В понедельник 1 февраля в России вступит в действие закон о регулировании соцсетей. Уже сейчас можно ожидать критики этого закона со стороны Запада. Между тем в странах — членах НАТО действуют и разрабатываются гораздо более жёсткие законы. И страдают от них в первую очередь американские соцсети

Через десять дней — в понедельник 1 февраля — в России заработает закон о регулировании соцсетей. Госдума приняла этот закон в третьем, последнем чтении 23 декабря 2020 года. Соцсети как новый «властелин мира» © CC0, Pixabay

Этот документ впервые устанавливает в законодательстве термин «социальная сеть». Это интернет-ресурс, который «предназначен и (или) используется его пользователями для предоставления и (или) распространения посредством созданных ими персональных страниц информации» на русском языке и государственных языках субъектов федерации, при условии что его в России посещают более 500 тыс. пользователей в сутки на протяжении длительного времени.

Такой ресурс Роскомнадзор должен включить в реестр соцсетей. Исключение из реестра возможно по заявлению владельца, и то, если количество пользователей ресурса на протяжении трёх месяцев в течение суток составит менее 500 тыс.

Закон обязывает соцсети блокировать противоправный контент: призывы к экстремизму, массовым беспорядкам, участию в несогласованных акциях, порно с несовершеннолетними, информацию, склоняющую детей к совершению опасных для жизни незаконных действий, данных о способах изготовления и использования наркотиков, способах совершения самоубийства и призывах к нему, рекламе дистанционной продажи спиртного и интернет-казино.

Кроме того, соцсети должны будут ограничивать доступ к информации, которая выражает явное неуважение к российскому обществу, государству и Конституции России. «Цензура наоброт». Как и почему соцсети удаляют страницы сторонников Лукашенко © РИА Новости, Виктор Драчев | Перейти в фотобанк

В законе предусмотрены штрафы за разные виды правонарушений — от нескольких десятков тысяч до миллионов рублей.

Можно ожидать, что вступление закона в силу вызовет очередной шквал критики со стороны Запада. Между тем в странах — членах НАТО привыкли поступать по отношению к соцсетям гораздо жёстче.

Турецкий метод

Ключевой член Североатлантического альянса на Ближнем Востоке — Турция — с соцсетями не церемонится. В среду 20 января, когда в США ожидали инаугурации 46-го президента страны Джо Байдена, в Турции вступил в силу запрет на публикацию рекламы в Twitter, Periscope и Pinterest.

«Причиной запрета стало то, что компании так и не назначили представителей в Турции. Следующим шагом власти страны намерены ограничить трафик для этих соцсетей», — пояснил в своём Telegram-канале журналист Яшар Ниязбаев.

Примечательно, что все три сервиса — американские. Их «соотечественники» запрета избежали.

«Facebook, Instagram и LinkedIn несколько дней назад сообщили Анкаре о намерении назначить представителей компании и избежали запрета на рекламу», — рассказал Ниязбаев. Украинцы грозят Facebook новыми проблемами © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

В ноябре 2020 года Турция уже штрафовала Facebook, Instagram, Twitter, Periscope, Youtube и TikTok на 10 млн турецких лир ($1,18 млн) каждую за то, что спустя месяц после вступления в силу закона о соцсетях компании не назначили своих представителей в стране. Избежать штрафа удалось российской соцсети «ВКонтакте», вовремя выполнившей требование нового закона.

Закон о регулировании соцсетей был принят в июле и вступил в силу 1 октября 2020 года. Его поддержали правящая Партия справедливости и развития и союзная Партия националистического движения.

Этот документ обязывает соцсети с более чем миллионной посещаемостью открывать представительства в Турции. В противном случае им грозит штраф, а после — ограничение трафика. Кроме того, закон требовал удаления в течение 48 часов нежелательного контента. В случае отказа компания должна была пояснить его причину.

В декабре 2020 года представители YouTube заявили, что будут соблюдать закон, а 18 января 2021 года свои представительства согласились открыть Facebook и Instagram. Холодная война против Лукашенко. Facebook набирает рекрутов в свой белорусский сегмент © AP, Sergei Sheleg, BelTA Pool

В сравнении с российским законом о соцсетях турецкий выглядит более жёстким.

«В России закон о регулировании соцсетей вступит в силу 1 февраля 2021 года. Выглядит он гораздо мягче в сравнении с турецким. Российское законодательство не предусматривает ограничение трафика (что является самой болезненной для техногигантов мерой) и предполагает использование исключительно штрафов, которые будут накладываться за "неудаление противоправного контента"», — отметил обозреватель Сергей Мардан в своей колонке для Russia Today.

Он уверен, что главная опасность соцсетей — не то, что они могут стать местом общения экстремистов, а политика.

«Однако не паблики экстремистов являются сегодня самой большой проблемой для национальных государств. Социальные сети стали политической силой, которая пытается прямо влиять на формирование общественного мнения по всему миру, в том числе и с помощью прямой цензуры контента пользователей», — отмечал он.

И тут турецкие методы подходят гораздо лучше российских.

Впрочем, есть и другой подход. Он возводит свободу слова в абсолют и так же неприятен для американских социальных сетей.

Скажи цензуре «Nie!»

