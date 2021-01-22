8 января компания литовского предпринимателя Кестутиса Мартинкенаса Modus grupe подала в арбитражный орган Всемирного банка (Международный центр по урегулированию инвестиционных споров) иск против белорусского государства. И это, к сожалению, не первая претензия иностранных инвесторов. Наоборот, можно говорить о сложившейся практике

Пока ведется разбирательство, стороны не раскрывают суть претензий. Известно лишь то, что литовский бизнесмен (истец) хотел инвестировать в строительство гостиницы возле минского аэропорта. Об этом стороны договорились еще в 2014 году, но дальше слов дело так и не пошло. И вот теперь они, видимо, не смогли мирно «разойтись» и решат все вопросы через международный суд. Адвокат инвестора Инга Чагене пояснила, что иск был составлен на основании договоров о поощрении и взаимной защите инвестиций Литвы и Белоруссии. Белоруссия стала крупнейшим поставщиком битума на Украину © sb.by

Непростые отношения

Отношения между белорусскими собственниками и рядом крупных инвесторов нередко выливались в проблемы, разбирательства и взаимные претензии. Случай с литовцами далеко не первый.

Только в течение 2018 года против Белоруссии подавали иски в международные суды такие компании, как «Манолиум Процессинг» (с требованием компенсировать строительство троллейбусного депо), «Гранд Экспресс» (занималась возведением вагоностроительного завода в Осиповичах) и Delta Belarus Holding BV (инвестировала в белорусский «Дельта Банк»).

Но самым громкими в новейшей истории республики были инвестиционные скандалы, произошедшие еще в нулевых и начале десятых. Здесь можно вспомнить, как российская «Балтика» инвестировала в белорусский пивзавод «Крыница», но сделка сорвалась. Либо резонансный случай, когда в Минске решили национализировать свои кондитерские флагманы «Коммунарка» и «Спартак».

Пивные инвестиции «Балтики»

Об инвестициях со стороны российской «Балтики» в белорусский пивзавод «Крыница» Александр Лукашенко и Таймураз Боллоев договорились в 2001 году. Инвесторы были готовы к 2003 году удвоить мощности производства, вложив туда 50 миллионов долларов, они планировали через допэмиссию получить контрольный пакет акций белорусского госпредприятия.

В течение года «Балтика» успела вложить в «Крыницу» порядка 10,5 миллиона долларов, однако в Минске не выдали инвесторам контрольный пакет акций. Александр Лукашенко: кто он © AP, Sergei Sheleg, BelTA Pool

Белорусская сторона, в свою очередь, пояснила это тем, что руководство российской компании не выполнило собственные обещания по поводу строительства в Белоруссии ледового дворца для рабочих «Крыницы». «Если российские инвесторы хотят участвовать в либерализации и приватизации предприятий, то пускай делают это по-белорусски», — прокомментировал тогда ситуацию Лукашенко.

В то же время вице-президент «Балтики» Адам Тлехурай подтвердил, что компания действительно договорилась с местными минскими властями построить крытый каток и намерена эту договоренность выполнить. А заодно наладить взаимодействие и продолжить сотрудничество.

Тем не менее, что-то пошло не так, и «Балтика» все-таки свернула сотрудничество и подала иск в Международный коммерческий арбитражный суд, который удовлетворил иск и обязал Белоруссию выплатить российской компании вложенные средства.

Сладкие инвестиции в «Коммунарку» и «Спартак»

В начале нулевых гражданин США белорусского происхождения Марат Новиков начал инвестировать в две крупнейшие кондитерские фабрики Белоруссии — «Коммунарка» и «Спартак». Сперва он за 390 тысяч долларов купил 9,38% акций «Коммунарки», постепенно начал налаживать экспорт продукции в США, закупал оборудование.

Бизнесмен планировал создать в России розничную сеть под брендом «Маратовские», параллельно с этим на протяжении всех 2000-х годов он инвестировал в недвижимость, приобрел одну из белорусских гостиниц. И к 2010-2011 годам структуры Новикова завладели контрольным пакетом акций «Спартака» (55%) и подбирались к контрольному пакету и на «Коммунарке».

Однако в это же время минские городские власти подали в Высший хозяйственный суд Белоруссии на бывших акционеров фабрик, которые продали свои акции Новикову. И суд установил, что еще в 1993 году, во время приватизации госпредприятий, размеры уставных фондов обеих кондитерских фабрик были незаконно занижены, вследствие чего государство недополучило акции. Украина–2014, Белоруссия–2020, США–2021. Общее и особенное © REUTERS, Shannon Stapleton

Президент тогда на основании данного решения распорядился ликвидировать на этих предприятиях наблюдательные советы. «Здесь будет государственное предприятие для народа! И это не только предприятие коллективов, это достояние народа, это создавалось поколениями, и мы сделаем так, что эти предприятия будут просто блестеть на фоне других», — добавил он.

