Государственная Дума России приняла заявление «О нарушении основополагающих прав человека на Украине в связи с новыми запретами на использование русского языка». Законодатели отмечают, что «законодательная и правоприменительная практика властей Украины противоречит Конституции Украины», а «запреты и гонения на русский и другие языки» недопустимы

Заявление Госдумы — реакция на вступление в силу 16 января норм языкового законодательства, предполагающих обязательное использование в сфере обслуживания украинского языка. Госдума требует от властей Украины остановить эту практику и ждёт от ООН, ОБСЕ, Совета Европы, ПАСЕ, парламентов стран мира её осуждения.

Нужно отдать должное депутатам Государственной Думы — они отслеживают актуальную повестку дня и оперативно реагируют на вновь появившиеся темы. В 2017 году Дума отреагировала на принятие нового закона об образовании, назвав его «этноцидом».

Можно, конечно, возразить, что в данном случае тема намного менее серьёзная, чем закон об образовании. Речь ведь не идёт об исключении русского языка из сферы обслуживания в принципе, но только о том, что продавец должен говорить не «здравствуйте», а «доброго дня», а дальше уже по желанию клиента. Тем не менее, вступление в силу этих норм вызвало интенсивное обсуждение в социальных сетях. И раз уж русскокультурное сообщество отреагировало, значит, тема действительно важна.

Реакция украинской стороны будет предсказуемой.

На официальном уровне будет выражен протест по поводу вмешательства России во внутренние дела Украины. Или не будет. Хотя, как правило, МИД Украины комментирует инициативы российского парламента. Тем более в данном случае можно попытаться сыграть на том, что «никакого ограничения граждан по языковому принципу нет» (ну, мы же знаем, что и закон об образовании направлен исключительно на то, чтобы ускорить адаптацию русскоязычных детей к русскоязычному же обществу…).

На неофициальном уровне специально обученные в Киево-Могилянской академии «эксперты» ответят, что, раз Москва недовольна, значит, в Киеве всё делают правильно. Они всегда так отвечают.

ООН, ОБСЕ, СЕ, ПАСЕ и парламенты сделают вид, что ничего не случилось. Возможно, реакция будет со стороны МИД Венгрии, который является ситуативным попутчиком России в вопросах оценки гуманитарной политики Украины.

В целом своим заявлением Госдума посылает сразу четыре сигнала.

Во-первых, в очередной раз декларирует, что не забывает о потребностях русскокультурных граждан Украины. Об этом постоянно надо напоминать, тем более, что деятельной поддержки не хватает.

Во-вторых, это сигнал украинской власти — при проведении такого курса в гуманитарной политике глупо рассчитывать на какие-то экономические преференции и на углубление диалога по каким-то темам, которые Киев считает для себя значимым.

В-третьих, зафиксировать, что Россия тщательно отслеживает «художества» украинской власти в гуманитарной сфере и не забывает напоминать о них западным партнёрам киевского режима. Последние очень любят поговорить о свободе, демократии и прочих правах человека, которые, якобы, на Украине, в отличие от России, цветут махровым цветом. Стыдно партнёрам разумеется не будет, но напоминать о расхождении слова и дела, а также о двойных стандартах, всё равно надо.

В-четвёртых, заявление Госдумы ориентировано и на граждан России — как индикатор того, что власть продолжает отслеживать ситуацию в соседней, официально братской, стране, и не забывает о потребностях соотечественников. То есть курс России в отношении Украины пока неизменен.