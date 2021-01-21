Бывший комик и шоумен Александр Скичко возглавит Черкасскую областную государственную администрацию. Но для него это лишь ступенька на пути к вожделенной должности

В среду, 20 января Кабинет министров Украины одобрил кандидатуру на пост главы Черкасской областной государственной администрации. Правительство поддержало назначение на эту должность депутата от «Слуги народа» Александра Скичко.

Теперь дело за президентом. Именно Владимир Зеленский должен назначить нового губернатора Черкасчины своим указом.

Скичко всего 29 лет, но ему доверили одну из важнейших и сложнейших областей Украины.

«Зеркало» для Зеленского, или Обычный непотизм

Молодой шоумен и комик — биография Скичко напоминает биографию президента Украины Владимира Зеленского.

Скичко принимал участие в трёх талант-шоу, был ведущим «Евровидения-2017» (он даже играл на сопилке мелодии некоторых песен конкурса), церемонии «украинского Оскара» — кинопремии «Золота Дзиґа-2017».

Нынешний его брак второй. Первая жена была старше Скичко на 10 лет. Она родила ему двух детей. Вторая — нынешняя — жена Скичко владеет роскошным отелем Fairmont Grand Hotel Kyiv, а также рестораном VOGUE Café.

Собственно, с отцом жены Скичко Елизаветы многие и связывают политический успех Скичко. Тесть будущего губернатора Леонид Юрушев — владелец Днепровагонремстроя — одного из крупнейших вагоностроительных заводов страны.

Именно благодаря Юрушеву, утверждают СМИ, Скичко попал в команду Зеленского и победил на мажоритарном округе № 197 с центром в Каневе в Черкасской области. К нему на округ приезжал с бесплатным концертом «Квартал 95» — Канев попал в число городов тура «Квартал-Фест», который совпал с выборами в Верховную Раду.

Именно благодаря связям депутата дороги в Черкасской области дождались ремонта, как и знаменитый каневский долгострой — местный Дом культуры.

Теперь же Скичко предстоит возглавить Черкасскую область.

Черкасчина — старинный казацкий край, место упокоения «солнца украинской поэзии» Тараса Шевченко — является довольно непростым регионом. Через него пролегают важнейшие транспортные пути — достаточно вспомнить тот же Днепр. Это не только аграрная, но и индустриальная область.

«На химию в Черкассы», — этот отрывок из классика современной украинской литературы Леся Подервянского прославил промышленность города и среди молодого поколения украинцев.

А ещё житель Черкасс похвастается абрикосами, растущими на городских улицах, и самым большим буддийским монастырём Украины.

В то же время это довольно проблемный для власти регион. Именно с демарша мэра Черкасс Анатолия Бондаренко началось выступление мэров против центральной власти. Причиной протеста был локдаун и ограничения на ведение бизнеса в связи с пандемией.

«Я думал, что вы будете сажать за кнопкодавство, будете сажать своих соратников за Велюр. И вы знаете, мы готовы отвечать. Но только после ваших однопартийцев. <…> Черкассы будут оказывать сопротивление, запомните. Черкассы — вольный казацкий город. Если нужно будет объединить Украину, мы объединим Украину», — заявил Бондаренко в одном из своих видеообращений к Зеленскому.

В общем, Скичко достанется явно не простой регион. Однако сам он пока демонстрирует боевой настрой.

«По моему мнению, сегодня Черкасчина недооценена и недоинвестирована. Хотя город и область очень мощные. Моя миссия — консолидировать все силы и усилия для того, чтобы Черкасчина получила достойное развитие. Я приложу максимум усилий для обеспечения задач, на меня возложенных, а достигнутые ранее результаты администрации буду поддерживать и приумножать», — написал будущий губернатор в Facebook.

Впрочем, Черкасская область для народного депутата лишь ступенька на карьерном пути, утверждают некоторые источники.

По пути в министерство

Настоящая цель Скичко — Министерство инфраструктуры, уверяет ряд источников.

«Александр Скичко в Верховной Раде был членом Комитета по вопросам инфраструктуры и в последние полгода активно готовился зайти на должность министра инфраструктуры — вместо Владислава Криклия. Более того, Александр вышел в публичную плоскость с жесткой критикой работы Криклия, а на Офис президента со стороны финансово-промышленных групп (прежде всего СКМ) оказывалось сильнейшее давление по поводу назначения Александра на должность министра», — утверждает популярный на Украине Τelegram-канал «Легитимный». Зеленский уволил губернатора Черкасской области © president.gov.ua

Украинское издание «Страна» процитировало друга Скичко из фракции «Слуга народа», который также утверждал, что пост главы Черкасской ОГА рассматривается молодым политиком как промежуточная ступень на пути к портфелю министра.

«Саша хочет быть именно министром. Летом даже к Первому (президент Владимир Зеленский. — Ред.) ходил. По его словам, в ОП дали добро, но с одним условием: он идет на "губернатора" и показывает эффективную работу. И, думаю, вряд ли он бы разменял мандант на "губернаторство" без каких-либо гарантий», — отметил неназванный депутат.

Другой собеседник издания во фракции указал, что скорее всего на губернаторской должности Скичко будет опираться на связи своей семьи (отец депутата возглавляет местный филиал «Райффайзен Банк Аваль») и связи тестя. А это значит, что самостоятельным главой области он не будет.

«Да и министром, возможно, станет только из-за того, что Юрушев хочет место в Кабмине», — указал этот депутат.

Впрочем, Скичко может и не стать министром. Ведь для этого ему нужно справиться с проблемами в области. А это весьма непросто.

Собственно, на это был расчёт главы Офиса президента Андрея Ермака, утверждает «Легитимный». Черкассы отказались подчиниться карантину выходного дня © REUTERS, Valentyn Ogirenko

«Проведя комбинацию с назначением Скичко на главу Черкасской ОДА, Андрей Ермак ещё раз показал, что он единственный из наших политиков "играет в шахматы": благодаря этой комбинации он сохранил на должности "своего" (удобного для себя) министра Криклия, Скичко, который переедет в Черкассы, столкнётся там с массой нерешаемых проблем (чего стоит только мэр Черкасс и его публичный конфликт с президентом). Полную ответственность за провал работы Скичко будет нести заместитель Андрея Ермака — Кирилл Тимошенко, а "чёрные лоббисты" финансово-промышленных групп могут готовить новую комбинацию — эту они уже проиграли», — указано в публикации канала.

В общем, Скичко может ожидать судьба самого Зеленского, быстро превратившегося из молодого политика, на которого возлагали надежды, в стремительно теряющего рейтинг человека.