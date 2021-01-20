Об этом сообщило 20 января Донецкое агентство новостей со ссылкой на заявление полпреда ДНР на переговорах Контактной группы, министра иностранных дел республики Натальи Никоноровой.
О таком же приглашении заявил полпред ЛНР Владислав Дейнего, отметивший, что «в условиях конфликта для понимания его природы и поиска перспективных путей его разрешения важно иметь информацию от обеих сторон».
Надежда на визит
Председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде прибыла на Украину с официальным визитом 19 января.
Как сообщил в своем микроблоге в Twitter глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, 20 января они с Линде отправились на Донбасс.
«Вылетаем с Анн Линде на Донбасс (несмотря на экстремальный холод). Важно, чтобы коллега воочию увидела последствия российской агрессии и усилия Украины по урегулированию конфликта и облегчению жизни гражданского населения», — написал Кулеба.
Вилітаємо з Анн Лінде на Донбас (попри екстремальний холод 🥶). Важливо, щоб колега на власні очі побачила наслідки російської агресії та зусилля України з врегулювання конфлікту та полегшення життя цивільного населення (попри переважну відсутність конструктиву з боку РФ). pic.twitter.com/wZ14sZb11c— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 20, 2021
Ранее председатель ОБСЕ встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как сообщила пресс-служба главы государства, Зеленский отметил, что «в части устойчивого прекращения огня на Донбассе есть продвижение вперед, и более шести месяцев действует режим тишины», благодаря чему удалось в разы уменьшить количество погибших военных и гражданских. При этом ДНР и ЛНР обвинялись в нарушении режима прекращения огня.
В свою очередь, в ДНР указывали, что только в день празднования Крещения «вооружённые формирования Украины» семь раз открывали огонь, выпустив более трёх десятков боеприпасов. Об этом сообщил ДАН со ссылкой на информацию представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Именно поэтому в ДНР и попросили Линде приехать и убедиться во всём лично.
«В связи с важностью предоставления объективной и полной информации о событиях в Донбассе и в Минском процессе нами было направлено письмо в адрес госпожи Линде с приглашением посетить Донецкую Народную Республику и лично ознакомиться с ситуацией, в том числе на линии соприкосновения, где особенно хорошо заметно, как Украина «соблюдает» перемирие», — говорилось в заявлении Никоноровой.
Полпред ДНР выразила надежду на то, что новый председатель ОБСЕ примет приглашение и «не допустит ситуации монопольного предоставления сведений о положении дел в Донбассе со стороны Украины».
«Мы также надеемся, что госпожа Линде руководствуется в своей деятельности прежде всего такими основополагающими для данной организации принципами, как объективность, нейтральность и готовность взаимодействовать с обеими сторонами конфликта на паритетной и непредвзятой основе», — отметила Никонорова.
Одним словом, в Донбассе визиту председателя ОБСЕ будут только рады.
План Кравчука и другие предложения
Сегодня процесс реализации Минских соглашений заморожен, а вместо мира в регионе шаткое перемирие, отмечают многие наблюдатели. Киев не может выполнить политическую часть «Минска-2», предусматривающую конституционную реформу с целью децентрализации власти и предоставления особого статуса отдельным районам Донецкой и Луганской областей.
Кроме того, Киев и ЛДНР спорят об очерёдности действий (что сначала — местные выборы или передача контроля над границей).
Осенью 2020 года глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук объявил, что украинской стороной подготовлен «План совместных шагов» для Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе. По его словам, документ содержит предложения о полном прекращении конфликта и демилитаризации отдельных районов Донецкой и Луганской областей в начале 2021 года, с тем чтобы создать все необходимые условия для проведения там местных выборов 31 марта 2021 года.
Впрочем, этот план сразу же подвергли критике как в республиках Донбасса, так и в украинском парламенте. Так, первый замглавы комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти Роман Лозинский в комментарии агентству «Интерфакс-Украина» заявил тогда, что это «фантазия», что осуществить план невозможно, поскольку в Донбассе «никаких выборов сейчас не может быть проведено».
ЦИК Украины, учтя выводы командования Операции объединённых сил (ООС) и Службы безопасности Украины (СБУ), заявил, что не считает возможным проведение в марте 2021 года местных выборов в ряде территориальных общин даже на подконтрольной территории Донбасса, поскольку там «невозможно обеспечить надлежащую безопасность».
Республики Донбасса также предлагали свою «дорожную карту», уточняющую некоторые пункты Минских соглашений, но в Киеве эти предложения не нашли понимания. В свою очередь, в республиках указывают, что предложения Киева «практически на 80%» противоречат Минским соглашениям.
В декабре 2020 года полпред ДНР в ТКГ Наталья Никонорова заявляла, что Украина более двух месяцев не предоставляет своих комментариев относительно предложенного республиками варианта «дорожных карт», в связи с чем невозможно не то что преодолеть разногласия, но даже установить, в чём они конкретно состоят.
При этом Никонорова указывала на «невнятную позицию» координаторов от ОБСЕ, которые, по её словам, заявили о необходимости обсуждать другие пункты повестки дня, коль скоро по теме «дорожных карт» сторонам не удается прийти к согласию. Полпред ДНР подчеркнула, что «такое поведение со стороны координаторов ОБСЕ вызывает… большое беспокойство и недоумение, поскольку очевидно, что статус посредника обязывает не препятствовать общению сторон и тем более не занимать позицию какой-либо стороны, но максимально способствовать диалогу».
Сегодня в ДНР уже заявляют о готовности провести повторный референдум о самоопределении, обещая при этом оказать содействие «любым международным наблюдателям».
А это значит, что присутствие главы ОБСЕ в Донбассе явно не будет лишним.