Во вторник 19 января открылась весенняя сессия Государственной думы.

«Сегодня всем стало очевидно, что страна, которая учит стандартам демократии весь мир, сама их перечеркнула. Сама их перечеркнула. Коллеги, вдумайтесь, что произошло. Действующего президента, за которого отдали свои голоса почти 75 миллионов американцев, и его сторонников лишили фундаментального права — свободы слова. Им заблокировали доступ к коммуникациям с избирателями через крупнейшие социальные сети. По чьему решению это произошло? Может быть, по решению суда? Нет», — заявил в речи на её открытии спикер Госдумы Вячеслав Володин. Facebook и Instagram разблокировали аккаунты Трампа © REUTERS, Carlos Barria

Он обратил внимание на то, что по сути США нарушили фундаментальные права и свободы своих граждан и взятые на себя международные обязательства в сфере свободного обмена и доступа к информации.

Казалось бы, это внутреннее дело Соединённых Штатов. Однако всё не так уж просто.

«Американские информационные платформы и IT-компании имеют глобальный, международный, а по сути — монопольный характер. Если они так нагло и бесцеремонно ведут себя в своей собственной стране, то как они ведут и будут себя вести в отношении других стран?» — указал Володин.

Он подчеркнул, что российским депутатам необходимо сделать все, чтобы в России международные технологические компании работали только в рамках российского национального законодательства.

«Для нас сегодня особенно важен этот разговор, чтобы подобный беспредел — а по-другому назвать невозможно — со стороны американских социальных сетей не повторился на территории Российской Федерации», — подчеркнул Володин.

Тем примечательнее, что такими же идеями руководствуется государство, которое сложно назвать другом России. Напротив, именно это государство — один из самых больших противников РФ в Европе и один из самых преданных американских союзников по блоку НАТО в ЕС. Цифровая гражданская война. Как США в очередной раз ввели цензуру © AFP, Denis Charlet

Речь о Польше.

В январе стало известно, что Министерство юстиции Польши завершило подготовку законопроекта, запрещающего социальным сетям удалять сообщения и блокировать пользователей, если те не нарушают польское законодательство.

Детали документа в пятницу 15 января представил министр юстиции Польши Збигнев Зёбро.

«Польские граждане, участвуя в дискуссии в интернете на площадках действующих в республике глобальных социальных сетей, должны иметь гарантированные правом принципы уважения их гражданских свобод», — подчеркнул он.

По его словам, для этого «необходимо было создать правовые рамки, чтобы эффективно добиваться от соцсетей, часто глобальных игроков, уважения польского законодательства, прав и свобод польских граждан и пользователей интернета».

Законопроект предусматривает создание Совета защиты свободы слова, состоящего из избираемых нижней палатой парламента — Сеймом — пяти экспертов, срок полномочий которых составит шесть лет. Они и будут следить за соблюдением прав поляков в соцсетях. Кроме того, Совет будет рассматривать в досудебном порядке случаи блокировки и удаления контента в интернете.

При этом пользователи получат возможность подавать на удаление контента жалобу в создаваемый специально для подобных дел суд по охране свободы слова. Его решение выполнить нужно будет незамедлительно. В противном случае интернет-ресурсу придётся уплатить штраф от 50 тыс. до 50 млн злотых (от $13,5 тыс. до $13,5 млн соответственно). Чистки в Голливуде. История идеологической цензуры в США © AP, Chris Pizzello/Invision

Кроме того, появится возможность пожаловаться на нарушение личных прав в интернете неизвестным пользователем. Вместо данных ответчика достаточно будет указать адрес, по которому опубликовали оскорбление, название профиля пользователя, а также дату и время публикации.

Причина экстренной доработки этого документа, над которым в Польше трудились около года, напрямую связана с событиями в США, упомянутыми Володиным, — блокировкой в соцсетях 45-го президента США Дональда Трампа, которая случилась 7 января. В Польше это восприняли с осуждением.

«Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы определить рамки функционирования Facebook, Twitter, Instagram и других подобных платформ. Нет и не может быть согласия на цензуру: ни на государственную, как это было раньше в Польской Народной Республике, ни на частную, как это вводится сегодня. Свобода слова — суть демократии. Поэтому мы должны защищать это. Какие взгляды верны, а какие нет, не могут решать ни алгоритмы, ни владельцы корпоративных гигантов», — заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Он заявил, что «цензура, которая является прерогативой тоталитарных и авторитарных режимов, теперь возвращается в виде нового коммерческого механизма для борьбы с теми, кто думает иначе».

Равносильным цензуре и политически мотивированным назвал удаление аккаунта Трампа из Facebook замглавы польского Министерства юстиции Себастьян Калета, подчеркнув, что такие действия недопустимы.

Правда, польские левые уже заявили, что таким образом власть пытается обезопасить и себя, и своих будущих сторонников в случае проигрыша на выборах.

Тем не менее Польша не побоялась заступиться за Трампа тогда, когда дни его президентства были сочтены, а также выступить против цифровых гигантов.

По сути, страны — члены НАТО показывают всему миру, в том числе и России, как следует вести себя с цифровыми гигантами. Их можно и нужно штрафовать и заставлять уважать национальное законодательство. И всё это под лозунгами борьбы за свободу слова.