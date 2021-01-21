Джо Байден хорошо известен российским властям по работе вице-президентом в администрации 44-го президента США Барака Обамы. Но теперь Байден сам будет руководить Соединёнными Штатами, а от состояния российско-американских отношений зависят многие процессы мировой политики

20 января в Вашингтоне состоялась церемония инаугурации нового главы государства и вице-президента, Россию на ней представлял посол Анатолий Антонов. Дипломат выразил надежду, что с этого дня начнётся новая глава в развитии российско-американских отношений.

По его словам, Москва разработала конкретную программу развития отношений с Вашингтоном, основываясь на опыте взаимодействия с предыдущей администрацией, она позитивная, энергичная и наступательная. Сотрудники российского посольства нацелены на встречи с командой президента США Джо Байдена, разговоры о конкретных делах, отбрасывая какие-либо пропагандистские штампы.

Как подчеркнул Антонов, в зависимости от того, как развиваются российско-американские отношения, будет штормить или, наоборот, будет тихая погода в международных отношениях. Николай Злобин: У Байдена есть сто дней, чтобы доказать, что его не зря избрали президентом © РИА Новости, Нина Зотина

Россия — враг, но не главный

Своё видение развития отношений с Москвой на слушаниях в Сенате представили кандидаты на ключевые посты в администрации.

Претендент на должность главы Пентагона Ллойд Остин согласился с пунктом Национальной стратегии обороны США от 2018 года, где Китай и Россия названы основными вызовами, но врагом №1 всё же считает Пекин из-за его подъёма и масштаба военной модернизации.

Тем не менее Россия, по его мнению, будет оставаться реальной угрозой на годы вперёд, и поэтому в случае назначения он намерен работать над сдерживанием России: добиться введения ограничений в отношении российского тактического ядерного оружия, поддерживать в боеспособном состоянии традиционные и ядерные американские вооружения, устранить отставание от Москвы и Пекина в ключевых стратегических областях, предоставить Украине летальное оружие.

Однако есть и радостная новость. В письменных ответах на вопросы членов комитета по делам вооружённых сил Сената Ллойд подчеркнул, что оставляет дверь открытой для большего сотрудничества с РФ в сферах, представляющих взаимный интерес, а именно: контроль над вооружениями, борьба с терроризмом, предотвращение распространения оружия массового уничтожения, урегулирование военных конфликтов в местах, где российские и американские войска действуют в непосредственной близости друг от друга.

Кроме того, взаимовыгодным потенциальный глава Пентагона считает продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

«Мы займёмся этим вопросом практически сразу же после того, как Джозеф Байден займёт пост президента, поскольку срок действия договора истекает примерно через 16 дней (5 февраля. — Ред.). Могу заверить, что мы очень быстро приступим к обсуждению этого вопроса и будем добиваться продления срока действия договора», — заявил претендент на должность госсекретаря Энтони Блинкен. Михаил Погребинский: Статус отношений США с РФ будет влиять на их политику относительно Украины, ФРГ и КНР © РИА Новости, Михаил Воскресенский

В свою очередь, Анатолий Антонов напомнил, что инициативы Москвы по-прежнему на столе и, если новая администрация заинтересована в поиске взаимоприемлемых развязок по проблеме РСМД, к такой работе готовы. При этом дипломат отметил, что взаимодействие двух стран не ограничивается темой продления СНВ-3, кроме этого есть много других общих вопросов: противодействие пандемии коронавируса, проблема развития Арктики, освоение космоса, борьба с терроризмом, сотрудничество по климату.

По этим вопросам Ллойд также высказался во время выступления в Сенате и заявил, что в космосе Россия остаётся ключевым противником для США, а в Арктике Ллойд надеется на продолжение сотрудничества, хотя и обеспокоен наращиванием российской военной мощи в регионе.

На брифинге для военных атташе в декабре 2020 года начальник Генштаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов подчеркнул, что США и НАТО активизируют учебно-боевые мероприятия у российских границ под предлогом сдерживания её в Арктике, но присутствие РФ в Арктике связано не с демонстрацией военной силы, а с обеспечением безопасности экономического освоения региона, в том числе судоходства в акватории Северного морского пути.

Одним из ключевых вопросов будет, конечно же, судьба «Северного потока — 2». Как заявил Блинкен, Байден хочет всеми возможными способами убедить европейских партнёров, прежде всего Германию, отказаться от реализации этого проекта, а если те не согласятся, Вашингтону «придётся серьёзно рассмотреть инструменты, которые ещё не привлекали». Остановить строительство газопровода требует и Европарламент в рамках введения санкций против РФ за арест оппозиционера Алексея Навального по возвращении в Москву после лечения в берлинской клинике Charité.

