«Зелёная книга» – это не только великое произведение лидера ливийской революции Муаммара Каддафи, но и название путеводителя для негров в США, издававшегося во времена расовой сегрегации. США активно делятся своим богатым наследием с подконтрольными странами – более чем через полвека идея «зелёной книги» оказалась востребованной на Украине

«Зелёная книга» появилась во времена действия «законов Джима Кроу» о расовой сегрегации. В 1890-1915 году в каждом из штатов американского юга были приняты законы, которые устанавливали сегрегацию в учебных заведениях, отелях, магазинах, ресторанах, больницах, транспорте, туалетах (!).

В судах было две Библии, одна из которых предназначалась для принесения присяги чёрными. Существовали ограничения, связанные с участием в голосовании: избирательный налог и тест на грамотность, которые относились только к чернокожим. То есть с формальной точки зрения негры были лично свободны и имели те же права, что белые, но — только на уровне федерального законодательства, продиктованного Республиканской партией.

Это позволяло фильтровать избирателей: на выборах 1900 года в Алабаме из 181,5 тыс. чёрных избирателей допустили к голосованию лишь 3 тыс. Что обеспечило победу демократов. Выборы 2020 года не напоминает?

Тут нужно объяснение — Гражданская война 1861-65 годов закончилась победой Севера, представленного Республиканской партией. Но Юг, руководимый Демократической партией, никуда не делся. Совместное существование обеих частей страны требовало учёта мнения и проигравшей стороны тоже. В результате ценой 13-й поправки к Конституции, отменявшей рабство, стала высокая степень самостоятельности штатов.

В частности, 13-я поправка вступила в силу на всей территории США только в 2013 году (!), когда её наконец ратифицировала легислатура (конституционный термин, обозначающий представительные органы штатов) Миссисипи. Не забываем, что США — светоч демократии и прав человека, который учит этим обязательным дисциплинам весь мир (кроме тех стран, которые овладели нелёгким искусством сбивать американские носители демократии в товарных количествах).

Кстати, Джим Кроу — вовсе не автор закона, как можно было бы подумать, а персонаж американской уличной культуры — неграмотный негр, который не знает сегрегационных законов и из-за этого постоянно попадает впросак.

Чернокожий путешественник (речь, разумеется, шла о сравнительно обеспеченных людях) постоянно рисковал попасть на место Джима Кроу. Чтобы этого избежать, почтовый служащий из Гарлема Виктор Хьюго Грин начал собирать данные о мотелях, магазинах, ресторанах, автозаправках (!), которые готовы были обслуживать негров (тут можно сослаться на роман «Отель» Артура Хейли — изданный в 1965 году, он приобрёл уже документальный характер, хотя события романа вымышленные).

«Зелёная книга негритянского автомобилиста» (потом — «Зелёная книга чернокожих путешественников» и «Зелёная книга путешественников») оказалась столь востребованной, что оправдала создание собственного издательства. Что характерно, приобретали её не только негры, но и белые предприниматели — для изучения конкурентной среды. Книга издавалась тиражом 15 тыс. экземпляров ежегодно, постоянно обновляясь.

После смерти Грина его работу продолжила жена, последний тираж вышел в 1966 году. Дальнейшее издание утратило смысл после вступления в силу федерального Акта о гражданский правах от 2 июля 1964 года, который запретил сегрегацию.

Казалось бы, чего общего между США середины прошлого века и современной Украиной?

Если вы вспомните новость о том, что Университет Портленда совместно с «Коалицией цветных сообществ» официально признал славянское (в том числе украинское) сообщество «цветным», то вы не угадаете.

На Украине в таком положении оказались русскоязычные граждане — формально равноправные и защищённые 10-й статьёй Конституции, но со вступлением в силу языковых законов лишившиеся права на получение образования и обслуживание на русском языке.

Разумеется, ситуация на Украине не столь трагическая, как в США.

В соответствии с законом работники сферы обслуживания обязаны всё же только предлагать потребителю общаться на государственном языке, а при первом требовании переходить на удобный для него. Но на самом деле всё не так однозначно.

Во-первых, ещё до введения нынешних законов существовали торговые сети, которые принципиально работали только на украинском языке.

Во-вторых, эта норма закона никак не влияет на плохо дрессированных «патриотов», которые уже начали совершать набеги на учреждения, в которых, как им кажется, «нарушается языковое законодательство». Это создаёт ощутимые проблемы для бизнеса — в виде погромов и штрафов.

В-третьих, есть ещё социальные учреждения — частные школы, клубы, культурные центры и тому подобное.

В-четвёртых, это сейчас ситуация не трагическая, но высока вероятность того, что языковое законодательство на Украине будет более жёстким, чем в Прибалтике, — уж слишком похожи языки и слишком мала разница между украинцами и русскими.

В этих условиях создание «Зелёной книги» — вполне естественный способ самоорганизации для выделения дружественных к русскому языку предприятий и учреждений.

До чего Киев язык довёл © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк В.В. Маяковским в столице УССР — вполне русском городе Харькове).

Ко всему прочему такая книга может быть полезна русскоязычным путешественникам, которые попросту не знают украинского языка.

И да, мы почему об этом пишем? Потому что такая инициатива уже появилась и активно обсуждается в социальных сетях. Надо надеяться, что и работа (пусть хотя бы в формате «записок на коленке») уже ведётся.

P.S.: Американские демократы верны себе. Тот же Джозеф Байден в 1970-х выступал против совместного обучения белых и негров. Но политический курс, который проводит Демпартия сейчас, ведёт к восстановлению сегрегации, только в качестве ограничиваемого большинства будут гетеросексуальные белые. Украина, в которой ограничивают в правах русскоязычное большинство, служит американцам тренировочной площадкой для уничтожения своей страны.