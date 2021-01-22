В среду, 21 января, Комитет по вопросам правоохранительной деятельности порекомендовал Верховной Раде принять в первом чтении законопроект № 4335 об обороте гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов к нему

Законопроект предполагает регулирование оборота оружия, что может стать шагом к его последующей легализации.

«Комитет по результатам голосования 10 голосами «за» при 4 воздержавшихся и 4 «против» принял решение рекомендовать Верховной Раде принять за основу законопроект №4335, наработанный рабочей группой комитета», — говорится в сообщении. Председатель подкомитета Александр Дануца заметил, что Украина — единственная в Европе страна, которая до сих пор не имеет закона об обороте оружия.

Верховная Рада сделала еще один шаг к легализации оружия © CC0, Pixabay

Однако подзаконный акт относился к еще советскому закону, который был отменен. Отсутствие иного закона создает юридические коллизии. С одной стороны, есть ответственность за незаконное хранение оружия, но нет закона, определяющего его законное хранение, то есть нет закона, который можно нарушить, храня оружие.

Подобный юридический хаос творится на Украине долгие годы — с тех пор, как стали пересматривать советские законы, забывая о подзаконных актах, принятых уже в годы независимости. Юридические хитросплетения и возможность двоякого толкования закона создают почву для пресловутой коррупции, а из закона делают то самое дышло.

На данный момент украинцам, которым более 21 года, разрешено владеть гладкоствольным, а также нарезным длинноствольным огнестрельным полуавтоматическим оружием. Легально купить можно только длинноствольное оружие, карабин или охотничье ружьё.

Однако многих граждан интересует владение пистолетами — короткоствольным оружием, что пока формально запрещено, но фактически оно каждый день стреляет на улицах городов. Право на пользование короткоствольным травматическим оружием имеют работники правоохранительных органов, судьи, военнослужащие, депутаты, журналисты. С октября 2012 года было разрешено использование короткоствольного огнестрельного оружия сотрудникам частных охранных компаний.

Украинцам планируют массово раздать оружие © ФСБ РФ | ФСБ РФ | Перейти в фотобанк

Гражданское огнестрельное оружие в свою очередь разделяют на: автоматическое (его приобретение запрещено гражданам), травматическое короткоствольное огнестрельное оружие (его можно будет приобрести в возрасте от 21 года, не имея медицинских противопоказаний и судимостей). Отдельно прописаны нормы получения короткоствольного огнестрельного оружия. Разрешение на его приобретение можно будет получить с 28 лет. Условие — на протяжении последних 5 лет пользоваться огнестрельным оружием любой другой категории (например, охотничьим ружьем). Гражданин также должен быть не судимый, без медицинских противопоказаний, на протяжении последнего года его не должны были привлекать к административной ответственности.

Однако что касается непосредственного ношения оружия, то, согласно законопроекту, носить его на улице можно будет только определенному перечню граждан. Кто именно получит разрешение, будет впоследствии указано в отдельном постановлении Кабинета министров. Когда это произойдет — неизвестно.

В законопроекте есть пункт, согласно которому граждане могут носить оружие: на охоте, на стрельбищах, в тире (при наличии лицензии у его владельцев) или на спортивном мероприятии, а также в зоне постоянного места хранения оружия (дома). То есть защищаться от нападающих с помощью пистолета можно будет только у себя дома, что в принципе и сейчас можно делать с помощью, скажем, охотничьего ружья.

«По последней практике Верховного суда применение оружия для пресечения проникновения в жилье считается правомерным. Но в Украине наблюдается разгул именно уличной преступности. Преступники могут быть вооружены нелегальным огнестрельным оружием, в то время как законопослушный гражданин все равно остается беззащитным перед этой угрозой», — прокомментировал законопроект украинский адвокат Александр Кудрявцев.

Отдельным законопроектом №4336 депутаты предлагают внести изменения в Кодекс административных нарушений и Уголовный кодекс. В частности, согласно изменениям в Кодексе админнарушений, гражданина могут лишить права владения гражданским оружием от трех до пяти лет или до 10 лет в случае систематического нарушения порядка пользования правом владения оружием.

По аналогии с водительскими удостоверениями будут введены удостоверения владельца оружия, в которых будет указана категория оружия, которое может приобрести владелец удостоверения. Однако адвокат Сергей Лысенко видит в этом еще одну базу для коррупции. «Получение еще одного технического паспорта создаст очередную коррупционную схему в органах, которые будут заниматься регистрацией оружия», — считает адвокат.

Партия Зеленского хочет легализовать оружие на Украине © CC0, Pixabay

Весной 2019 года экс-президент Порошенко выступил против легализации короткоствольного оружия. В начале сентября 2019 года президент Зеленский тоже негативно ответил на петицию о легализации оружия, заявив, что в воюющей стране "это преждевременно". В прошлом году и глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявлял, что украинское общество в полной мере не готово к легализации короткоствольного оружия.

Против легализации выступила также генпрокурор Ирина Венедиктова. По ее мнению, в стране и так очень много оружия и, наоборот, необходимо что-то с этим делать. «Я считаю, что монополия на силу должна быть исключительно у государства», — заявляла Венедиктова.

В то же время бывший главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос в начале нвнешнего года выступил за легализацию оружия, ссылаясь на традиции казачества. «Потому что украинская история говорит о том, что каждый казак имел свою саблю, имел свой пистолет, имел коня, а если он не имел коня, то имел копье. Поэтому, украинец должен иметь короткоствольное оружие, если он в сознании, если он не является наркоманом или больным человеком», — заявил Матиос в эфире телеканала ZIK.

В конце декабря заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос заявил, что профильный комитет парламента обсуждает еще один законопроект, под номером 4504, поданный депутатами «Голоса», который предполагает возможность раздачи огнестрельного оружия членам батальонов территориальной обороны, в которых призывник тоже сможет проходить военную службу и хранить оружие дома. Членам территориальной обороны предлагается выдать для хранения дома 80 тыс. единиц стрелкового оружия. Напомним, что батальоны территориальной обороны ранее формировались преимущественно из радикальных националистов. Кривонос заявил, что не видит в этом угрозы, так как на руках у населения уже и так более миллиона единиц оружия. Законопроект планируют вынести на рассмотрение парламента к марту этого года.

По мнению частного адвоката Юлии Франскевич, законопроект №4335 практически не меняет нынешнюю ситуацию с правом на использование оружия. Фактически это лишь попытка подчистить авгиевы конюшни украинской Фемиды. Речь пока не идёт о легализации ношения оружия, хотя законопроект и позволяет при соблюдении определенных условий хранить пистолет дома. Далее всё будет зависеть от постановления Кабмина, а нынешний законопроект может дать правовую базу для легализации ношения короткоствольного оружия, что, скорее всего, приведет к частым перестрелкам в тех украинских кабаках, где пока ограничиваются поножовщиной.