Впрочем, как поясняет директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко, резолюции Европарламента носят рекомендательный характер, в конечном счёте всё зависит от позиции Германии, а она пытается не смешивать вопрос «Северного потока — 2» с геополитикой. Александр Рар о будущем канцлере Германии: ему припомнят всё © РИА Новости, Михаил Климентьев

Правительство ФРГ неоднократно подчёркивало, что рассматривает проект исключительно как коммерческий. 21 января глава МИД ФРГ Хайко Маас в интервью телеканалу N-TV сказал, что в желании новых американских властей покончить с газопроводом нет ничего удивительного — по этому вопросу демократы и республиканцы сохраняют консенсус, однако главное отличие между администрациями Трампа и Байдена заключается в том, что с нынешними властями Берлин будет вести переговоры по темам, в которых позиции ФРГ и США различаются, включая «Северный поток — 2».

При этом рассчитывать, что немецкая сторона изменит свою позицию, Байдену вряд ли стоит — новый председатель ХДС Армин Лашет, имеющий все шансы в сентябре занять пост канцлера ФРГ, поддерживает строительство газопровода «Северный поток – 2», отмечая, что земля Северный Рейн — Вестфалия, которой он руководит, — 18-й по уровню развития экономический регион в мире, самый промышленно развитый регион Германии — 40% потребляемого объёма газа и нефти получает из России.

Эту точку зрения разделяет и вторая крупнейшая партия Бундестага — Социал-демократическая. Эксперт этой фракции по вопросам экономической политики Бернд Вестфаль в эфире Deutschlandfunk заявил, что поставки российского газа в ФРГ по «Северному потоку — 2» могут способствовать переходу страны к использованию новых технологий.

Есть ли шансы на оттепель?

Генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов в статье «Администрация Джо Байдена и Россия» прогнозирует, что в ближайшее время 46-й президент США будет сосредоточен на внутриполитических проблемах, а вопросы отношений с Москвой едва ли будут рассматриваться как самые важные и самые срочные.

Единственное, каким вопросом ему придётся заняться сразу после прихода в Белый дом, — продление СНВ-3, а в остальном Байден может позволить себе роскошь отложить на время проблемы взаимодействия с Россией. Ближайшие международные задачи администрации демократов в Вашингтоне обозначают как «три К»: коронавирус, климат и Китай — а Россия ни по одной из них не может выступить ни в качестве активного партнёра США, ни в роли основного препятствия для достижения новой администрацией своих целей.

Тем не менее администрации Байдена, как пишет Кортунов, не удастся в своей внешней политике игнорировать Россию, поскольку это не только ядерная сверхдержава, единственная страна мира, способная многократно уничтожить Соединённые Штаты, но и член ключевых международных организаций (ООН, G20, АТЭС, БРИКС, ШОС и другие), а также важный игрок на многих глобальных рынках (нефти и газа, современных вооружений, продовольствия). К тому же Москва имеет широкую сеть партнёров практически во всех регионах мира, в том числе и имеющих стратегическое значение для США. Первые шаги администрации Байдена на Украине: контроль под видом борьбы с коррупцией © пресс-служба НАБУ

«Самым очевидным изменением в подходах США к России в эпоху Джо Байдена станет гораздо более жёсткая риторика в адрес российского руководства. Другой легко предсказуемой особенностью его администрации станет увеличение поддержки противостоящих Москве государств ближнего зарубежья, в первую очередь Украины, но также Грузии и Молдовы.

Эта поддержка, возможно, будет включать в себя и расширение военно-технического сотрудничества, и лоббирование более тесного взаимодействия этих стран с НАТО. В то же время трудно предположить, что администрация Джо Байдена вернётся к идее быстрой интеграции Украины или Грузии в Североатлантический альянс — для таких планов в Вашингтоне нет ни политической воли, ни необходимых материальных ресурсов. Наличие многочисленных внутренних проблем, а также необходимость концентрации американских усилий на китайском направлении, скорее всего, не позволят администрации Джо Байдена реализовать масштабный "план Маршалла" в отношении Украины или других постсоветских государств.

Скорее, практическое сотрудничество будет фокусироваться на традиционной для США повестке дня для постсоветских стран: содействие демократизации, борьба с коррупцией, сотрудничество в противостоянии терроризму, поддержка "европейского вектора" во внешней политике», — считает Кортунов.

Эксперт приходит к выводу, что двусторонние отношения между Вашингтоном и Москвой, вероятно, уже никогда не будут играть той роли в мировой политике, которую они играли ещё несколько десятилетий назад, а личная встреча Путина и Байдена может состояться ещё очень не скоро. Вероятнее всего, на полях какого-либо международного форума.

В подтверждение этого тезиса пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 21 января заявил, что в настоящий момент отдельных контактов лидеров не планируется, для этого должны созреть предпосылки, а очное международное общение заморожено в связи с эпидемиологической ситуацией.