Новиков потерял свои активы, однако не стал подавать иск в суд, продолжив работать в кондитерском бизнесе, развивая собственный бренд. Сейчас его бизнес связан с Польшей, Латвией и Россией.

Троллейбусные инвестиции «Манолиум-процессинг»

В 2003 году российская компания «Манолиум Процессинг», которая принадлежит бизнесмену Араму Екавяну и его партнеру Андрею Долгову, выиграла тендер на застройку в центре Минска. Инвесторы планировали вложиться в строительство элитного жилья, гостиницы и бизнес-центра на общую сумму 500 миллионов долларов. Чтобы реализовать задумки, бизнесмены приняли предложение минских властей инвестировать 15 миллионов долларов на новое троллейбусное депо в Уручье и перечислить 1 миллион долларов на строительство Национальной библиотеки.

Однако в итоге инвесторы так и не смогли завершить работы в центре города в оговоренные сроки (1 июля 2011 года).

По их показаниям, это было из-за того, что минские власти слишком поздно предоставили земельные участки для строительства. В то же время новое троллейбусное депо, в которое они вложили средства, было построено. Алексей Дзермант: Байден будет искать на Трампа новое «русское досье» © Facebook, Алексей Дзермант

Стороны проводили переговоры о том, как быть в сложившейся ситуации, но не смогли прийти к согласию, и в итоге белорусский суд расторг инвестиционный договор в 2014 году. Депо же тогда по распоряжению главы государства было передано городским властям.

«Манолиум-процессинг» восприняла эти решения как принудительное отчуждение своего имущества и потребовала возвратить около 200 миллионов долларов — 171 миллион за упущенную выгоду и 37 миллионов за отчуждение.

Но государство заявило, что депо должно быть безвозмездно передано городским властям, потому что инвестор должен Минску штрафные санкции. По расчетам белорусской стороны, они полностью покрывают расходы на строительство нового депо. Причиной штрафов стал тот факт, что бизнесмены самовольно занимали земельный участок площадью 8 га, в то время как сразу после расторжения инвестиционного договора они должны были его покинуть.

Компания подала иск в Постоянную палату третейского суда в Гааге. Первое рассмотрение дела произошло 29 июля — 1 августа 2019 года. Но оно тянется по сей день — окончательное решение по нему пока не принято.

Особенности национального инвестирования

Вышеуказанные случаи, как и в целом споры и скандалы с инвесторами, демонстрируют двойственный характер белорусской инвестиционной политики.

С одной стороны, есть указание и планы привлекать инвесторов, стать для них более привлекательными, что проявляется в создании многочисленных льгот, свободных экономических зон, Парка высоких технологий. С другой стороны, есть особенности политико-экономического устройства республики, которые не идут в ногу со свободной рыночной экономикой и не совсем способствуют достижению этой цели.

Инвесторы должны быть уверены, что, приходя в ту или иную страну, они будут иметь дело со стабильным законодательством и положением собственного бизнеса. В белорусских же правилах игры есть много нюансов — там от бизнесменов требуется «социальная ответственность». Telegram — не навсегда: Лукашенко призвал не забывать про «классику» © БелТА | БелТА | Перейти в фотобанк

«Если кто-то в Белоруссии хочет работать, по крайней мере при нынешней власти, нынешнем президенте, он прежде всего думать должен о людях», — заявил как-то Лукашенко.

На практике это обычно выражается, например, в требовании сохранить рабочие места, профиль компании, социальную инфраструктуру. В то время как по правилам рынка инвестор обладает куда большей самостоятельностью, его волнует в первую очередь доходность предприятия.

Белорусский адвокат Валерий Папакуль, который неоднократно занимался сопровождением многих крупных международных инвестпроектов, отметил, что ещё одной особенностью инвестирования в Белоруссии выступают попытки бизнесменов защитить свои инвестиции на будущее через получение гарантий от высших должностных лиц. «Мы сейчас отчетливо видим этот тренд: инвесторы хотят заручиться поддержкой на самом высоком уровне, иные варианты их не устраивают», — отметил эксперт.

Однако существующая практика показала, что защитить свои инвестиции иностранные инвесторы в Белоруссии не могут, поскольку последнее слово, будь то строительство гостиницы или трамвайно-троллейбусного парка, остается не за законом, а за президентом. А угадать, какое решение он может принять через 5 минут или через 5 лет, невозможно.