от 80 лет, жители домов престарелых и медики. При этом 20 января в этой стране вспыхнул скандал в связи с тем, что в Вене и ряде федеральных земель были зафиксированы случаи, когда прививки делали не упомянутым выше категориям лиц, а политикам, общественным деятелям и их родственникам. Раньше аналогичный скандал разразился в Польше, там большую часть «внеочередников» составили артисты.

Италия стала первой страной ЕС, в которой было сделано более миллиона прививок от коронавируса, то есть в настоящее время вакцину получили почти 2% населения, сообщила 21 января пресс-служба Национального агентства по туризму. Италия в настоящее время занимает шестое место в мире по количеству вакцинированных, и второе — в Европе. В агентстве уточняют, что 27 декабря там приступили к развертыванию первого этапа своей программы и уже привили весь медицинский персонал. Итальянские власти надеются, что до конца декабря 2021 года будет проведена вакцинация всего населения страны. Три проблемы Зеленского: мобилизация, вакцинация, «дорогизация» © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

В Великобритании по состоянию на начало текущей недели первую дозу вакцины против COVID-19 получили 4 062 501 человек, или 6% населения, следует из официальных данных. А к 21 января число вакцинированных составило почти пять миллионов человек, сообщил министр здравоохранения страны Мэтт Хэнкок. По словам министра, Национальная служба здоровья делает ежеминутно по 200 прививок. Всего в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии проживают около 66,83 миллиона человек.

21 января британская газета The Telegraph сообщила, что учёные Оксфордского университета намерены в срочном порядке подготовить версии вакцин против новых штаммов коронавируса из Великобритании, ЮАР и Бразилии. Университет подтвердил, что команда, работавшая над вакциной AstraZeneca, проводит исследование, чтобы оценить, возможна ли при необходимости реконфигурация технологии за 48 часов.

В свою очередь, эксперты американской компании Pfizer и немецкой BioNTech провели исследование, подтвердив эффективность своей вакцины от коронавируса против «британского» штамма, сообщили компании в совместном пресс-релизе 20 января. Результаты исследования делают вероятным эффективность вакцины Pfizer/BioNTech против «британского» варианта нового типа вируса, отметили разработчики вакцины, добавив, что воодушевлены результатами. При этом, по их словам, необходимы дальнейшие данные по мониторингу эффективности вакцины против новых вариантов коронавируса. «Умершие будут гордиться!» — Запад недоумевает, почему украинские власти отказываются от «Спутник V» © РИА Новости, Владимир Песня | Перейти в фотобанк

ЕС обещает Украине вакцины от COVID-19, но в неопределённом будущем

В четверг, 21 января, в адрес Владимира Зеленского поступило письмо от президента Европейского совета Шарля Мишеля и президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, в котором отмечается, что Украина может рассчитывать на солидарность Евросоюза в вопросе получения вакцины против коронавируса, и ЕС предпринимает шаги для обеспечения скорейшего доступа Украины к вакцинам. Однако возможные сроки поставок в письме не упомянуты.

В тот же день немецкое агентство Deutsche Welle (DW) на условиях анонимности привело слова высокопоставленного чиновника ЕС: «Я не могу ничего вам сказать о сроках, это было бы слишком рискованно». Он сослался на проблемы с вакцинацией в странах ЕС, в частности, на временное сокращение поставок вакцин BioNTech/Pfizer. «Но мы намерены продолжать работать над решением этой проблемы, и когда мы достаточно продвинемся, то сможем яснее ответить на этот вопрос», — заверил собеседник DW.

При этом 19 января глава Минздрава Украины Максим Степанов в интервью интернет-изданию Страна.ua, отвечая на вопрос о том, появится ли «Спутник V» на украинском рынке, заявил: «Нет… Ни при каких обстоятельствах. Есть у меня такое предчувствие».