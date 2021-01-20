Республики Донбасса направили председателю ОБСЕ, министру иностранных дел Швеции Анн Линде письмо с приглашением посетить ДНР и ЛНР для оценки соблюдения перемирия украинской стороной

Об этом сообщило 20 января Донецкое агентство новостей со ссылкой на заявление полпреда ДНР на переговорах Контактной группы, министра иностранных дел республики Натальи Никоноровой.

О таком же приглашении заявил полпред ЛНР Владислав Дейнего, отметивший, что «в условиях конфликта для понимания его природы и поиска перспективных путей его разрешения важно иметь информацию от обеих сторон».

Надежда на визит

Председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде прибыла на Украину с официальным визитом 19 января.

Как сообщил в своем микроблоге в Twitter глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, 20 января они с Линде отправились на Донбасс.

«Вылетаем с Анн Линде на Донбасс (несмотря на экстремальный холод). Важно, чтобы коллега воочию увидела последствия российской агрессии и усилия Украины по урегулированию конфликта и облегчению жизни гражданского населения», — написал Кулеба.

Вилітаємо з Анн Лінде на Донбас (попри екстремальний холод 🥶). Важливо, щоб колега на власні очі побачила наслідки російської агресії та зусилля України з врегулювання конфлікту та полегшення життя цивільного населення (попри переважну відсутність конструктиву з боку РФ). pic.twitter.com/wZ14sZb11c — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 20, 2021

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Ранее председатель ОБСЕ встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как сообщила пресс-служба главы государства, Зеленский отметил, что «в части устойчивого прекращения огня на Донбассе есть продвижение вперед, и более шести месяцев действует режим тишины», благодаря чему удалось в разы уменьшить количество погибших военных и гражданских. При этом ДНР и ЛНР обвинялись в нарушении режима прекращения огня. Время Байдена: названа дата нового обострения в Донбассе © AP, Matt Slocum

В свою очередь, в ДНР указывали, что только в день празднования Крещения «вооружённые формирования Украины» семь раз открывали огонь, выпустив более трёх десятков боеприпасов. Об этом сообщил ДАН со ссылкой на информацию представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Именно поэтому в ДНР и попросили Линде приехать и убедиться во всём лично.

«В связи с важностью предоставления объективной и полной информации о событиях в Донбассе и в Минском процессе нами было направлено письмо в адрес госпожи Линде с приглашением посетить Донецкую Народную Республику и лично ознакомиться с ситуацией, в том числе на линии соприкосновения, где особенно хорошо заметно, как Украина «соблюдает» перемирие», — говорилось в заявлении Никоноровой. Председатель ОБСЕ Линде собралась в Донбасс © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

Полпред ДНР выразила надежду на то, что новый председатель ОБСЕ примет приглашение и «не допустит ситуации монопольного предоставления сведений о положении дел в Донбассе со стороны Украины».

«Мы также надеемся, что госпожа Линде руководствуется в своей деятельности прежде всего такими основополагающими для данной организации принципами, как объективность, нейтральность и готовность взаимодействовать с обеими сторонами конфликта на паритетной и непредвзятой основе», — отметила Никонорова.

Одним словом, в Донбассе визиту председателя ОБСЕ будут только рады.

План Кравчука и другие предложения

Сегодня процесс реализации Минских соглашений заморожен, а вместо мира в регионе шаткое перемирие, отмечают многие наблюдатели. Киев не может выполнить политическую часть «Минска-2», предусматривающую конституционную реформу с целью децентрализации власти и предоставления особого статуса отдельным районам Донецкой и Луганской областей.

Кроме того, Киев и ЛДНР спорят об очерёдности действий (что сначала — местные выборы или передача контроля над границей). В ЛНР ждут реакции СММ ОБСЕ на подрыв газопровода © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

Осенью 2020 года глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук объявил, что украинской стороной подготовлен «План совместных шагов» для Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе. По его словам, документ содержит предложения о полном прекращении конфликта и демилитаризации отдельных районов Донецкой и Луганской областей в начале 2021 года, с тем чтобы создать все необходимые условия для проведения там местных выборов 31 марта 2021 года.

Впрочем, этот план сразу же подвергли критике как в республиках Донбасса, так и в украинском парламенте. Так, первый замглавы комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти Роман Лозинский в комментарии агентству «Интерфакс-Украина» заявил тогда, что это «фантазия», что осуществить план невозможно, поскольку в Донбассе «никаких выборов сейчас не может быть проведено».

ЦИК Украины, учтя выводы командования Операции объединённых сил (ООС) и Службы безопасности Украины (СБУ), заявил, что не считает возможным проведение в марте 2021 года местных выборов в ряде территориальных общин даже на подконтрольной территории Донбасса, поскольку там «невозможно обеспечить надлежащую безопасность».

Республики Донбасса также предлагали свою «дорожную карту», уточняющую некоторые пункты Минских соглашений, но в Киеве эти предложения не нашли понимания. В свою очередь, в республиках указывают, что предложения Киева «практически на 80%» противоречат Минским соглашениям.

В декабре 2020 года полпред ДНР в ТКГ Наталья Никонорова заявляла, что Украина более двух месяцев не предоставляет своих комментариев относительно предложенного республиками варианта «дорожных карт», в связи с чем невозможно не то что преодолеть разногласия, но даже установить, в чём они конкретно состоят.

При этом Никонорова указывала на «невнятную позицию» координаторов от ОБСЕ, которые, по её словам, заявили о необходимости обсуждать другие пункты повестки дня, коль скоро по теме «дорожных карт» сторонам не удается прийти к согласию. Полпред ДНР подчеркнула, что «такое поведение со стороны координаторов ОБСЕ вызывает… большое беспокойство и недоумение, поскольку очевидно, что статус посредника обязывает не препятствовать общению сторон и тем более не занимать позицию какой-либо стороны, но максимально способствовать диалогу».

Сегодня в ДНР уже заявляют о готовности провести повторный референдум о самоопределении, обещая при этом оказать содействие «любым международным наблюдателям».

А это значит, что присутствие главы ОБСЕ в Донбассе явно не будет лишним.