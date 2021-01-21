В непризнанных республиках Донбасса предсказуемо жестко отреагировали на вводимые Киевом языковые ограничения. ДНР и ЛНР предлагают комплекс контрмер. В частности, говорят о необходимости повысить качество преподавания русского языка на всех уровнях

«Искусственно созданная проблема»

Украина и языковой закон. Как дать отпор активистам-скандалистам © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Владимир Бидёвка в своём телеграм-канале отметил, что происходящее на Украине относительно русского языка «иначе как дискриминацией русскоязычного населения назвать нельзя».

По его словам, «очевиден факт жесткого выдавливания русской культуры, целенаправленного уничтожения русского языка и осознанного ущемления прав русскоязычных граждан».

«Ещё в декабре 2019 года Венецианская комиссия представила свои выводы о применении в стране украинского языка как государственного, в частности, норма, в соответствии с которой русские школы прекращали существовать, была признана дискриминационной. Вместе с тем комиссия призвала пересмотреть языковую политику, чтобы избежать межэтнической напряжённости», — напомнил Бидёвка.

И продолжил: «Украинские власти ожидаемо проигнорировали эту информацию, поскольку уж слишком не вписываются такие выводы в русофобскую политику страны. Конечно же, закрыли они глаза и на почти 49% жителей Украины, которые считают русский язык историческим достоянием страны и высказались в ходе социологического исследования за его развитие. Более того, в защиту русского языка публично высказывался и Владимир Зеленский, тем не менее, дальше слов дело не двинулось — для защиты русскоязычных граждан своей страны он не сделал ничего».

По его мнению, «не вызывает ни малейших сомнений то, что языковой вопрос — это искусственно созданная проблема, которая раздута на Украине до невероятных масштабов исключительно ради политических интриг».

Бидёвка выразил надежду на то, что «международное сообщество, руководствуясь принципами демократии и равенства, должным образом отреагирует на призыв Совета Федерации РФ и права русскоязычных украинцев будут восстановлены».

Стоит отметить, что о дискриминационности языковых ограничений говорят многие политики и на подконтрольных Киеву территориях. Так, депутаты Харьковского горсовета от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) инициировали сбор подписей сразу под двумя обращениями к руководству страны — «первое касается штрафов и языковых ограничений в сфере обслуживания, вступивших в силу 16 января, второе — против повышения тарифов на газ».

«Каждый, кто считает тарифы несправедливыми, а ситуацию с языковым вопросом — дискриминационной, может поставить свою подпись под обращениями к власти», — сообщается на сайте ОПЗЖ.

«Русский Донбасс»

Глава ДНР раскрыл содержание доктрины «Русский Донбасс» © из личного архива Дениса Пушилина Денис Пушилин объявил о создании платформы идеологического устройства ДНР — культурно-исторической доктрины «Русский Донбасс». В рамках общественного обсуждения этой инициативы в медиацентре Донецкого национального университета состоялось заседание редакционной группы.

Как сообщает Донецкое агентство новостей, «в частности, были вынесены предложения: увеличить курс истории России в вузах, учреждения среднего специального образования (СПО) и школах; ввести в школах курс краеведения; усилить подготовку по русскому языку на всех уровнях в СПО и вузах; создать республиканскую программу по изданию серии классической русской литературы и книг о Донбассе; увеличить культурологическую нагрузку в образовательных учреждениях».

Как ранее отмечал во время общественных слушаний профессор ДНУ, доктор филологических наук Вячеслав Теркулов, он считает, что «задача доктрины «Русский Донбасс» — определить русский язык как основу ментального кода Донбасса».

«И вырвал грешный мой язык»: что на самом деле происходит с русскими и русским языком на Украине © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк сказал учёный.

Напомним, в Украине 16 января вступила в силу норма закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», согласно которой поставщики услуг независимо от формы собственности должны обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах на украинском языке.

Депутаты Госдумы РФ в связи с этим приняли на пленарном заседании 20 января постановление, в котором потребовали от властей Украины прекратить практику запретов и гонений в отношении русского языка.