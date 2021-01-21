COVID-19 бросил международному сообществу не только серьёзный медицинский вызов, но и породил новое политическое противостояние - войну вакцин

«Отныне вакцинная дипломатия — один из самых эффективных инструментов реализации геополитических стратегий. Мы также можем рассматривать ситуацию как начало новой холодной войны.

С одной стороны, китайская вакцина, с другой — российская, а кроме того, вакцины, разработанные западными компаниями. Вакцинная конкуренция в то же время является войной, которая ведётся в том числе и для достижения консенсуса. Полагаю, никто не будет спорить с тем, что Россия и Китай используют вакцины в качестве политического орудия. Желают повысить свой авторитет в Африке и на Ближнем Востоке, во многих странах, где они в конечном итоге хотят договориться по поводу природных ресурсов», — пишет турецкая газета Habertürk.

«Спутник V» — продолжатель добрых советских традиций

Российский фонд прямых инвестиций подал заявление о регистрации вакцины «Спутник V» в Евросоюзе, 22-го числа ВОЗ начнёт процедуру предподачи заявки, а процесс постепенной экспертизы должен начаться в феврале. Окончательное решение о регистрации должно принять Европейское агентство лекарственных средств. «Умершие будут гордиться!» — Запад недоумевает, почему украинские власти отказываются от «Спутник V» © РИА Новости, Владимир Песня | Перейти в фотобанк

Согласно российским данным, «Спутник V» занимает 4-е место среди всех вакцин по количеству предзаказов, опережая, например, разработки американских компаний Moderna и Johnson & Johnson. Контракты на поставку препарата заключены, в частности, с Алжиром, Аргентиной, Саудовской Аравией, Бразилией.

Ещё в начале сентября 2020 года авторитетный научный журнал The Lancet опубликовал результаты испытаний российской вакцины, доказывающие её эффективность: две составляющие имеют хороший профиль безопасности в течение 42 дней и вызывают антительный ответ в течение 21 дня. Что касается побочных эффектов, то они ничем не отличаются от тех, которые встречаются при применении других вакцин (боль в месте инъекции, повышение температуры, головная боль, слабость, боль в мышцах и суставах).

В свою очередь, французское издание Le Monde Diplomatique подчёркивает, что разработка «Спутника V» стала результатом целой исторической цепочки научных разработок в России: так, в 1919 году благодаря усилиям Николая Гамалеи, в честь которого был назван научный центр, разработавший вакцину от коронавируса, Советская Россия стала первой страной в мире, искоренившей оспу.

Более того, в 1950-х годах, именно советские вирусологи помогли США победить полиомиелит — разработанная в СССР вакцина (некогда известная как «коммунистическая вакцина») стала предпочтительным оружием против этого вируса во всём мире, в США она получила лицензию для использования в 1962 году.

«В то время как сверхдержавы угрожали друг другу ядерным оружием, научное сотрудничество США и страны Советов привело к одному из величайших медицинских достижений XX века, спасшему бесчисленное множество жизней», — говорится в статье. Шмыгаль рассказал о платной вакцинации от COVID-19 © РИА Новости, Николай Хижняк | Перейти в фотобанк

И сейчас, в разгар коронавируса, некоторые американцы отдают предпочтение именно российской вакцине. Корреспондент агентства Bloomberg Сэм Фазели заявил, что имеющиеся данные о «Спутнике V», несмотря даже на отсутствие результатов клинических испытаний третьей фазы, вселяют в него некоторую уверенность.

Он поясняет, что «Спутник V» разработан на той же основе, которую применили AstraZeneca и Оксфордский университет, а также компания Johnson & Johnson (это двухфазные вакцины, в которых используются аденовирусные векторы), а отличие в том, что в первой дозе российской вакцины использован тот же аденовирус, что и в вакцине Johnson & Johnson (АД-26), а во второй дозе — другой аденовирус (АД-5).

Таким образом, российские учёные попытались избежать ситуации, при которой иммунитет, возникший после введения первой дозы, мог повлиять на эффективность второй дозы. А вот вакцину CoronaVac китайской компании Sinovac, показатели эффективности которой на днях учёные снизили, журналист не считает сильным кандидатом.

«Если бы мне пришлось выбирать между этими двумя вакцинами, я бы предпочёл прокатиться на «Спутнике» вместо того, чтобы совершить полёт к золотым звёздам с CoronaVac», — подчеркнул Сэм Фазели.

Его коллега из New York Times Эндрю Крамер, работающий в Москве, прививку «Спутником» уже сделал. Он признался, что поначалу относился к российской вакцине скептически, как и многие россияне, но основным фактором, убедившим его сделать прививку, стала её доступность. Журналист призвал не политизировать этот вопрос, а обратить внимание на высокую эффективность препарата — свыше 90%. Украина проиграет COVID-19 без вакцинации — Радуцкий © Фото Facebook Михаил Радуцкий

«Это подлинный успех для российских учёных, продолжающих давнюю и знаменитую практику разработки вакцин. В советский период подавление инфекционных заболеваний было приоритетом здравоохранения внутри страны, а экспорт вакцин развивающимся странам — элементом дипломатии эпохи холодной войны», — напомнил он.

Смертельная доза спасительного лекарства

Увы, западные политики не могут закрыть глаза на российское происхождение «Спутника V», несмотря на его эффективность.

В декабре постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов рассказал, что Европейское агентство по лекарственным средствам испытывает на себе мощное давление, его вынуждают выдать разрешение на применение конкретной вакцины — разработки Pfizer.​​​​​​​

На днях французская газета Le Monde опубликовала доказательства. В даркнете (на тёмной стороне интернета) всплыли конфиденциальные документы, украденные в Европейском агентстве лекарственных средств 9 декабря 2020 года.

«5 из электронных писем со множеством адресатов позволяют судить о давлении, оказывавшемся на агентство для ускорения процесса утверждения первой вакцины от COVID-19. 20 ноября в переписке с Датским агентством лекарственных средств один из высокопоставленных сотрудников Европейского агентства по лекарственным средствам признал, что для него стало неожиданностью заявление председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, «чётко назвавшей две вакцины, которые смогут получить одобрение до конца года: Pfizer-BioNTech и Moderna. С обоими препаратами до сих пор имеются проблемы», — говорится в статье. Власти пообещали украинцам три разные вакцины © РИА Новости, Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк

Только с начала года после вакцинации препаратом от Pfizer скончались несколько десятков человек в Норвегии, Эстонии, Бельгии, Швейцарии, Германии, Португалии, США. Кроме того, выявлено множество осложнений у пациентов, например, паралич лицевого нерва.

При этом, как отмечает китайская газета «Жэньминь жибао», западные СМИ почти ничего не сообщают об этих случаях, хотя вакцина Pfizer-BioNTech — на сегодняшний день наиболее широко одобренная в мире вакцина, поэтому ей стоит уделять особое внимание.

«Один эксперт, который предпочёл не называть своего имени, в интервью газете «Хуаньцю шибао» заявил, что появляется всё больше смертельных случаев и серьёзных побочных реакций на вакцину Pfizer.

Запад, с одной стороны, заявляет, что эти случаи не имеют отношения к вакцине или связь между ними неясна, с другой — подчеркивает, что умершие пожилые люди имели проблемы со здоровьем. Этот специалист также задал следующие вопросы: почему они (западные страны. — Ред.) не говорили об этих побочных эффектах до выхода вакцины на рынок?

Почему, когда вакцина вышла на рынок, никто не выдвинул дополнительных условий? Почему западные страны в первую очередь ставят прививки пожилым людям?» — задаётся вопросами автор статьи.