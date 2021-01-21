Уже не первый год в Киеве действует идеологический центр, переводящий и пропагандирующий украинцам романтику «свинцовых семидесятых»

19 января, в день памяти убитых антифашистов Станислава Маркелов и Анастасии Бабуровой, в Киеве уничтожили посвященную им памятную стену. Фотографии этого были размещены в Telegram-канале и на странице в Nuovi Arditi: «Не стали терпеть безобразие и исправили одну из стен подземных переходов столицы, поруганную сегодня «Антифа» «в честь» погибшей левой мерзости. Nuovi Arditi вернулись на улицу!»

«Исправили» ультраправые таким образом, что уничтожили портреты погибших и закрасили белой краской посвященные им надписи, изобразив затем крупно «кельтский крест» — международный символ борцов за белую расу.

«Артек» для фашистов». Украинская полиция объединяется с ультраправыми © nahnews.org | nahnews.org | Перейти в фотобанк писало в июле 2020 года.

Тренировки там шли достаточно на высоком уровне. В то время как в лагере «Азовец» дети бегают с деревянными профилями автоматов, а на тренировках «Национальных дружин» с помповыми ружьями, у «Авангарда» имелись и автоматы, и ручные пулеметы, и гранатометы, и противопехотные мины…

Но гораздо интереснее — практически открыто демонстрируемая «авангардистами» неонацистская идеология, от которой с 2015 года в «Азове» стараются все же публично дистанцироваться. На фотографиях с тренировок «Авангарда» видно, как бойцы позируют, вскинув правые руки, с флагом нацистской Германии.

В идеологически родственной «Авангарду» структуре — Nuovi Arditi — несколько иные кумиры. Среди изданных ими в 2019 году книг — «Я — черный» Пьерлуиджи Конкутелли, «Дезинтеграция Системы» Франко Фреды, «Черная автономия» Луиджи Альвареса.

Названия книги Конкутелли и Фреды говорят сами за себя. Если для неонацистов («коричневых») послевоенной Европы первичным объектом агрессии были евреи и иммигранты, то неофашисты («черные») видели своим врагом государство (Систему) и во многом были близки к радикальным левым, особенно к анархо-синдикалистам.

«Я фашист, последователь идей Муссолини, Филиппо Корридони и Жоржа Сореля. Таким образом я более левый, нежели правый, — вспоминал Конкутелли 22 марта 2008 года, еще отбывая пожизненный срок в тюрьме, в интервью Il Giornale. — Правая, реакционная идея — это идея неудачников, потерпевших поражение во Второй Мировой Войне. Я не был ни нацистом, ни эзотериком, ни одним из тех придурковатых традиционалистов, которые считают, что власть им помогут взять какие-то небесные силы».

Конкутелли внимательно изучал опыт «Красных бригад», а в тюрьму попал за политическое убийство.

В конце 2019 — начале 2020 годов Nuovi Arditi продвигали себя, рисуя на улицах Киева граффити с изображением пистолета-пулемета Ingram MAC-10. Почему?

«Это оружие применил Пьерлуиджи Конкутелли для убийства (10 июля 1976 года. — Авт.) прокурора Витторио Оккорсио, и вообще очень часто она использовалась европейскими террористами и мафиози, благодаря своему удобству», — отмечалось 26 октября 2019 года на страницах Nuovi Arditi в соцсетях.

Последователи Конкутелли создали в 1977 году в Италии неофашистские «Вооруженные революционные ячейки», пролившие затем крови не меньше левых террористов.

«Я был военным руководителем политического движения «Новый порядок»… Когда я действовал, я реально верил в фашистскую революцию, — вспоминает Конкутелли. — Революция была обречена изначально лишь потому, что мы не смогли сломать буржуазную мораль и буржуазные табу в обществе…

Та буржуазная идея, которой следовали большинство правых, была тесно связана с властью и многие неофашисты этого не понимали, продолжая шагать по ложному пути. С другой стороны, «Красные бригады» и прочие были просто зациклены на марксизме — идеологии, которая умерла ещё в 19 веке и уже на тот момент являлась бессмысленной идеей… Очень жаль, что в то время не нашлось человека, который сумел бы объединить всех нас в общей борьбе».

В свою очередь, Франко Фреда был поклонником Мао Цзэдуна, создав в Италии местную версию «наци-маоизма», популярного в Западной Европе 1960-х годов.

Радикалы из С14 попытались напасть на антифашистов в Киеве © Facebook, C14 news - резерв | Facebook, C14 news - резерв | Перейти в фотобанк

Украина.ру упоминала ранее по поводу организации «Традиция и порядок», что она «выросла из военизированного «Реванша», пытавшегося в 2014 — 2015 годах воскресить на Украине идеалы «ардити» (бойцов) Бенито Муссолини, а позже тогдашние идеологи организации и создали Nuovi Arditi».

Эти ребята тоже свято верили в насилие, организовав 14 октября 2014 года попытку штурма Верховной Рады, сопровождавшуюся обстрелом парламента из огнестрельного оружия…

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«Мы вместе создаем будущее. Молодежный культурно-политический дискурс в Украине, после нашего вмешательства, изменится навсегда», — такие цели Nuovi Arditi озвучили по итогам первого, 2019-го, года своей работы.

Тогда молодые киевские пропагандисты итальянского неофашизма шли к успеху, зримым проявлением которого стало мероприятие, проведенное 17 декабря 2019 года в музее при Национальном университете «Киево-Могилянская академия».

Полиция разогнала акцию памяти Маркелова и Бабуровой в Киеве © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Кстати, у афтерпати было интересное место — культурный центр «Казацкий дом», открытый в оккупированном в 2014-м «азовцами» отеле «Казацкий» близ Майдана Независимости.

После появление информации о лекциях неофашистов в Могилянке разгорелся мощный скандал. Nuovi Arditi провели еще пару встреч по другим локациям, более привычным для ультраправых, а затем «ушли на дно». Вплоть до сегодняшнего момента.