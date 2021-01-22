Народному депутату от «Слуги народа» Анатолию Гунько присудили 2 миллиона гривен моральной компенсации. Парламентарий требовал деньги от правоохранителей, вскрывших его махинации с землёй

По мнению Гунько, уголовное дело против него подорвало его безупречную репутацию и на год отсрочило избрание в Верховную Раду. При этом, само обвинение не было надуманным.

Скандал на 120 миллионов

Весной 2018 года прокурор и начальник следственного управления главного управления полиции в Киевской области на брифинге сообщил о причастности Гунько к присвоению земельного участка госпредприятия «Радиопередающий центр» площадью более 115 га в г. Бровары под Киевом, стоимостью почти 120 млн грн.

В СМИ появились публикации, в которых Гунько фигурировал как лидер организованной преступной группировки. Прокуратура Киевской области сообщила о задержании семерых человек, уничтоживших стратегическое оборудование радиопередающего центра (РПЦ), с помощью которого радиосигналом покрывалось 95% территории Украины. Среди задержанных был и Гунько.

Андрей Доманский: Адвокатура — единственный правоохранительный орган в Украине Назария Кузя, у Гунько, в то время директора ООО «Гильдия права» и соучредителя строительной компании ООО «Компания Интер-Профит», «возник преступный умысел обогащения путем незаконного присвоения государственного имущества и имущества, находящегося в постоянном пользовании ГП «Радиопередающий центр».

При этом Гунько понимал вред, который будет нанесен государству и обороноспособности государства в военное время».

Речь идет о стратегическом предприятии в структуре Министерства обороны, на территории которого стояли большие радиовышки, и это был один из крупнейших объектов в бывшем Советском Союзе. Во времена СССР главная башня помогала глушить западные радио «Свобода» и BBC. А в начале 2010-х стала популярна среди экстремалов, которые бесстрашно забирались на 260 метров. Несмотря на то что объект перестал быть особо полезен и востребован, «Радиопередающий центр» оставался запрещенным к приватизации. Башня могла пригодится в случае чрезвычайной ситуации или войны.

Но наступили суровые рыночные отношения. Минобороны, на балансе которого числился радиопередающий центр, подсчитало, что от него легче избавиться — об этом рассказал бывший руководитель центра Сергей Булычев.

«У нас в использовании было около 115 гектаров земли. И земельный налог предприятие должно было платить около 150 000 гривен в месяц. То есть, 1,5 миллиона гривен в год. Не имея доходов, предприятие было не в состоянии это выплачивать. У нас задолженность налога на землю была больше 5-и миллионов гривен», — рассказывал в прокуратуре Булычев.

Таким образом, решив сэкономить на аренде, «Радиопередающий центр» вернул городу 96 гектаров угодий. Решением горсовета как «сельскохозяйственная» земля была отдана 48 лицам для ведения частного хозяйства — по 2 гектара каждому. Оформлялись участки на подставных лиц. Таким образом, в течение 2013 года группа людей во главе с Гунько незаконно присвоила земельный участок РПЦ в Броварах стоимостью почти 120 млн грн.

Преграда в Раду

Крушение «слуг». Почему обвалились рейтинги партии Зеленского © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Летом 2019 года Гунько принимал участие во внеочередных выборах в парламент по округу № 209 (Черниговская область) от партии ВО «Батькивщина». Однако вместо него мандат получил Валерий Зуб от «Слуги народа».

По мнению Гунько, виной этому стало уголовное дело против него, которое «снизило уровень доверия избирателей к нему как кандидату в народные депутаты Украины». А ограничение суда в виде запрета отлучаться за пределы Киевской области негативно повлияло на хозяйственную деятельность ООО «Гильдия права», директором которого он является.

В июне 2020 года Гунько инициировал судебный процесс о взыскании морального вреда за незаконное уголовное преследование. В своем иске он указывал, что «получил сильные душевные страдания, повлекшие негативные изменения в личной жизни, пострадала деловая репутация, поскольку он является публичным лицом, занимается общественной и политической деятельностью». «Незаконное привлечение к уголовной ответственности и появление ряда публикаций негативного содержания» существенно повлияло на отношение друзей, знакомых и партнеров, подорвало его «авторитет и статус добропорядочного человека».

Гунько посчитал, что 10 миллионов гривен смогут компенсировать его моральные страдания.

Миллионер отсудил пару миллионов

В ГПУ открыли дело против депутата Рады Дубинского — ЦПК © Facebook, Александр Дубинский Олега Ляшко. Очевидно, сказалось и на решении суда.

За почти год пребывания в статусе подозреваемого, «исходя из принципа справедливости, добросовестности и разумности, а также… с соразмерности заявленных требований тем страданиям, которые претерпел истец в период с 29 марта 2018 до 20 марта 2019», суд решил, что Гунько заслужил 1 980 000 грн компенсации нанесенного ему морального ущерба. А также за четыре дня содержания под стражей ему присудили минимальное возмещение, гарантированное государством, — 20 тыс. грн (5 тыс. за каждый день в изоляторе). Всего Гунько присудили компенсацию 2 млн грн.

И это при том что, согласно декларации за 2019 год, Гунько заработал как предприниматель около 4,88 миллиона гривен, еще 243 тыс. грн получил от ООО «Гильдия Права», а также дивиденды на сумму 78 тыс. грн от адвокатского объединения «Гильдия права». Наличные средства депутата составляют 500 тыс. долларов, 120 тыс. евро и 3 млн грн.

В невиновность депутата не верят местные активисты. Они уверены, что уголовное дело против Гунько закрыли него не просто так, а за большие деньги. Но в этом уже никто разбираться не будет.