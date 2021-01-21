В четверг, 21 января, на внеочередном заседании Кабинета министров Украины уволили замминистра промышленности Виталия Немилостивого. Формальный повод — неприглядное поведение чиновника. Однако на деле речь может идти о новой борьбе за контроль над украинской оборонной промышленностью

«В четверг утром правительство собирается на внеочередное заседание. На повестке дня один вопрос — освобождение заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталия Немилостивого. Я уже не раз говорил — в нашем правительстве нет неприкасаемых. Еще раз докажем эти слова действиями», — накануне поздно вечером написал в своем Facebook премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Причина, по которой Шмыгаль был столь немилостив к Немилостивому, заключалась в громком скандале, прогремевшем 20 января. В этот день украинское издание «Обозреватель» опубликовало одно любопытное видео.

«Да он синий наглухо»

Видео перепалок водителей и полицейских, подобные опубликованному «Обозревателем» 20 января, обычно набирают на YouTube тысячи просмотров и десятки недовольных комментариев, чем все и заканчивается. Однако на этом видео был запечатлен не обычный водитель, но государственный служащий.

«Он синий наглухо, в хламину», — комментировал полицейский появление шатающегося водителя, направляющегося к нему и его напарнику.

И хотя Немилостивый начал общение с полицией вежливо, вел себя чиновник слишком самоуверенно. Он отдал полиции ключи от авто и собирался уходить. На все замечания полицейского, что он должен остаться, Немилостивый заявил: он — заместитель министра и никого ждать не будет. Пусть полиция занимается оформлением его автомобиля без него. Киев предложил Вашингтону разработать новый документ о сотрудничестве в оборонной сфере © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

«Я еще раз вам говорю, я пошел, а вы оформляйте. Желаю вам удачи», — заявил Немилостивый полицейскому.

Когда последний попытался остановить Немилостивого, тот и назвал свою должность.

«Я заместитель министра!» — указал чиновник.

В конечном итоге все закончилось потасовкой. Немилостивого повалили на землю и надели на него наручники.

Справедливости ради стоит отметить, что и общение со стороны полицейского с чиновником было не на высоте.

СМИ сообщают, что сам инцидент месячной давности. Он произошел накануне Нового года — 20 декабря. Однако видео появилось спустя месяц, что может вызвать вполне закономерный вопрос: кому выгодна отставка замминистра и что за ней последует?

Соратник Тимошенко и креатура Зеленского

Немилостивый — опытный управленец. Он был первым заместителем министра промышленной политики в правительстве Юлии Тимошенко в 2007-2010 годах, а также в правительстве Николая Азарова в 2010-2011 годах. В 2012 году он был избран в Верховную Раду как член «Батькивщины». «Дана» против «Богданы» и другие детективные сюжеты украинской оборонки © commons.wikimedia.org, Adam Hauner

Украинское издание «Обозреватель», опубликовавшее видео, из-за которого Немилостивого и отправили в отставку, утверждает: чиновнику на 50% принадлежит ЧАО «Харьковский завод транспортного оборудования». Эта компания упоминается в досудебном расследовании СБУ в уголовном производстве 2017 года. Дело касается передачи денег фиктивным предприятиям.

В нынешнем украинском правительстве Немилостивый появился с подачи президента Владимира Зеленского. 3 июня 2020 года во время встречи с представителями бизнеса в Хмельницкой области он заявил, что занят подбором кандидатуры на пост главы нового ведомства — Министерства оборонной промышленности.

«У нас будет не просто министр ОПК — у нас будет вице-премьер по ОПК и промышленности. Должен быть вице-премьер, потому что он должен не только иметь вертикаль как министр, но и контролировать несколько предприятий», — подчеркнул президент.

Он призвал предпринимателей предложить кандидатуру на эту должность. Тогда и озвучили фамилию Немилостивого. В ответ Зеленский заявил, что ему уже предложили эту кандидатуру и он встречался с Немилостивым.

«Он (Немилостивый. — Ред.) — одна из кандидатур, которые мы видим», — отметил Зеленский.

С тех пор Министерство оборонной промышленности так и не создали. А Немилостивый стал замминистра стратегической промышленности.

Нынешний скандал с чиновником может свидетельствовать о возможной реанимации идеи создания нового министерства. Украина и Бразилия готовятся сотрудничать в оборонной сфере © РИА Новости, Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк

Очень выгодная отставка и интересные совпадения

В скандале с Немилостивым обращают на себя внимание несколько фактов. Сайт «Обозреватель», который опубликовал резонансное видео, связывают с Михаилом Бродским — бывшим чиновником и соратником Тимошенко. Позже Бродский с Тимошенко рассорился.

Был у него конфликт и с олигархом Игорем Коломойским. Правда, не из-за политики, а из-за спорта. Сын Коломойского Григорий — баскетболист. А Бродский — глава Федерации баскетбола Украины. Обидно за сына: Коломойский поссорился с Федерацией баскетбола Украины © Facebook БК "Днепр"

«Кое-кто не понял, что Украина — это, конечно, не Израиль и не Швейцария, но уже и не Гондурас. Никакая власть нас не вернет в 1990-е. И я не позволю сейчас Коломойскому навязать в Украине свои правила игры в баскетболе. И не только в баскетболе. И да, я не боюсь ни его самого, ни его связей», — заявил Бродский в октябре 2019 года в комментарии изданию «Цензор.нет».

Именно этому изданию Бродский передал переписку с Коломойским. Кстати, это издание тоже осветило скандал с замминистра. При этом главред «Цензор.нет» Юрий Бутусов сейчас является внештатным советником министра обороны.

Обращает на себя внимание и то, что видео, которое опубликовал «Обозреватель», было записано на регистратор полицейского. Фактически сайту слили служебные материалы. А это заставляет предположить, что в отставке Немилостивого мог быть заинтересован и министр внутренних дел Арсен Аваков. Или — кто-то из его окружения.

Кроме того, скандал с Немилостивым совпал с судьбоносным для украинской оборонной отрасли процессом.

«Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки единогласно поддержал законопроект № 3822 о трансформации государственного концерна «Укроборонпром». Законопроект дает старт для комплексной трансформации концерна и определяет нормативно-правовую рамку реорганизации наших предприятий в общества, 100% акций которых принадлежат государству», — сообщил 20 января Мустафа Найем — один из «отцов» Майдана, ныне директор по активам государственного концерна «Укроборонпром».

Это открывает возможности для инвестирования в концерн. В собственности «Укроборонпрома» находится более 9 млн кв. м. недвижимости, из которых более 1,85 млн кв. м. — недвижимость, не задействованная в производственных процессах предприятий концерна. Ее могут продать или передать в аренду. Но не россиянам.

В понедельник, 11 января, Найем заявил о запуске «Укроборонпромом» электронных конкурсов по аренде имущества. Секретарь СНБО заявил о риске срыва оборонного заказа © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

В последнее время Найем, который получил повышение в ноябре 2020 года, демонстрирует небывалую активность и все чаще появляется в новостях. Так, он был одним из тех, кто сообщил, что в Харькове будут снова выпускать Ан-74 и Ан-140.

В случае создания нового ведомства наверняка Найем будет одной из кандидатур на пост министра оборонной промышленности.

Но даже если ведомство и не создадут, кадровые перестановки в Министерстве стратегической промышленности, а также трансформация «Укроборонпрома» могут свидетельствовать о том, что оборонная промышленность Украины в ближайшем будущем может получить большие заказы. А это — большие деньги. Но самое главное — это может быть свидетельством приближающейся войны или обострения в Донбассе.